Giovedì 2 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico il passaggio di Saturno dall'Acquario al Capricorno, dove stazionano Giove e Plutone, mentre Nettuno sosterà sui gradi dei Pesci. Urano proseguirà il moto in Toro, così come il Nodo Lunare e Venere che continueranno l'orbita in Gemelli. In ultimo, Marte permarrà nel segno dell'Ariete come il Sole e Mercurio che proseguiranno il transito in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Capricorno, meno roseo per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti. Il cambio di domicilio del severo Saturno, da diversi mesi in opposizione, diviene benevolo per i nativi rendendoli, assieme a Marte di Fuoco, pieni di energie e vogliosi di catapultarsi in nuovi orizzonti professionali oggi, e amorosi tra qualche dì.

2° posto Capricorno: riassesti professionali. Ciò che da gennaio al lavoro non funzionava più, adesso col ritorno, seppur retrogrado, di Saturno nella loro orbita potrebbe tornare a scorrere fluidamente, come il dialogo coi colleghi e/o alcuni rapporti con clienti di un certo spessore.

3° posto Toro: stacanovisti. Sebbene il terzetto Giove-Plutone-Saturno camminerà all'indietro nel loro Elemento, i nativi avranno buone chance di curarsi poco dei probabili imprevisti odierni e lavorare alacremente per raggiungere, quanto prima, le loro mete professionali.

I mezzani

4° posto Scorpione: taciturni. Il mood abbottonato che i nati Scorpione assumeranno, con ogni probabilità, risulterà la mossa azzeccata per permettere alle ruggini amorose, nate in coppia nei giorni precedenti, di dissolversi come neve al sole.

5° posto Vergine: mondani. Giovedì dove i nativi proveranno a non badare troppo agli scontri nell'asse Terra-Acqua del parterre planetario, preferendo probabilmente di dedicarsi alla mondanità assieme all'amato bene, magari facendo una capatina in quel locale esclusivo del centro.

6° posto Ariete: energici.

Marte farà, con ogni probabilità, da propulsore energetico odierno ma lo scontro tra i Luminari potrebbe rendere i nativi confusi sul dove indirizzare tale mole di forze. Per evitare controproducenti dispersioni energetiche, sarà bene orientarle verso il partner dando dimostrazione, ancora una volta, di grande passionalità.

7° posto Bilancia: mutevoli. Nell'ambiente professionale i nati del segno questo giovedì cambieranno, c'è da scommetterci, più volte opinione facendo storcere il naso a qualche collega, il qualche non perderà tempo per fargli una ramanzina.

8° posto Gemelli: a rilento. Sia in amore che al lavoro i nati Gemelli parranno avanzare col freno a mano tirato, ma non ci sarà da preoccuparsi visto che la ruota zodiacale girerà presto nuovamente a loro favore.

9° posto Acquario: relax. In questa giornata di metà settimana i nativi potrebbero avvertire una pressante stanchezza, fisica e mentale, che li farà optare per rimettere in ordine le idee e le energie grazie a del meritato relax.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: letargici. Gli astri faranno battaglie a destra ed a manca quest'oggi ed i nati del segno, scombussolati da ciò, preferiranno probabilmente chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa per entrare in un mood letargico.

11° posto Cancro: destabilizzati. Il Sole e Mercurio, l'uno diretto e l'altro retrogrado, saranno bersagliati dal terzetto di Terra formato da Giove, Plutone e della new entry Saturno. Questo scontro, che formerà diverse quadrature ed opposizioni, avrà buone chance di minare alla serenità nativa, destabilizzandoli non poco.

12° posto Sagittario: pensierosi. Luglio, col subentro di Saturno in Capricorno, si dimostrerà già da questo giovedì poco conciliante verso i nativi, che saranno chiamati a compiere scelte complicate ma doverose.

Amore in stand-by.