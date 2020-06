Il mese di luglio inizia in maniera positiva per la Bilancia che può fare affidamento sugli influssi vantaggiosi di Saturno. Al contrario, il Toro si scontra con una Luna gelosa e nervosa, che contribuisce ad agitare le acque in ambito sentimentale. Momento leggermente sottotono per il Leone, recupero nelle prossime giornate. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della giornata di domani, 1° luglio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 1° luglio 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: con il ritorno di Saturno nel segno è una giornata interessante, ricca di energie e voglia di fare.

In ambito lavorativo è possibile trovare la lucidità necessaria a risolvere alcune problematiche. Bene l’amore.

Toro: gli influssi della Luna potrebbero rendere il segno nervoso e geloso. In ambito sentimentale potrebbero nascere dei contrasti, soprattutto se le incomprensioni vanno avanti da giorni.

Gemelli: l’oroscopo dell’1 luglio lascia presagire una giornata interessante per gli affari e le compravendite. È il momento ideale per avanzare una proposta a concludere un affare.

Cancro: i caldi raggi della Luna abbagliano il segno durante questa giornata e lo aiutano a ritrovare la positività. È il momento ideale per cercare di chiarimenti in amore e in ambito familiare.

Leone: Saturno fa un passo indietro durante questa giornata, dunque qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie ed accusare un po’ di stanchezza.

Meglio concedersi un po’ di riposo. Si recupera a partire dalle prossime giornate.

Vergine: l’oroscopo dell’1 luglio lascia per leggere una giornata di recupero per il segno che può fare affidamento su Saturno in buona posizione. È il momento ideale per chiedere scusa e cercare di riportare l’equilibrio all'interno dell’ambito familiare.

Ottime stelle nel lavoro.

Bilancia: Saturno vi guarda e vi protegge. È un buon momento per i nativi del segno, in particolare modo per quanto riguarda la sfera professionale. Al contrario in amore è meglio evitare di dar vita a nuove polemiche.

Scorpione: giornata faticosa per il segno alle prese con della burocrazia da sbrigare.

In ambito sentimentale continua un momento estremamente vantaggioso, ideale per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Sagittario: l'oroscopo dell'1 luglio lascia presagire una giornata passionale, ricca di romanticismo per il segno. Le stelle vi proteggono in amore, gli incontri sono favoriti e gli astri favoriscono le relazioni che nascono durante questo periodo dell’anno.

Capricorno: il mese di luglio inizia in maniera positiva per il segno che può fare affidamento su Saturno in buona posizione. Tuttavia qualcuno potrebbe sentire il bisogno di ritagliarsi dei momenti per se e riordinare i pensieri.

Acquario: Saturno si sposta indietro durante questa giornata, dunque qualcuno potrebbe accusare un calo di energia a vedersi costretto a rallentare i ritmi.

Si recupera con l’avvicinarsi del weekend quando le stelle lasciano presagire dei momenti sereni con il partner la famiglia.

Pesci: l'oroscopo dell'1 luglio lascia presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe diventare vittima della stanchezza e del nervosismo. Il consiglio è quello di cercare di ritagliarsi un momento di riposo ed evitare di fare le cose di fretta per limitare i rischi di compromettere il risultato finale.