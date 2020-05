Il mese di giugno è giunto. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute per il periodo compreso tra il primo e il 30 giugno 2020 per il segno zodiacale dei Gemelli. Presenti anche consigli per comprendere come affrontare al meglio le giornate e le settimane di questo periodo. Negli ultimi tempi le stelle per il segno dei Gemelli sono stati interessanti. Dopo un inizio difficoltoso, le ultime settimane hanno visto un buon recupero a livello sentimentale ma anche professionale. La ripresa è stata possibile grazie all'influenza del transito di Mercurio, ma anche Saturno che ha favorito progetti importanti per la coppia.

Nel lavoro, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, non sono mancate delle buone idee.

Previsioni astrologiche del mese per i Gemelli

Nel mese di giugno, bisognerà fronteggiare dei momenti di tensioni a livello salutare. Con Marte dissonante, l'inizio del periodo non sarà semplice da gestire. Per questo motivo è possibile che viviate dei momenti di stress che inevitabilmente porteranno della negatività a livello psicofisico. Un miglioramento ci sarà con la fine del mese, nelle ultime settimane sarà possibile recuperare nuova energia. I sentimenti rimangono comunque favoriti, mentre il campo professionale dovrà essere trattato con prudenza.

Oroscopo giugno: lavoro e amore dei Gemelli

A livello amoroso, per i nati sotto il terzo segno zodiacale, sarà importante comprendere in che modo sara possibile farsi avanti con le persone amate.

Diversi i modi in cui il rapporto potrà essere vissuto, qualcuno potrebbe anche decidere di vivere una relazione di poco tempo. Le coppie, invece, potrebbero rivalutare il loro rapporto, portare avanti dei progetti importanti come anche una convivenza o un matrimonio. I single faranno delle nuove conoscenze in particolare nella parte centrale del periodo.

Non mancheranno delle buone notizie, con la fine del mese. A luglio sarà ancora più facile fare delle scelte d'amore, riuscendo in questo modo a capire ciò che realmente desiderate e quali sono i vostri sentimenti.

In campo lavorativo, questo è un periodo molto importante, ciò che conta è capire da dove partire.

Ci sono state delle crisi dalle quali lentamente riuscite a riprendervi, dovrete circondarvi di persone delle quali vi fidate e riuscirete in questo modo grazie alla complicità a risolvere dei problemi. In questo periodo non mancherà la creatività, giornate interessanti quelle della terza settimana del periodo. A giugno sono favoriti gli studenti, ma a causa della dissonanza di Marte, bisognerà essere prudenti nelle giornate della seconda settimana del mese.