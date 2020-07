La settimana dal 20 al 26 luglio sarà caratterizzata da un momento di pace e tranquillità per tutti i segni zodiacali. Oltre a una grande fortuna riservata a Gemelli ed Ariete, non ci saranno note particolarmente negative per nessun altro segno. Si tratterà di un periodo di transizione, in cui verranno gettate delle solide basi che saranno poi sviluppate nelle settimane a venire.

Approfondiamo di seguito nel dettaglio l'amore, la salute e il lavoro in tutti per i segni.

Previsioni segno per segno, da Ariete a Vergine

Ariete - Grinta, passione, amore e voglia di fare caratterizzeranno i nati sotto il segno dell' Ariete.

Questa che sta per iniziare sarà una settimana fantastica, piena di cambiamenti sia a livello fisico che mentale. Ci saranno novità che avranno risultati lunghi nel tempo, si parlerà di gravidanze o lavori duraturi. Bisognerà agire molto ma parlare poco, in quanto in questo periodo le parole non riusciranno quasi mai a descrivere ciò che si pensa: si potrebbero creare discussioni, litigi inutili o fraintendimenti. Riflettere prima di parlare, sempre!

Toro - I nati sotto il segno del Toro dovranno far riferimento solamente alle scelte dettate dalla testa e non dal cuore. Le emozioni in questo periodo sono troppo influenzate da agenti esterni, ma già dalla prima settimana di agosto verranno pian piano "sgonfiate".

Bisognerà essere razionali, pensare, riflettere e solamente in seguito agire. Non sarà necessario cercare molte compagnie esterne, le persone del toro riusciranno a stare anche da sole per qualche giorno.

Gemelli - I nati sotto il segno dei Gemelli vivranno una settimana indimenticabile! Sette giorni caratterizzati da passione, forza, ma soprattutto amore.

Nessuna paura nell'iniziare una storia nuova o cercare di riportare avanti un amore del passato. E' il periodo perfetto per gettare le basi di una relazione amorosa o di sistemare una che già esiste. Ogni tanto ai gemelli torneranno in mente ombre del passato, scelte sbagliate o abbandonate: bisognerà far finta di nulla, è solamente un momento, passerà nel minor tempo possibile.

Cancro - I nati sotto il segno del Cancro avranno una settimana caratterizzata dalla solitudine. Non è necessario pensare a questa sensazione come a qualcosa di brutto o negativo: è un momento in cui si ha bisogno di stare da soli con la propria mente. Sicuramente a molte persone verranno in mente idee speciali da applicare nelle prossime settimane. Non ci sarà bisogno di preoccuparsi se si preferirà stare a casa piuttosto che uscire: il corpo e la mente hanno bisogno di riposo, bisognerà accontentarli. I mesi precedenti sono stati caratterizzati dalla presenza del Sole che ha stremato il fisico: è il momento di farlo calmare un po'.

Leone - Il segno del Leone avrà una settimana di intensa voglia di fare.

Sarà ricca di grinta, agilità, e positività. Bisognerà accettare tutto ciò che viene dal nulla, un amore improvviso, un lavoro improvviso. Potrebbero esserci piccole sfide o qualche problema da affrontare ma nulla di irrisolvibile: nella maggior parte delle volte, infatti, non ci si accorgerà nemmeno dell'ostacolo da evitare.

Vergine - Esattamente come il segno del Toro, anche la Vergine dovrà far affidamento solamente sulla sua testa. Le emozioni dettate dal cuore non porteranno a nulla di buono, soprattutto saranno tutte scelte vane, che si riveleranno inutili o troppo dispendiose di energie. Il tema principale della settimana sarà il relax sia fisico sia psicologico. Sarà necessario pensare alle scelte fatte e al loro valore in futuro.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - La Bilancia sarà caratterizzata da ottimismo e riuscirà a rivedere un po' di sole dopo tutte le nuvole che lo hanno coperto per quasi un mese. Bisognerà evitare litigi e fraintendimenti, cercando di temporeggiare su qualsiasi tipo di novità. Amore e lavoro potrebbero proporre dei cambiamenti ma sarà necessario aspettare ancora un po': questo non significa dire di no, ma rimandare di qualche giorno. Evitare, quindi, qualsiasi novità in questi giorni.

Scorpione - I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno passare questa settimana cercando di sviluppare più la parte intellettuale rispetto a quella fisica. E' il momento della riflessione, il momento di capire cosa è giusto e cosa invece provoca solamente danni.

Un periodo di stop, in cui bisognerà mettere in pausa tutto ciò che si vuole iniziare. Bisognerà lasciar riposare il fisico, protagonista delle settimane precedenti, che adesso inizia a risentire di tutta la stanchezza. Ma questo non sarà di certo un problema, basta cercare di pensare a come porre le basi per il futuro. Concentrazione, meditazione e tanto meritato riposo. La mente sarà la parte da curare questa settimana e non bisognerà fermarla mai, molto probabilmente uscirà qualche idea che cambierà la vita di qualcuno. In amore sta per succedere qualcosa di importante, ma non in questa settimana.

Sagittario - Questo segno non dovrà prendere molto sul serio ciò che succede in questo periodo.

E' un momento in cui dovrà pensare solamente a riposarsi, a recuperare forze da utilizzare il prossimo mese. Potrebbero esserci giorni no ma non saranno importanti per il prossimo futuro. E' una settimana di transito, da vivere così come viene, senza restare male per nulla o esultare troppo. In questi sette giorni potrebbe succedere di tutto ma i risultati non avranno valore a lungo.

Capricorno - "Razionalità" sarà la parola d'ordine: pensare, riflettere e poi agire in seguito. Se capiterà di restare soli ben venga: è il momento giusto di dare sollievo al fisico e alla mente. Pensare aiuta molto in questo periodo e, anche per voi, potrebbe gettare le basi per un nuovo futuro. In questo periodo potrebbe andar via qualcuno a cui si è voluto bene: amici, amori o conoscenze più o meno forti.

Non ci sono problemi, sarà solamente l'inizio di una scrematura da fare in futuro. Attenzione, per il segno del Capricorno, a non eccedere troppo con la rabbia o il nervosismo, sono sentimenti tipici di questi giorni che porteranno solo a fraintendimenti più o meno importanti.

Acquario - Questo segno avrà un bisogno primario di riposo. Si consiglia di prendere un periodo di ferie proprio per mantenere in tranquillità il fisico e la mente. Il corpo ed il cervello sono stati stressati durante tutto il mese e, con grandi possibilità, saranno coinvolti anche nel mese a venire. Bisognerà quindi tagliare i ponti con l'esterno per un po'. Cercare una settimana di auto isolamento in qualche luogo tranquillo o, dove non vi è la possibilità, chiudersi in casa per un po' senza rispondere a stimoli esterni.

Pesci - I nativi hanno passato un mese relativamente tranquillo, con nuove scoperte e piccole opportunità che hanno cambiato in meglio la loro vita. La penultima settimana di luglio non sarà da meno, anche se inizierà ad uscire di scena l'influenza del Sole. Inizierà a diminuire tutta l'intensità con cui i nativi hanno brillato nel corso degli ultimi giorni. Ciò non significa che saranno giorni brutti ma che sta iniziando il momento di raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato. Bisognerà coltivare le nuove storie d'amore e accettare le offerte di lavoro. Se durante questo periodo i Pesci si sono resi conto che qualcosa non va allora è questo il momento di troncare: avranno moltissima energia per affrontare al meglio i nuovi inizi.

Ci saranno molte idee nuove: si dovranno mettere in atto quelle considerate sicure. Fisicamente si risentirà dell'abbandono del Sole ma sarà solamente stanchezza, nulla di più. Dopo un intero mese con una forza inaspettata, è tempo di riposo. In amore si potrà iniziare qualcosa di nuovo senza problemi, rivedere un vecchio rapporto o finire qualcosa che si porta avanti da troppo tempo.