Venerdì 17 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Venere e il Nodo Lunare sostare nel segno dei Gemelli, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come Mercurio assieme al Sole che proseguiranno nell'orbita del Cancro. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come Nettuno che continuerà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Gemelli: nuovi interessi. Venerdì in cui il primo segno d'Aria avrà buone chance di essere attratto da nuovi interessi, grazie al sestile che la Luna formerà con Marte in nona casa.

Tale dimora, in questo caso, andrà a stimolare la loro voglia di cimentarsi a fondo in queste discipline, con risultati che giungeranno prima di quanto si aspettino.

2° posto Acquario: lavoro top. Il weekend è agli sgoccioli ma i nativi potrebbero continuare a premere sul piede dell'acceleratore nel settore professionale. La loro dedizione sarà ben vista dai piani alti e, se appena insediati in un nuovo ambiente lavorativo, faranno un'ottima prima impressione.

3° posto Leone: in fermento. I vari settori esistenziali di casa Leone parranno in fermento, con epiloghi tutt'altro che prevedibili, ma ciò non li turberà, anzi. Dopo il primo assaggio di Saturno in Acquario e le costrizioni legate a esso, queste novità risulteranno ai nativi perlopiù stimolanti, considerato anche che Urano in Toro spingerà per dei cambiamenti.

I mezzani

4° posto Ariete: passionali. Nel focolare domestico quest'oggi i nati del segno potrebbero godere dello sfavillante trigono che la Luna, congiunta a Venere, formerà col militaresco Marte nel loro domicilio. Ciò avrà ottime possibilità di donargli un'invidiabile carica passionale, che li aiuterà a mettere in secondo piano le perplessità lavorative legate al periodo.

5° posto Bilancia: sereni. Dopo le turbolenze dei giorni scorsi, ecco che i nativi potranno contare, con ogni probabilità, su un clima decisamente più sereno nel focolare domestico. Il Luminare femminile formerà un sestile con Nettuno, regalando loro buona lucidità anche nei dialoghi con partner e figli.

6° posto Sagittario: regime alimentare. Il periodo, compreso questo venerdì, non si sta rivelando tra i più tranquilli e, a fronte di ciò, alcuni nati Sagittario potrebbe affogare i loro dispiaceri nel cibo. Questo comportamento, però, sarà bacchettato dal duetto opposto Luna-Venere oltre che dalla schiera di Pianeti Lenti di Terra, che li inviteranno caldamente a virare verso un regime alimentare più salutare.

7° posto Capricorno: step by step. 24 ore dove i nativi che svolgono un'attività autonoma avvertiranno, c'è da scommetterci, un rallentamento nell'avanzare dei loro progetti professionali. Nessuna paura, però, perché Giove ed Urano, l'uno retrogrado l'altro diretto, vorranno fargli ponderare a dovere ogni mossa da attuare.

8° posto Toro: perplessi. Sarà probabilmente il versante amoroso, stretto nella morsa del terzetto poco conciliante Mercurio-Marte-Venere, a riservare qualche perplessità in casa Toro. Il comportamento dell'amato bene avrà buone chance di essere travisato, suscitando in loro un pizzico di stress immotivato.

9° posto Cancro: energie flop. Le mansioni professionali, fortunatamente, non accennano a diminuire ma a venir meno saranno, con tutta probabilità, le energie che i nati del segno avranno a disposizione questo venerdì. Sarà bene, però, evitare di prendersi un giorno di ferie visto che il team lavorativo punta parecchio sulla loro figura.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: finanze flop. In questa giornata, sopratutto la seconda e terza decade, ci sarà bisogno di porgere molta attenzione alle uscite economiche per i nativi.

Una spesa extra potrebbe giungere inaspettata, e non dovranno farsi cogliere impreparati.

11° posto Scorpione: insoddisfatti. Mercurio, Nettuno e Plutone parranno giocare al gatto col topo sottolineando e soprattutto ingigantendo ciò che non va in casa Scorpione. Il secondo segno d'Acqua, già per indole poco ottimista, prenderà presumibilmente la palla al balzo, sguazzando nella controproducente insoddisfazione.

12° posto Pesci: pigri. La voglia di mettersi in gioco potrebbe essere ridotta al lumicino, specialmente nel settore amoroso dove il partner, invano, proverà ad organizzare una romantica serata. Vedendo la loro apatia in merito, di conseguenza, opterà per un'uscita con le amiche.