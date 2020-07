L'oroscopo di martedì 21 luglio avrà in serbo numerose novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra il Sole e la Luna, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre ci sarà l'opposizione tra Sole e Saturno e Sole e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 21 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 21 luglio: pigrizia per Ariete e romanticismo per Cancro

Ariete: rimarrete in attesa di un accadimento speciale. Cercherete qualcosa di stimolante che possa migliorare la vostra quotidianità, ma sarà importante agire per ottenerlo.

Rimanere seduti, senza far niente, non vi permetterà di raggiungere l'obiettivo desiderato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi trascinare dalla pigrizia. Non sarà facile combattere questo impulso, ma se ci riuscirete, sarete molto fieri di voi stessi.

Toro: una persona speciale potrebbe rimanere sorpresa dalla vostra forza d'animo. Farete breccia nel suo cuore e avrete modo di approfondire il rapporto con lei. Forse, non sarà la vostra dolce metà, ma potrebbe nascere una bella amicizia. In casa, dovrete gestire delle situazioni complesse. Vi si chiederà di essere maggiormente presenti e di non avere dubbi sulle decisioni che prenderete. Sarà importante non sentirvi soli in tutto questo, ma usufruire del supporto che riceverete.

Gemelli: non saprete individuare con certezza la direzione che prenderà il vostro cuore. Vi sentirete divisi tra diverse situazioni e questo potrebbe non giovare al vostro umore. Sarà importante, almeno in un primo momento, rimanere in disparte ad osservare. L'analisi degli eventi e delle persone che vi saranno accanto vi consentirà di farvi un'idea più chiara di ciò che dovrete affrontare.

I consigli degli amici saranno preziosi, ma non determinanti.

Cancro: sarete travolti da dolci desideri romantici. Vorrete condividere tutto con la persona amata. Starle vicino ed entrare in sintonia con il suo cuore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare e di non essere troppo invadenti.

Cercate di comprendere i limiti dell'altro e di rispettarli. Se così farete, non avrete alcun problema nell'approfondire il rapporto di coppia. Forse, sarà necessario rimandare discussioni importanti a un secondo momento.

Oroscopo del 21 luglio: ribellione per Leone e socialità per Bilancia

Leone: farete fatica a rispettare le regole che vi verranno imposte dall'esterno. Tenderete a prendervi tutta la responsabilità delle vostre azioni e inseguirete la libertà con ogni fibra della vostra anima. Forse, il partner non riuscirà a comprendere il vostro punto di vista e vi chiederà di essere maggiormente malleabili, però, voi sarete irremovibili. Avrete cura del vostro senso morale prendendo come punto di riferimento i valori con cui siete cresciuti.

Vergine: darete sfogo a tutta la vostra vivacità. Vi rifiuterete di vivere una giornata all'insegna della tristezza e della fragilità. Cercherete di far emergere il lato più dinamico di voi e questo non farà altro che attirare l'attenzione di chi vi sarà intorno. Sprigionerete energia ad ogni passo e verrete guidati da una ricca dose di ottimismo. In amore, sarete propositivi nel rapporto con il partner, però, desidererete che anche lui abbia uno spiccato spirito di iniziativa.

Bilancia: vi sentirete in vena di mettervi in contatto con amici che non sentivate da tempo. Avrete voglia di ricreare il vecchio gruppo protagonista di tante giornate divertenti. Forse, vi renderete conto che alcune di queste persone sono cambiate molto rispetto al passato e svilupperete una marcata nostalgia.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non vivere nel passato e di concentrarvi sul presente. Ogni azione che compierete contribuirà ad arricchire il vostro avvenire.

Scorpione: avrete voglia di sole e di mare, ma i vostri desideri si scontreranno con la dura realtà del lavoro. Non avrete ancora la possibilità di andare in ferie e questo potrebbe mettervi di cattivo umore. Cercherete di impegnarvi, ma avrete bisogno anche di qualche ora da dedicare solo a voi stessi. Preferirete ridurre i rapporti sociali al minimo e concentrarvi sui vostri interessi principali. Dare sfogo alla creatività vi consentirà di entrare in contatto con il vostro io più profondo.

Previsioni astrologiche di domani 21 luglio: discussioni in famiglia per Acquario e sfogo per Pesci

Sagittario: vi renderete conto di essere troppo stretti con i tempi. Avrete bisogno di delegare alcuni dei vostri incarichi a qualcuno che sarà in grado di aiutarvi. Però, non vi sentirete molto inclini a mettervi nelle mani degli altri perché temerete che non svolgano le cose secondo i vostri desideri. Il partner vi fornirà un supporto emotivo importante e cercherà di rendere la giornata più leggera e divertente. Un buon riposo notturno vi consentirà di recuperare le energie.

Capricorno: non vi sentirete i veri protagonisti di questa giornata, ma solo delle comparse nella vita degli altri. Farete fatica a scendere a patti con il vostro desiderio di emergere perché vi renderete conto che non sempre è possibile farlo.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non provare a conquistare, prepotentemente, la scena. Seguite lo svolgersi degli eventi e provate a farvi notare per le caratteristiche del vostro cuore.

Acquario: dovrete risolvere delle questioni importanti in famiglia. I punti di vista non sempre coincideranno, ma questo non vi impedirà di arrivare a un compromesso. Cercherete di riportare la pace tra le mura domestiche per non essere costretti a intavolare aride discussioni. Dal punto di vista sentimentale, la situazione rimarrà stabile. Forse, il partner dirà qualcosa che vi farà storcere il naso, però, niente di così grave da impedirvi di vivere con gioia la giornata.

Pesci: avvertirete la necessità di sfogarvi con una persona cara.

Avrete molte cose da rivelargli e questo potrebbe rendervi ansiosi e confusionari. Sarà importante rivolgervi a un amico empatico e che sappia immedesimarsi nei vostri problemi. Non sarà facile discutere di alcune questioni, ma dopo averlo fatto vi sentirete meglio e più liberi. Potrebbe essere il momento giusto per conoscere persone nuove. Forse, tra di loro, si nasconderà la vostra anima gemella!