L'Oroscopo di mercoledì 29 luglio punta i riflettori sulla sensibilità, sul magnetismo e sulla forza di volontà di ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e le situazioni lavorative. Gli astri consigliano di avviare un'introspezione profonda, filtrando le sensazioni grazie anche all'influenza di una Luna indagatrice posizionata in Scorpione. Buone le prospettive professionali per tutti i simboli zodiacali di terra, riassunte nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo di mercoledì 29 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: i sacrifici che state facendo in questo periodo daranno dei risultati in futuro e spianeranno la via verso il successo lavorativo.

Attenzione però ad alcuni pettegolezzi intorno a voi che cercano di mettere zizzania anche in amore. Siete molto affascinanti e seducenti con Marte nel segno che prepara la strada a un incontro importante per voi single.

Toro: le emozioni corrono veloci con Luna in opposizione che crea conflitti interiori difficili da controllare. Siete molto altalenanti anche a causa di Sole in dissonanza che vi rende ora simpatici, ora irascibili. Cercate di riportare equilibrio tra la volontà e l'emotività, agendo a livello cosciente nei confronti dell'amore.

Gemelli: Luna esorta a vivere gli affetti con maggiore sensualità, poiché a volte puntate più sull'ironia, sulla simpatia che sulla vostra carica seduttiva sprigionata da Marte in posizione favorevole.

Bando quindi ai pensieri ossessivi, troppo razionali, che sviano l'amore. Anche Sole risplende per voi e garantisce successo nei progetti sentimentali.

Cancro: siete molto introspettivi con gli astri dalla vostra parte che vi permettono di analizzare le situazioni con una lucidità mentale brillante.

Non permettete a nessuno di intromettersi nelle vicende familiari, e il potere di prevedere i rischi e i pericoli in chiave premonitrice fa superare gli ostacoli anche sul lavoro, schivando così eventuali grattacapi.

Leone: in ambito professionale siete chiamati a risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso già da troppo tempo.

Luna e Sole in quadratura creano tensioni in amore e potete essere eccessivamente emotivi o prendere decisioni frettolose, poiché spinti da un'impulsività difficile da controllare. Venere in compenso è dalla vostra parte e cerca di placare questa impetuosità.

Vergine: la sensibilità è penetrante grazie all'influsso lunare che indaga sulle sensazioni amorose, filtrando le emozioni in modo cosciente e con grande profondità d'animo. Siete anche alquanto tesi in amore, a causa di un'aggressività che celate nella vostra interiorità, ma attenzione perché potrebbe saltare fuori in modo dirompente, provocando dei litigi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Luna si sente e siete molto sensuali, provocanti.

Vivete le emozioni in modo coinvolgente, anche assumendo talvolta un atteggiamento un po' manipolatore nei confronti delle persone amate. Sintonizzate le emozioni sugli altri, filtrandole in modo più equilibrato attraverso un'intuizione sentimentale che non ha eguali. Nuova vitalità e tanto entusiasmo da investire nel lavoro.

Scorpione: continua il transito di Luna nel segno che regala emotività ma anche grande forza di volontà nel portare avanti i progetti con coraggio. Siete molto affascinanti e voi single fate strage di cuori anche grazie alla posizione di Venere in Gemelli che esorta a osare in amore. In coppia siete un po' altalenanti e mutevoli. Si prevede un miglioramento in campo lavorativo.

Sagittario: la vicinanza del satellite notturno diffonde sensazioni più estroverse e fronteggia al meglio un'opposizione venusiana che crea attriti in amore. Siete molto introspettivi con questa Luna che introduce nuovi stimoli più avvolgenti e provocanti. Buono il lavoro dove ottenete ottimi risultati.

Capricorno: siete misteriosi e intriganti con Luna favorevole dallo Scorpione. Così bandite ogni tipo di superficialità in amore e scendete a fondo nelle situazioni, analizzandole con introspezione e una lucidità mentale notevole. Siete alla ricerca di sentimenti veri, quindi evitate ogni tipo di storia amorosa blanda. In ambito lavorativo avviate cambiamenti fortunati che daranno i loro risultati in futuro.

Acquario: attenzione a non assumere atteggiamenti sferzanti e provocatori con Luna in dissonanza che introduce nervosismi nella coppia. Può capitare che non diate retta ad alcuni consigli che possono risultare favorevoli anche a voi single. Quindi cercate di accantonare per un po' un atteggiamento riluttante nei confronti di tutti, e anche sul lavoro riconoscete le vostre mancanze.

Pesci: l'astro d'argento diventa complice dallo Scorpione, rendendovi affascinanti e magnetici. Siete molto attratti da tutto ciò che è bello e misterioso. Siete però alquanto mutevoli d'animo e alternate momenti di gioia alla tristezza più cupa. In ambito lavorativo, attuate alcune idee fortunate che avete in cantiere già da un po'.