L'Oroscopo di agosto per la Bilancia sarà un po' teso e le sensazioni alquanto sottotono, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che per i Bilancia al lavoro anche in questo mese dedicato al relax. Nervosismi e irritabilità saranno in agguato a causa di Marte in opposizione, ma questo simbolo zodiacale non dovrà demordere poiché dopo la prima settimana di agosto tanti pianeti saranno favorevoli. I Bilancia dovranno cercare di rilassarsi, di riposare o fare una vacanza, tutte le noie lavorative dovranno essere rimandate a settembre. I single si divertiranno parecchio anche se all'orizzonte non ci sarà una storia seria.

Le coppie dovranno mitigare il nervosismo o rischieranno di far mandare in crisi il rapporto. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di agosto per il lavoro della Bilancia

Per voi amici della Bilancia, il mese di agosto sarà un po' sottotono in campo professionale. Avete accumulato stress e nervosismo già dai mesi precedenti, che sono stati molto pesanti. Marte in opposizione, Giove e Venere in quadratura dall'8 agosto faranno sentire nervosi e delusi. I vostri progetti subiranno un rallentamento e in questo mese potrete solo prepararvi per il prossimo autunno, poiché non ci saranno all'orizzonte grandi opportunità. Voi alla ricerca di un nuovo lavoro potrete in questo mese solo programmare dei colloqui, poiché sarebbe meglio rimandare tutto al mese prossimo.

La quadratura spesso però diventa uno stimolo per superare con grinta e determinazione gli ostacoli che si frappongono sul nostro cammino. Dovrete cercare quindi di reagire e di essere forti, poiché avrete anche il Sole dalla vostra parte che fino al 22 vi regalerà un'energia interiore che farà affrontare tutto con forza e vitalità.

Mercurio in Leone dal 6 al 21, darà la carica ideale per pianificare e portare avanti nuovi progetti. Voi cari amici della Bilancia dovrete cercare di affrontare tutto con pazienza e allegria poiché sicuramente questo periodo passerà. Marte in opposizione farà sentire nervosi e demotivati, quindi dovrete mantenere la calma altrimenti rischierete di litigare con chi vi sta vicino.

La sfera amorosa indagata nelle previsioni astrali della Bilancia

Nella sfera sentimentale di voi cari amici della Bilancia, ci saranno molte novità in questo caldo mese di agosto. Nella prima settimana godrete ancora del benevolo influsso di Venere che vi renderà simpatici e accattivanti e nessuno saprà resistervi. Dall'8 agosto, chi di voi avrà una storia importante e consolidata beneficerà della benevola protezione di Marte in Ariete che farà vivere un periodo sereno e tranquillo in compagnia del proprio partner. Un ammasso planetario formato da Giove, Plutone e Saturno farà vivere tanti bei momenti in famiglia, anche se voi Bilancia vi sentirete un po' malinconici e depressi a causa della quadratura di Venere.

Dovrete cercate di reagire e di ritagliarvi dei momenti di relax o dovrete cercare di fare una rilassante vacanza per ritemprare il corpo e la mente, altrimenti non riuscirete a non soccombere al nervosismo e potreste far sorgere delle incomprensioni con il vostro partner che potrebbero portare a delle vere e proprie crisi nel rapporto di coppia. Il Sole in Leone fino al 22 agosto vi caricherà di un'energia interiore che spingerà a reagire e a darvi da fare. Bando quindi alla malinconia e voi amici della Bilancia single in questo mese di agosto, dovrete godervi la vita. Farete molti nuovi incontri, vivrete con passione ogni momento di vacanza ma all'orizzonte non ci saranno grandi opportunità di intraprendere una storia seria o di trovare l'anima gemella.

Non disperate poiché tutto migliorerà dalla fine del mese.