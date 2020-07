L'oroscopo del fine settimana che va dal 18 al 19 luglio, prevede un po’ di stress in amore per i nativi sotto il segno del Toro, mentre per il Leone sono previsti incontri interessanti. Sagittario dovrà prestare un po’ più d'attenzione all'interno della propria relazione sentimentale, mentre per Capricorno ci saranno notizie e successi interessanti per quanto riguarda il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana del 18 e 19 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 luglio 2020 segno per segno

Ariete: vi sveglierete di buon umore durante questo fine settimana, e vi piacerà molto la compagnia della vostra anima gemella o dei vostri familiari qualora siate single.

Questo atteggiamento inoltre vi permetterà di svolgere molto bene le vostre mansioni al lavoro. Voto - 8

Toro: un po’ di stress potrebbe mettervi in difficoltà in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Dovrete cercare di mantenere la calma e non dire qualcosa che non pensate veramente nei confronti del partner per non causare litigi senza un vero e proprio motivo. Voto - 6

Gemelli: ci sarà una buona dose di romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia durante il weekend. Potrebbe essere il momento adatto per fare qualcosa di piacevole al partner, al fine di rafforzare il vostro rapporto e renderlo più magico. Voto - 8,5

Cancro: se il lavoro vi darà qualche piccola delusione, sappiate che potrebbe capitare a tutti.

Semplicemente dovrete cercare di mantenere la calma e di trovare una soluzione ad eventuali imprevisti che si presenteranno durante queste giornate. Voto - 6,5

Leone: soprattutto per voi single, in questo fine settimana ci sarà la possibilità di fare incontri piuttosto interessanti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se avete una relazione fissa regalatevi qualche momento per dedicarvi alla vostra anima gemella, cercando di rendere più interessante la vostra relazione. Voto - 8

Vergine: relazione di coppia abbastanza buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del fine settimana. L'influenza di Venere si farà sentire di meno in questo momento e potrete approfittarne per cercare di rilanciare la vostra storia d'amore.

Voto - 8-

Bilancia: configurazione astrale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarà il momento ideale per vivere una breve vacanza in compagnia dei vostri cari, regalandovi qualche momento di spensieratezza, ricaricando le batterie. Voto - 7,5

Scorpione: sarete in grado di valutare gli aspetti positivi del vostro attuale impiego, e noterete che potreste fare molto più per cercare di ottenere guadagni migliori. Bene anche la sfera sentimentale, grazie all'influenza positiva del Sole. Voto - 8+

Sagittario: ultimamente siete stati un po’ troppo distratti dal lavoro, trascurando di conseguenza la sfera sentimentale. Cercate dunque di impiegare più tempo ed energie nei confronti della vostra anima gemella, cercando di recuperare il vostro rapporto.

Voto - 7-

Capricorno: arriveranno successi piuttosto interessanti per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo del fine settimana, merito del vostro impegno e della passione che ci mettete quotidianamente. Voto - 8

Acquario: oroscopo del weekend abbastanza soddisfacente sul fronte sentimentale. Per voi single sarà il momento adatto per darsi da fare e trovare una persona da amare con tutto il cuore, mentre se avete una relazione fissa, concedersi una piccola vacanza con il partner sarà una buona idea. Voto - 8,5

Pesci: sarete propensi a darvi da fare sul posto di lavoro secondo l'oroscopo del weekend, nel tentativo di rimettervi al passo con gli altri colleghi e dimostrare loro di essere dei validi lavoratori, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7