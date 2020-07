L'Oroscopo di agosto per i Gemelli propone tante intriganti opportunità, tutte da cogliere al volo per rivoluzionare la sfera professionale e quella sentimentale in modo entusiasmante. Agosto sarà un mese molto positivo per coloro che saranno al lavoro, grazie alla benevola influenza di Mercurio in Leone e di Marte in sestile astrologico. I nati del segno saranno ricchi di energia e si getteranno a capofitto nel lavoro. Dovranno seminare in questo mese fortunato per raccogliere poi nei mesi successivi i risultati ambiti. In campo sentimentale ci saranno grandi opportunità per i Gemelli single, che faranno tanti nuovi incontri, mentre le coppie vivranno dei momenti spensierati e si godranno le vacanze.

Di seguito le previsioni astrologiche.

Nuove prospettive in campo professionale nell'oroscopo dei Gemelli di agosto

Grandi opportunità animeranno il campo professionale di voi amici dei Gemelli. Voi al lavoro anche ad agosto, il mese delle vacanze e del relax per eccellenza, sarete iperattivi, non esiterete a buttarvi a capofitto nel vostro lavoro e otterrete anche successo. Questo sarà un mese dove voi Gemelli potrete seguire con slancio i vostri progetti, fare investimenti o preparare i colloqui per il mese di settembre, poiché tutto vi sarà concesso. Nella prima settimana di agosto fino al giorno 8, sarete sostenuti da Venere che porterà con sé tante opportunità importanti. Coglierete al volo opportunità preziose per progredire e i risultati si consolideranno anche in futuro.

Dal 6 al 21 agosto avrete dalla vostra parte anche l'influenza benevola di Mercurio in Leone che vi renderà molto comunicativi e tante saranno le occasioni importanti da sfruttare. Il Sole in Leone e Marte in sestile caricheranno di un'energia esplosiva che dovrete saper tener a bada e non dovrete assolutamente agire d'impulso, ma pensare bene a ciò che starete per fare.

Qualche ostacolo in questo periodo a voi così favorevole, sarà portato dall'opposizione di Giove in Capricorno, ma se ragionerete con calma e determinazione prima di agire, tutto si risolverà per il meglio.

L'amore nelle previsioni astrologiche di agosto per i Gemelli

Il mese di agosto garantirà a voi amici dei Gemelli tante opportunità positive nella sfera amorosa.

Sarete ricchi di fascino, comunicativi e carismatici grazie alla benevola influenza di tanti pianeti. Fino all'8 agosto avrete il sostegno di Venere che vi renderà irresistibili e molto affascinanti. Vivrete dei momenti intensi e farete nuove conoscenze. Marte in Ariete vi renderà passionali e determinati, così nessuno potrà resistervi grazie anche alla incredibile dote comunicativa che vi verrà data da Mercurio in Leone. Voi amici dei Gemelli che siete in coppia potrete vivere dei bei momenti a due e trascorrere un'estate indimenticabile. Sarete carichi di passione e di energia grazie al Sole in Leone e nessuna nube potrà oscurare il vostro rapporto. Chi ha un rapporto collaudato potrebbe in questo mese di agosto pensare a qualcosa di più serio, come la convivenza o il matrimonio.

Marte renderà iperattivi e dovrete cercare di dominare questa enorme energia spontanea che vi renderà inarrestabili e soprattutto molto passionali. Mercurio e il Sole regaleranno una grande comunicativa e tutti vi cercheranno.

Invece voi dei Gemelli single farete tanti nuovi incontri e sarete circondati da tanti amici. Dovrete assolutamente approfondire qualcuna di queste vostre amicizie che ispira di più, poiché quasi sicuramente tra di loro potrebbe esserci la persona giusta per voi e un incontro estivo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio.