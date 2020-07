La giornata di lunedì 13 luglio prevede una certa vivacità sul lavoro per i nati sotto il segno del Leone e dell'Ariete, ma non tutti i segni di fuoco avranno questa grinta. Infatti il Sagittario riscontrerà dei problemi in ambito sentimentale, mentre i Gemelli saranno molto più romantici.

Taciturni e piuttosto irritati risulteranno invece Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo del 13 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: vi sveglierete nel migliore dei modi, pronti per affrontare una giornata di lavoro che non sarà facile. Per fortuna sarete molto vivaci e sorridenti, quindi quel pizzico di stress in più non sortirà alcun effetto su di voi.

Toro: sarete molto sotto stress. Avrete una situazione complessiva negativa sul fronte fisico e una certa stanchezza che però non vi esenterà dagli impegni di giornata. Fate attenzione, potreste facilmente cadere in qualche provocazione.

Gemelli: sarete circondati da un romanticismo e una passionalità stellari. La vostra relazione avrà un risvolto piacevole, ma per adesso vi basterà essere teneri l'uno con l'altro ed evitare ogni tipo di divergenza.

Cancro: il lavoro vi darà qualche delusione ed anche piuttosto cocente. Non mancherete di trovare comunque della positività negli affetti, quindi il vostro umore risentirà solo in parte dello sconforto. La serata sarà molto prolifica per poter sperimentare qualche hobby o per fare un incontro.

Leone: anche se la giornata per voi potrebbe essere priva di situazioni interessanti, avrete quel pizzico di energia in più che vi permetterà di mettere a frutto qualche iniziativa nella quale potrete coinvolgere anche i colleghi. L'amore invece non sarà al massimo.

Vergine: aleggerà un po' di nervosismo e di ansia nella vostra mente, quindi dovrete evitare di mostrarvi troppo intraprendenti sul lavoro e limitarvi a svolgere attività di ordinaria amministrazione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Attenti alle provocazioni esterne.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: soltanto una persona veramente speciale nella vostra vita potrà smorzare il senso di noia e disinteresse che vi trasmetterà la giornata tutt'altro che movimentata. Starà a voi fare qualcosa che rompa il silenzio e la monotonia.

Scorpione: avrete delle ottime distrazioni dai problemi quotidiani grazie ad un amico di vecchia data che vi farà divertire un po' durante il corso della giornata. Avrete però qualche negligenza sul piano amoroso.

Sagittario: ci sarà della tensione in amore che presto o tardi susciterà una discussione anche piuttosto accesa che metterà in crisi determinati equilibri ma anche la relazione stessa. Vi converrà fermarvi un attimo a riflettere.

Capricorno: risulterete alquanto irritati e ciò potrebbe essere deleterio anche per chi vi circonda. Cercate di fare un respiro profondo prima di cominciare la giornata sul posto di lavoro, almeno così eviterete di arrabbiarvi troppo facilmente.

Acquario: avrete delle difficoltà nel rapportarvi con gli altri, ma i problemi maggiori verranno dai colleghi.

In famiglia la situazione non sarà migliore, ma almeno potrete contare su qualche ora da trascorrere in solitudine.

Pesci: potreste avere l'inclinazione ad evitare determinate persone che non vi apprezzano o che non vi piacciono. Vorreste tanto chiudervi in casa durante il tempo libero per guardare la vostra serie tv preferita.