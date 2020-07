L'Oroscopo di martedì 14 luglio approfondisce il transito di Luna in Toro che sprigiona sensazioni tenaci e concretizza i desideri, grazie a una nuova tenacia che fa portare avanti i progetti con coraggio e determinazione. In amore si prospettano belle emozioni intense grazie a Marte in Ariete. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: Marte nel segno movimenta tutte le sfere vitali in maniera determinante e fa affermare molto una personalità impulsiva e dirompente. Un guerriero interiore fa portare avanti i progetti amorosi con coraggio. Ottenete ciò che desiderate contando sulle vostre forze.

Alti e bassi sul lavoro.

Toro: Luna entra nel segno e rende l'amore molto concreto, passionale e voi in coppia molto possessivi nei confronti del partner. Questa Luna parla di benessere e acuisce l'affermazione di tutti i desideri, sia in campo emotivo che in quello spirituale. Si prevedono incontri fortunati per voi single e guadagni inaspettati.

Gemelli: buone le idee audaci e brillanti, che vanno applicate in ambito professionale per ottenere successo. In amore, la simpatia garantisce una marcia in più per fare colpo su una "preda amorosa" che avete adocchiato. Bando allo scoraggiamento voi in coppia e progredite con concretezza, costruendo per rafforzare l'unione amorosa.

Cancro: siete molto portati a fare qualcosa di diverso grazie all'influenza di Urano e Luna dal Toro che movimentano la solita routine in modo imprevedibile.

Mercurio intanto quasi richiama all'ordine, sprigionando una maggiore disciplina in amore che segue più il pensiero razionale contendo un po' i sentimenti. Attenzione a Marte in quadratura che rende molto apatici. Buone notizie giungono a illuminare la sfera professionale.

Leone: Luna in dissonanza innervosisce un po' gli animi e sprigiona veri e propri "tumulti emotivi" nocivi per l'amore.

Sentite forte un senso di insoddisfazione che fa prendere anche decisioni affrettate in ambito sentimentale. Che ne dite di revisionare il tutto con maggiore attenzione? Anche in ambito professionale, rimandate le decisioni importanti.

Vergine: simpatia e dolcezza non mancano di certo con Luna che dal Toro emana i suoi bagliori argentei.

Così siete più concreti nel rafforzare i legami amorosi e avete più fiducia in voi stessi voi single nell'intraprendere nuovi incontri fortunati. Buone possibilità di guadagno si prospettano in ambito professionale, una nuova tenacia lambisce come in un abbraccio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci sono dei rallentamenti in ambito professionale e occorre che vi rimbocchiate le maniche per portare avanti i progetti con successo. Luna quasi sfida a fare di più in tutte le sfere vitali, vincendo un po' di turbolenze amorose e dissipando le nubi per voi single.

Scorpione: attenzione a Luna in opposizione che può rendervi troppo testardi e fa prendere delle posizioni di stallo in amore, poiché molto tenaci nel portare avanti le vostre idee a tutti i costi.

Saturno, Giove e Plutone dal Capricorno restringono un po' il campo d'azione e avviano dei cambiamenti radicali a cui non riuscite a resistere. Attenzione a non fare alcuni investimenti sbagliati.

Sagittario: la solita routine vi annoia e siete alla ricerca di nuovi stimoli entusiasmanti. Luna quasi sfida a fare di più dal Toro, per rivoluzionare la sfera amorosa in modo eccitante. Sono previste piccole novità in amore che allentano gradualmente la tensione di Venere in opposizione. Buono il lavoro.

Capricorno: Plutone cerca di far fluire le emozioni, ma Saturno quasi restringe il campo d'azione limitando un po' il tutto e contenendo la libertà di movimento. Ma Marte mette il suo zampino e produce sensazioni dirompenti che si accumulano come una bomba pronta a scoppiare.

Che ne dite quindi di non sopprimere queste forze, ma di incanalarle anche in ambito lavorativo nel verso giusto?

Acquario: l'amore sprigiona un po' di malumore e voi single siete alquanto confusi sul da farsi. Ma bando alla malinconia, alla negatività e sfruttate ogni occasione che si prospetta fortunata grazie a Venere favorevole. Dovete essere audaci e lo siete poiché Marte vi è complice anche in ambito lavorativo, nel garantire un maggior dinamismo.

Pesci: si prevedono veri e propri "tumulti emotivi" con Luna e che rendono anche l'approccio all'amore molto impulsivo e voi molto mutevoli. Ci sono dei cambiamenti inattesi che producono un'inversione di rotta repentina e capace di sprigionare sensazioni amorose più eccitanti.

Una figura di tipo femminile può aiutarvi a sbloccare una situazione lavorativa tesa.