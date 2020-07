L'Oroscopo di mercoledì 22 luglio approfondisce il transito di Luna in Leone e Sole in Cancro. L'astro d'argento acuisce la personalità di tutti i simboli zodiacali di Fuoco e fa desiderare di stare al centro dell'attenzione. L'astro diurno acuisce la sensibilità e sprigiona sensazioni affettuose e profonde. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in ambito lavorativo dovete mettere bene a fuoco alcune opportunità promettenti, per ricevere successo e progredire in modo fortunato. Attenzione ai pettegolezzi che cercano di offuscare la vostra serenità e mettono a dura prova la vostra pazienza.

In amore, siete molto affascinanti con Marte che promette buone occasioni sentimentali.

Toro: in ambito professionale, è previsto stress quindi cercate di ritagliarvi dopo il lavoro dei momenti di relax scaricando la tensione accumulata in giornata. Luna in quadratura dal Leone interferisce un po' sui sentimenti e sprigiona nervosismo. Forse tendete a prendere decisioni affrettate perché presi dal vivere le storie con indipendenza e ribellione. Quindi bando all'impulsività e siate più prudenti.

Gemelli: i ricordi passati ritornano nel presente e attanagliano un po' la mente e un po' il cuore. Che ne dite di acquisire esperienza da ciò che avete passato e di investire nel presente e nel futuro con maggiore apertura mentale e una ritrovata consapevolezza?

Si presentano belle situazioni sentimentali davanti a voi, sia che siate single che in coppia. Buono il lavoro.

Cancro: Sole nel segno e Luna in Leone stringono uno splendido connubio e introducono vitalità e nuovi entusiasmi in amore. Scacciate via la tristezza quindi e lasciatevi andare a vivere emozioni piacevoli.

Stanno per giungere splendide novità per voi single e voi in coppia rinforzate le storie con intelligenza e fedeltà. Alti e bassi sul lavoro.

Leone: una Luna molto affascinante entra nel segno e riscalda i cuori, così tendete a mettervi al centro dell'attenzione sfoggiando una personalità magnetica e disarmante.

Via libera alle conquiste amorose per voi single e voi in coppia lasciatevi andare all'amore con slancio. Attenzione a non essere eccessivamente possessivi. Il lavoro richiede maggior impegno.

Vergine: Venere fa un po' i capricci dai Gemelli e crea alti e bassi, scombussolando un po' le idee. Approfondite le nuove storie con maggiore consapevolezza e obiettività, ricordando che il dialogo riesce a chiarire le idee e a sventare ogni dissidio. Si preannunciano novità per voi single. In campo lavorativo possono subentrare alcune difficoltà.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna risulta propizia dal Leone e fa affermare il vostro volere a tutti i costi. Diventate così molto autoritari, imponendo la vostra volontà a tutti i costi.

La bontà d'animo però non manca di certo nei confronti delle persone a cui volete bene. In amore cercate di dialogare di più anche voi single, altrimenti vi perdete delle opportunità importanti. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: alcuni dubbi forse tengono a freno le emozioni, ma questo è il momento giusto per far ritornare il sereno in campo amoroso. Quindi dissipate queste nubi con la chiarezza e la consapevolezza, poiché un incontro speciale è alle porte. Buono il lavoro dove state gettando le fondamenta per un successo futuro.

Sagittario: la presenza di Luna benefica in Leone risulta utile per sbloccare alcune situazioni amorose rimaste in sospeso già da tempo. Siete più sicuri di voi e adottate l'ambizione per portare avanti i progetti sentimentali, con maggiore determinazione e coraggio.

Cercate di contenere eventuali polemiche in amore e apritevi a un dialogo prezioso sia per l'amore che per il lavoro.

Capricorno: Luna esorta a essere più ambiziosi in amore e ad avere maggiore sicurezza nelle proprie capacità seduttive. Siate più entusiasti e intraprendenti, arginando una permalosità nociva per l'amore. In ambito lavorativo, tendete a non accettare le critiche.

Acquario: Luna agisce in opposizione dal Leone e fa incaponire in maniera eccessiva sulle decisioni prese. Attenzione a non essere troppo arroganti poiché presi a portare avanti le vostre idee a tutti i costi. Che ne dite di ascoltare il consiglio di una persona a voi cara? Può darvi delle dritte produttive per l'amore.

Si aprono buone prospettive in ambito lavorativo.

Pesci: tendete a fuggire la realtà, isolandovi dall'amore e dalla persona amata ma quest'ultima può stancarsi dei vostri stati d'animo altalenanti. Non trascurate quindi gli affetti e apritevi all'amore con slancio ed entusiasmo, assaporando la complicità di attimi mozzafiato. Sul lavoro siete molto concreti e aperti ai cambiamenti costruttivi.