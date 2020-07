L'oroscopo di domani, giovedì 30 luglio, è pronto a svelare le previsioni zodiacali del giorno in rapporto ai segni della prima sestina. In primissimo piano dunque, come sempre, le effemeridi relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Punto focale su cui si basano le nostre previsioni astrologiche giornaliere, le effemeridi del periodo, le uniche in grado di fare la differenza nei confronti dei simboli zodiacali. Alla ribalta, un fortunatissimo Leone, designato all'unanimità dalle stelle come segno al "top del giorno". Nella giornata in questione, ad avere ottime possibilità di "sfondare" in diversi comparti - in primis in quello riguardante i sentimenti - saranno soprattutto gli amici del Toro e della Vergine.

Anche per gli amici Ariete potrebbero maturare splendide occasioni in amore.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 30 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 luglio

Nuovo appuntamento con la classifica stelline quotidiana, in questo frangente impostata sulla giornata di giovedì 30 luglio 2020. Come annunciato in apertura, ad essere valutati in esclusiva in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A tenere in ansia i rapporti di forza generati dall'Astrologia in movimento, ovviamente in grado di fare la differenza tra i vari simboli astrali. Quest'oggi a gongolare al primo posto il già annunciato Leone.

Al secondo posto troviamo, con cinque stelline, Toro e Vergine seguiti da Ariete e Cancro a quattro stelle. All'ultimo posto risultano i Gemelli.

A conferma di quanto appena enunciato, il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: NESSUNO

★★: Gemelli.

Previsioni di domani, giovedì 30 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica un giovedì 30 luglio classificato solo con quattro stelline. Forse - e a ragione - a qualcuno di voi del segno potrebbe risultare poco, purtroppo lo schema astrologico riguardante il vostro cielo "questo è", dunque non prendetevela ma attendete tempi migliori.

In amore comunque sappiate che arriveranno presto delle buone novità, perciò la complicità con la persona amata sarà in rilevante crescita: Luna e Venere a favore non accennano a smettere di incitarvi nel dedicare più tempo alla dolce metà. A distrarvi facendovi cadere in errore, purtroppo, Mercurio e Giove in quadratura. Soltanto passando molte ore con il partner potrete costruire un'intesa a prova di bomba e trascorrere una serata frizzante o almeno divertente. Single, gli influssi armonici della Luna vi renderanno molto socievoli e disponibili. La vostra voglia di fare amicizia sarà elevata ed avrete anche la fortuna di incontrare delle persone con cui potrete entrare velocemente e naturalmente in sintonia.

Nel lavoro, niente e nessuno riuscirà ad incrinare la sicurezza e la profondità di intenti che vi pervadono! Le stelle faciliteranno l'andamento della vostra esistenza e voi dovrete solo pensare a godervela senza affannarvi a rincorrere soluzioni complicate. Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Reggetevi forte amici del Toro, la giornata del 30 di luglio porterà una opportunità: quale? Ebbene, qualcuno tra voi potrebbe vincere una somma di denaro sonante! I presupposti affinché il tutto possa avverarsi saranno garantiti nientemeno che dal magico incrocio Venere-Marte-Luna. Anche in amore vi aspetta una giornata trionfale, piena di sorprese e di intense emozioni. Grazie alla posizione favorevole della Luna potrete ricevere e donare gioia, amore e forza.

In questo periodo non vi stancherete mai di dare una mano al vostro partner, regalandovi momenti di intensa felicità. Single, chi è innamorato cotto e non ha ancora trovato il coraggio o l'occasione per dichiararsi, troverà nella Luna un'alleata preziosa per farlo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume che, per qualunque problema legato all'immagine, potrete rivolgervi con successo a qualcuno al di sopra di voi. Con cortesia e diplomazia otterrete i riconoscimenti dovuti o riceverete consensi dal vostro ambiente. Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani prelude una giornata da dedicare al "riposo in branda" viste le attuali premesse, tutte rivolte verso un probabile giovedì stressante per voi dei Gemelli.

Il vostro maggiore handicap sarà rappresentato dalla posizione poco felice di Nettuno e Luna, direttamente contrapposti alla vostra Venere. In campo sentimentale il cielo sarà grigio a causa degli astri dissonanti svelati poc'anzi. Più per gioco, che per sfida, potreste decidere di tenere sulle spine la persona amata. Attenzione però, il gioco potrebbe farsi duro ed irritare, oltre che stancare il vostro partner. Single, per il momento il destino suggerisce di dedicarsi a togliere di mezzo le piccole noiose incombenze trascurate negli ultimi tempi. Il corpo ha bisogno di ritemprarsi e di ritrovare l'equilibrio: occupatevene facendo delle cure naturali per rivitalizzarlo e ritroverete la serenità.

Nel lavoro, giornata un po' critica per via della Luna contraria. Dovete imparare ad essere meno permalosi, se volete che la vostra immagine pubblica non subisca smacchi clamorosi. Il discorso denaro sarà in primo piano: fate attenzione e non lasciatevi rapire da colpi di testa che non vi porterebbero da nessuna parte. Voto: 6.

Oroscopo di giovedì 30 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì invita a non abbassare troppo la guardia nel caso aveste situazioni in bilico. Il periodo non dovrebbe dare grossi grattacapi in quanto sottoscritta con quattro stelle positive, però sappiate che non sarà esente da possibili intoppi in "zona Cesarini", tanto per usare un'espressione calcistica.

In amore Mercurio, Marte e Giove vi mettono con le spalle al muro, nonostante la Luna a favore. Ma cortese come sempre la signora della notte vi aiuterà a fare pace con il partner dopo un bisticcio: portando finalmente una ventata di leggerezza, buonumore ed allegria. Troverete, volendo, le soluzioni migliori ai problemi del momento. Single, sarete al centro dell'attenzione generale. Con Luna, Venere e Marte in aspetto positivo, dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa d'importante da fare o dire a qualcuno molto caro per voi. Nel lavoro, le vostre risorse sono grandi, non infinite, ma più che sufficienti per farvi ottenere ciò che desiderate; la vostra sensibilità è accentuata e il tutto renderà la creatività fertile.

Disporrete di un buon equilibrio interiore, di una grande apertura spirituale e tanta fantasia da incanalare nel settore che più vi aggrada. Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani preannuncia una giornata fantastica, pronta a sfornare occasioni e ottime novità in amore e sul lavoro a tanti di voi Leone. Riguardo i sentimenti, i giorni non sono uguali gli uni agli altri: ecco che è proprio in questa giornata che le stelle saranno sorprendenti per voi. Sarete infatti grintosi e riceverete tanto affetto dalle persone che amate. Vi sveglierete con una particolare voglia di tenerezza, per merito degli influssi astrali, che sorprenderà anche chi vi sta a fianco.

Nei confronti del rapporto con il partner, iniziate a valutare l'opportunità di mettere la cosiddetta "pietra sopra" a quelle incomprensioni o discrepanze che già sapete. Single, la felicità sarà a portata di mano e le stelle vi regaleranno suggestioni e occasioni a non finire. Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati, passionali e con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia, magari cercando di mettere a segno qualche buon colpo da maestro nelle faccende di cuore. Nel lavoro, sappiamo quanto siano importanti per voi le questioni economiche o umanitarie. Gli influssi armonici di giovedì vi permetteranno di convogliare le vostre energie proprio verso un obiettivo di questo genere: saprete coinvolgere molte persone in questo grande e fortunato progetto.

Voto: 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 30 luglio indica una giornata da spendere all'insegna della massima fiducia in se stessi e negli altri. Grazie a Marte e Nettuno, entrambi speculari positivi in media del 70%, rispettivamente in trigono a Luna e Mercurio, potrete fare e disfare quasi tutto a vostro piacimento (ovviamente senza troppo esagerare, intendiamoci!). In amore, la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Chi ha le idee chiare su una scelta da fare, avrà la fermezza necessaria per agire: le stelle aiuteranno donando la possibilità di vivere l'amore al meglio.

Preparatevi a ricevere fuochi d'artificio e un'intensa carica di passione. Single, approfittate degli influssi positivi di Mercurio per muovervi e cambiare un po' l'aria. Una bella uscita preserale per shopping o una passeggiata sul belvedere piuttosto che lungomare, schiarirà le idee e vi permetterà di trascorrere del tempo insieme agli amici, soprattutto quelli che vedete più raramente. Nel lavoro, i riflettori saranno puntati sulle questioni finanziarie. Avrete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti o per cercare le giuste soluzioni ai problemi, soprattutto quelli legati al denaro. Sta a voi saperla usare al momento giusto. Voto: 9.

