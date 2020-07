L'oroscopo di domani 31 luglio è pronto a svelare come sarà la giornata. In evidenza le previsioni zodiacali di venerdì per i segni dalla Bilancia fino a Pesci, messi sotto analisi nei riguardi dei settori della vita interessanti i sentimenti e le attività lavorative. In questo frangente l'Astrologia ci mostra un transito astrale di prim'ordine, ossia l'entrata della Luna in Capricorno. Dunque, in primissimo piano coloro nativi del Capricorno, giudicati al "top del giorno" grazie alla presenza dell'Astro d'Argento nel comparto. Alla grande il quinto giorno della settimana anche per quelli del Sagittario e dell'Acquario, classificati al top con cinque stelle nel periodo indicato, a differenza dei nati in Scorpione valutati a quattro stelle.

Invece, ancora più al ribasso sono le aspettative per quanti appartengono a Bilancia e Pesci: a questi due meravigliosi segni il frangente non riserva quasi alcunché di positivo, vista la giornata "sottotono" messa in conto al primo dei due e quella da "ko" riservata all'altro.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 31 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 31 luglio

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto valutazione in questo contesto. Dunque, immancabile l'appuntamento con l'astrologia applicata al quotidiano, come al solito ben rappresentata dalla nostra classifica stelline interessante la giornata di venerdì 31 luglio.

Come annunciato in anteprima, ad essere messi sotto analisi in questa fase, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco.

Risulta al vertice della classifica, come abbiamo già anticipato, il Capricorno, seguito a ruota dal Sagittario e dall'Acquario al secondo posto. In terza posizione troviamo il segno dello Scorpione, nel frangente pronosticato in periodo legato alla scontata routine.

In ultima posizione in coda alla scaletta, confermato in penultima posizione il segno della Bilancia, mentre all'ultimo posto risulta Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali di domani, 31 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno 31 luglio preannuncia una giornata, certamente espressa dal sottotono a voi della Bilancia. La vostra spina nel fianco risulterà soprattutto Marte, speculare negativo al 80%: potenzialmente a rischio i rapporti d'amicizia. Pertanto a segnare il passo in questo periodo potrebbero essere le residue energie, in gran parte utilizzate per far fronte alle incombenze settimanali. A dettar legge, facendo da padrone, una antipatica apatia verso le cose che di norma fate, divenute improvvisamente difficili e lente da metabolizzare. In amore, un cielo astrale così poco performante "inquinato" da astri non troppo affabili verso il segno, non porterà nulla di soddisfacente. In coppia come anche da single, converrà procedere con calma facendo piccoli passetti e, nel contempo, cercando di tenere ben stretto tutto quello che si ha.

Il lavoro non avrà ancora opportunità efficaci su cui fare affidamento: continuate pure come state già facendo, cercando di mettere principalmente in risalto le novità o la sana competizione tra colleghi. Voto: 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano una giornata buona, sottoposta però ad alcuni distinguo ben precisi dovuti a Marte e Mercurio speculari negativi e tra loro in diretta quadratura. In campo affettivo, per i più di voi la giornata si presenterà decisamente normale: momenti brillanti e ricchi di ottimi spunti ci potranno pure essere, ma saranno da mettere in conto solamente a fine giornata. Bello il periodo per quelli in ascendente Capricorno: mettete in campo tutta la vostra voglia di progettare, logicamente con un occhio al futuro e mano nella mano con la persona del cuore.

Parlando di single invece, soprattutto se appartenenti alla folta schiera di coloro che non riescono quasi mai a portare a buon fine una conquista, potrebbero materializzarsi dal nulla buone opportunità. Pertanto, aprite gli occhi ed aguzzate la vista, specialmente in alcune situazioni promettenti: vi passano sotto al naso ma non riuscite mai a concludere! Nel lavoro purtroppo, ancora ben poche le speranze di portare dalla vostra quelle situazioni che sapete. Se in lavoro subordinato cercate di mettervi in luce rispetto ai colleghi più smaliziati. Invece, chi ha un lavoro autonomo potrebbe vedere un lieve incremento degli affari. Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 31 luglio al Sagittario indica un venerdì previsto tra i migliori degli ultimi tempi.

Ottime le probabilità di andare incontro a risvolti positivi in situazioni critiche, diciamo abbastanza come nelle attese. Qualcuno di voi, speriamo la maggioranza di coloro nativi in Sagittario, potrebbe iniziare a mettere insieme importanti tasselli riguardanti la vita a due. Le difficoltà dei giorni scorsi sembrano ormai dietro di voi, avete nel frattempo recuperato un po' di energia che vi permetterà di portare avanti le vostre cose, con discreta facilità. In ambito sentimentale, parlando di coppie, potrebbero arrivare momenti romantici con situazioni sicuramente degne di lode. Buona la possibilità di veder rifiorire dialoghi e armonia nella propria relazione: sarà la miglior soddisfazione che ognuno di voi possa sperare di ricevere.

Qualche single invece potrebbe sentirsi soffocare dalla noia o dlla quotidiana normalità. Se siete in cerca di qualcuno con cui dividere il cuore, domani potreste fare incontri speciali, anche se ultimamente qualcuno di voi aveva perso le speranze. Nel lavoro, il periodo potrebbe rivelarsi adatto a tirare conclusioni o misurare bilanci. Cercate di pensarci due volte eventualmente prima di mettere altra carne al fuoco... Voto: 9.

Oroscopo di venerdì 31 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo di venerdì 31 luglio preannuncia una giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato.

A dare enfasi e giovialità al prossimo fine settimana sarà senza ombra di dubbio la Luna nel segno, in arrivo nel vostro settore dalle ore 13:58 di questo venerdì, quindi a giornata inoltrata. In parecchi riuscirete a portare a buon fine progetti e intenzioni, anche alcuni da tempo in lista d'attesa. A partire già dalle prime ore del mattino vi sentirete più a vostro agio rispetto ai giorni precedenti: sarà mica l'aria del riposo settimanale che si avvicina? Fisicamente ed emotivamente nulla da ridire, molto bene così. In coppia, ogni aspetto del rapporto riuscirà a dare ampie soddisfazioni, arrivando a regalare buone soddisfazioni. Alla grande single e cuori divenuti da poco "solitari": qualcuno arriverà in punta di piedi a riscaldare la vostra vita.

Molto bene il settore relativo al lavoro che attraverserà brevi momenti davvero efficaci. Dateci dentro con grinta e scaltrezza, garanzia di buon successo e fortuna. Gran momento per chi lavora in proprio: il periodo porterà un incremento quasi certo negli affari. Voto: 10+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali per la giornata di venerdì saranno ben gradite a voi nativi dell'Acquario, grazie soprattutto alle buone effemeridi presenti nel vostro cielo. Gli astri del periodo saranno senz'altro pronti a brillare per tanti di voi nativi, pronti a dare supporto in campo sentimentale o nel lavoro. Iniziamo proprio dal comparto sentimenti e affetti: diciamo pure che, se tutto andrà secondo i vostri piani, finalmente potrete lasciarvi andare nel rapporto di coppia: l’amore lo vivrete in modo intenso e soddisfacente, soprattutto da metà a fine giornata.

Qualcuno potrà finalmente prendere sotto controllo una certa situazione, agendo senza difficoltà a proprio piacimento. In caso aveste una storia d’amore bella e promettente, iniziate a rendere felice il partner in altri modi: non accontentatevi della solita routine, alla fine stanca. Sono previsti tempi d'oro anche per gli attuali single, soprattutto per quelli più sfortunati. Venere riuscirà a far breccia nel cuore delle persone di vostro interesse, facendovi apparire più irresistibili e romantici che mai. Nel lavoro, invece, più di qualcuno potrebbe registrare un considerevole aumento di prestazione e un deciso calo riguardo le distrazioni, vostro tallone d'Achille. In aumento il rendimento a livello professionale: continuate nel cercare di curare al massimo i dettagli.

Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 31 luglio, annuncia una giornata depotenziata da stelle poco convincenti, restie a dare aiuti e causa del potenziale "ko". Venere si troverà ancora in quadratura al vostro Nettuno, con il Sole sull'altra sponda a rincarare la dose vista la speculare negatività verso il segno. Malgrado ciò, a dare sostegno morale certamente sarà l’amore, punto irremovibile della vostra esistenza e vero fulcro della vostra vita. Le coppie già in armonia vedranno aumentare l'intesa con il partner e non solo a livello sentimentale, ma soprattutto a livello erotico-sessuale. In lieve ripresa i rapporti per coloro in leggera crisi: siate pazienti, in caso di battibecchi sapete già chi avrà la peggio, per cui...

Voi single cercate di interpretare in modo sincero le reazioni ed i sussulti provenienti dal vostro cuore: un amico/a, forse, non intende l'amicizia come vorreste intenderla voi. Diciamo la verità, non vi dice nulla quel suo sguardo perso nel vostro? In campo lavorativo invece, è arrivato probabilmente il momento di mettere a punto quella situazione che ben sapete: datevi da fare cercando di spingere quel vostro progettino, per tanti di voi di primaria importanza. Voto: 6.