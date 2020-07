L'oroscopo di domani, 31 luglio, è pronto a rivelare quali saranno i segni più fortunati e quelli costretti a fare i conti con una probabile giornata nera. Al vaglio, la parte finale della settimana, impostata sui simboli astrali compresi nella prima sestina dello zodiaco, ossia dall'Ariete alla Vergine. Pertanto, alla ribalta della cronaca astrale troviamo quest'oggi "sua maestà" il Leone, segno fortunato insieme alla Vergine ed entrambi designati in periodo da cinque stelle. Le previsioni zodiacali di venerdì intanto sono pronte a scommettere sul buon andamento riservato dall'Astrologia ad Ariete, Toro e Gemelli, trio valutato con le quattro stelle della normale positività.

Purtroppo si prevede un pessimo periodo agli amici del Cancro, sottomesso a fluttuazioni negative generate da Giove, Saturno e Plutone in opposizione a Mercurio, pianeta presente nel settore.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 31 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 31 luglio

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati previsti dalla nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di venerdì 31 luglio 2020. Come annunciato in apertura ad essere soppesati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In apertura abbiamo già parlato dei due simboli più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite dagli astri agli amici del Cancro. Pertanto possiamo andare direttamente a consultare le stelle del giorno nella sua interezza, prendendo nota della qualità attribuita dalle stelline quotidiane al proprio segno di nascita.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, venerdì 31 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica una giornata non male, con riscontri ben oltre la normale positività, seppur a spot.

In amore questa di venerdì sarà per voi Ariete una giornata gratificante e vivace. Venere in aspetto armonico vi favorirà e vi sosterrà nella vita affettiva. Buona l'intesa con il partner: molti di voi trascorreranno una serata dolcissima all'insegna della sensualità e della passione più sfrenata. Single, in questa giornata ci potrebbero essere dei risvolti che potrebbero stupirvi. Diciamo che avrete tante possibilità per essere più disponibili con le persone che interessano. Provate a fare a meno di tanti giri di parole cercando di essere più diretti con chi vi interessa veramente. Nel lavoro, un forte stimolo verso l'autonomia vi porterà a ricercare spazi per voi stessi. La Luna a favore aumenterà le vostre capacità di leader e sarete in grado di trainare i vostri collaboratori verso un obiettivo ben preciso.

Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Periodo più che meritevole in quanto quasi tutto evolverà verso una generale tranquillità. Le effemeridi saranno disposte a rendere agevoli anche le questioni più ostiche. Forse arriverà l'occasione per mettere la parola fine ad un'annosa questione famigliare. Insomma, siate fiduciosi cercando di essere efficienti, performanti e con tantissima volontà di farcela. In amore, chi ha una vita amorosa positiva potrà portare un tocco di novità nella relazione o inventare nuovi modi per stare insieme serenamente. Vi piace il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla monotono? Allora, specie in amore ambite a puntare su cose nuove. Single, avvertirete intorno a voi gradevoli sensazioni e non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza.

Uno spiccato senso di intuizione vi farà guadagnare punti e ammirazione da tutti traendone giovamento. Il romanticismo sarà protagonista di questa giornata, sappiate sfruttarlo a dovere. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica situazioni importanti pronte a volgere a vostro favore. Se così fosse la cosa non vi stupirebbe affatto, dal momento che avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Visto il buon periodo, potrete spendere un po’ di più per soddisfare qualche voluttà. Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani prevede un venerdì abbastanza positivo. Comunque nel periodo saranno possibili risvolti impegnativi nei quali potrebbe essere necessario intervenire con polso e decisione.

In campo sentimentale invece, in molti state vivendo un momento veramente magico insieme alla persona amata, soprattutto grazie agli influssi di Venere nel contempo in trigono a Marte. Parlando in generale, questa giornata sarà all'insegna del confronto costruttivo e del buon dialogo, magari culminerà con una nuova dimostrazione d'affetto da parte del partner, sempre capace di lasciare senza parole. Single, qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata, sarete sempre e comunque anticipati da qualcuno che vi vuole bene, pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo. In giornata otterrete tanti benefici dal fatto che non dovrete nemmeno chiedere, perché tutto quanto vi sarà dato.

Nel lavoro, tante circostanze stanno prendendo la piega giusta, grazie anche a persone che hanno stima di voi e vi sostengono. Buone nuove per delle vecchie questioni che frenavano la realizzazione di progetti da tempo tenuti in attesa. Voto: 8.

Oroscopo di venerdì 31 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo di venerdì vi anticipa che in questa giornata difficilmente il vostro umore pessimo vorrà stare entro le righe. Probabilmente quest'ultimo lo cambierete spesso, a discapito delle persone che vi dovranno sopportare, volontariamente o loro malgrado! Cercate di essere quanto meno riconoscenti a coloro che non vi faranno pesare questo vostro stato, pur sapendo che non è facile condividere certi spazi con il voi.

In campo sentimentale non coltivate paure o dubbi ma apritevi con fiducia a chi vi vuole bene. Un acceso battibecco con la persona amata, in alcuni casi, potrebbe rovinare l'umore per tutta la giornata. La quadratura a vostro sfavore di Marte vi esporrà al rischio di incomprensioni, non gravissime ma sicuramente difficili da risolvere o chiarire al volo. Single, sarete un po' troppo apprensivi o ansiosi; non dovete esserlo! È vero, le stelle non vi aiuteranno in questo momento ma è anche vero che le faccende sentimentali imboccheranno presto la strada giusta, quindi rilassatevi e siate pazienti. Nel lavoro, recupererete un po' di leggerezza, perciò non rifiutate a priori la possibilità di apportare dei cambiamenti in una situazione delicata che si è creata da qualche giorno questa parte.

Sistemate i bilanci, verificate le spese compiute di recente e pianificate eventuali pagamenti. Voto: 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani invoglia a tirare un po' il freno al periodo. Forse è troppo tempo che non vi concedete una giornata tutta per voi o per la vostra famiglia, quindi sarebbe il caso di trasformare questa di venerdì in una giornata speciale. Vedrete che, se seguirete il consiglio delle stelle, vi sentirete meglio ed anche più riposati mentalmente, nonostante possiate avere intorno persone molto chiassose. In amore, avrete una serata tranquilla e felice soprattutto se rientrate tra quelli che hanno un buon rapporto di coppia. L'intesa con il partner sarà vivace sotto tutti i punti di vista e voi vi rilasserete insieme a chi amate.

Single, per voi vi sono buone notizie in arrivo: tutto si sistemerà nella maniera migliore, grazie alla presenza di astri armonici al segno. Avete capito molte cose importanti in questi ultimi mesi e adesso state mettendo a frutto gli insegnamenti ricevuti dalla vita: dimostrate una grande maturità. Nel lavoro, sarà una giornata positiva per molti di voi. Non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro: sarete vincenti su tutta la linea. Potreste riscuoterete consensi oppure ottenere un incarico nuovo. Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 31 luglio, indica che in questa giornata sarete molto abili a trattare con le persone, soprattutto se guarderete al di là del vostro naso.

Con una certa facilità riuscirete finalmente a comprendere la vera anima di chi vi sta intorno. Vi accorgerete dove state sbagliando e dove invece dover insistere per ottenere qualcosa di più. Cercate comunque di non pretendere troppo dalla vita ma apprezzate ciò che avete, solo così raggiungerete la vera serenità d'animo. In amore, sono in arrivo momenti piacevolissimi da poter vivere insieme alla persona amata. Il periodo altresì vi regalerà occasioni romantiche in cui poter sfoggiare tutto il vostro repertorio di seduzione. Sarà molto difficile che il vostro partner non cada immediatamente ai vostri piedi. Single, avrete l'occasione giusta per dimostrare il vostro charme e far capitolare "una preda" considerata finora impossibile per voi.

Nel lavoro, splendido periodo per la maggior parte di voi nativi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Non esitate nel cogliere al volo tutte le occasioni che vi si dovessero presentare. Voto: 9.

