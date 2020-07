L'Oroscopo di lunedì 6 luglio approfondisce come di consueto lo studio dei transiti planetari a caccia di novità intriganti che colorino la sfera lavorativa e quella sentimentale. Luna in Capricorno arricchisce l'amore di un significato profondo e unico, mentre Saturno appena entrato nel segno, potenzia i progetti lavorativi arricchendoli di tanto senso pratico. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di lunedì

Ariete: le possibilità di concretizzare i sogni amorosi sono acuite da Marte nel segno che promette tanta passionalità e voglia di agire in ambito sentimentale.

Anche gli influssi astrali dai Gemelli fanno indirizzare le energie nella direzione giusta, quella che porta alla felicità. Attenzione ad alcuni problemi che possono verificarsi in ambito lavorativo.

Toro: la nuova posizione di Saturno in Capricorno rinnova tutte le sfere vitali e insieme a Urano nel segno, porta una ventata di novità coinvolgendovi come in un abbraccio. Fantasia e concretezza si alternano in maniera eccitante e introducono nuovi stimoli, potrete così investire nuova energia in amore. Buone prospettive di affermare i progetti lavorativi con successo.

Gemelli: Luna in Capricorno sfida a vivere le emozioni con maggiore riservatezza, irrigidendo un po l'amore. Siete alquanto altalenanti in ambito sentimentale, a causa della posizione astrale del satellite notturno e di Sole che gettano luci e ombre sulla sfera amorosa.

Forse state vedendo alcune situazioni da un'angolazione sbagliata. Occorre maggiore diplomazia anche sul lavoro.

Cancro: buona la fantasia con Sole e Mercurio che subiscono l'influsso creativo di Nettuno in Pesci. Così anche l'amore diventa più fantasioso, anche se subisce l'influenza degli astri dirimpettai che causano attrito e rabbuiano un po queste sensazioni che stentano a emergere.

Non lasciatevi prendere dallo sconforto di una Luna malinconica dal Capricorno.

Leone: l'amore è in ripresa per voi amici del Leone, potrete vivere gli affetti in modo più profondo e stabile. Marte garantisce una sferzata di energia dinamica e affascinante con cui potete fare strage di cuori. Ottime prospettive si preannunciano in campo professionale.

Vergine: Nettuno dirimpettaio confonde un po la vostra capacità di sognare e quindi di progredire in amore. Siete in bilico tra fantasia e realtà, cosa che vi rende difficile osservare le situazioni che sono lì davanti a voi. Saturno richiama all'ordine e produce maggiore realismo, mentre Luna in Capricorno rende le emozioni più riservate e timide. Buono il lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la nuova posizione di Saturno risulta in dissonanza e blocca un po le emozioni, producendo problemi domestici o in ambito sentimentale. Venere e Sole brillano per voi e cercano di smorzare certe sensazioni con l'ottimismo, facendo anche riflettere sul da farsi. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: attenzione a non spendere più del dovuto. Saturno è in posizione favorevole per far evolvere il lavoro in maniera positiva, ma sappiate che questo miglioramento è graduale e richiede tempo. Luna può rendervi altalenanti in amore e alternare momenti di grande profondità emotiva a un modo di analizzare le situazioni sentimentali troppo oscuro e pessimista.

Sagittario: attenzione ad alcune persone invidiose che con la loro lingua tagliente, cercano di introdurre pettegolezzi al solo fine di provocarvi. Ma non lasciatevi toccare da questi influssi negativi che cercano di sminuire le vostre energie. Procedete invece dritto per la vostra strada e sappiate che le decisioni che prendete nelle vostre sfere vitali, risultano preziose e fortunate.

Capricorno: Saturno entra nel segno e si congiunge a Luna, garantendo tanto senso pratico e intuizione in campo lavorativo. Le sensazioni amorose sono appesantite da questo transito che fa sentire soli e sprigiona pensieri pessimistici. Giove nel segno cerca di mitigare il tutto con l'ottimismo.

Acquario: finalmente Saturno ha lasciato il vostro domicilio astrologico e tutto diventa più leggero. Viene annullato quel senso di responsabilità e di prudenza nei confronti dell'amore e Venere e Sole dai Gemelli danno il via libera a sensazioni briose, frizzanti e piacevoli. Buoni risultati sono previsti in campo professionale.

Pesci: il passato sembra riaffacciarsi prepotente a tormentarvi, introducendo sensazioni dolorose che riaprono alcune ferite incurabili: prendete il tutto però in modo positivo e cercate di trarre forza da queste emozioni forti.

Risulta spiacevole affrontare anche l'amore, ma chiudendovi in voi stessi rinunciate a beneficiare di momenti di serena allegria. Sono previsti cambiamenti graduali e positivi sul lavoro.