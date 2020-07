L'oroscopo di domani, martedì 7 luglio è pronto a svelare come sarà il secondo giorno dell'attuale settimana. In evidenza le previsioni zodiacali del giorno messe a confronto con i segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere come andrà la giornata in amore, sul lavoro e riguardo la salute? Nella sestina sotto inchiesta, a sorridere è certamente il segno del Cancro considerato al "top del giorno". Questa parte della settimana per il simbolo astrale di Acqua appena citato, grazie al favorevole Nettuno in Pesci nel contesto in trigono al Sole in Cancro, è prevista al massimo della positività.

Ottimo periodo anche per il segno dei Gemelli, generosamente sostenuto dalla Luna in trigono a Venere (pianeta di settore), pertanto considerato a cinque stelle nella classifica di oggi. Poco o niente in fatto di positività giornaliera, invece, per gli amici appartenenti all'Ariete e al Leone: questi due splendidi segni purtroppo sono stati rispettivamente valutati in periodo "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare direttamente all'Oroscopo di martedì 7 luglio per i segni dall'Ariete fino alla Vergine.

Classifica stelline 7 luglio

Curiosi di scoprire quali saranno i segni migliori e peggiori di domani, martedì 7 luglio? A fugare eventuali dubbi e placare stati d'ansia è già disponibile la nuova classifica stelline quotidiana impostata appunto sulla seconda giornata di questa settimana.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A questo punto, visto che in apertura abbiamo già dato un'infarinatura generale sui migliori e peggiori della giornata, inutile tergiversare oltre ma passare subito al risultato condensato delle analisi astrali inerenti i sei segni dello zodiaco in oggetto.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Previsioni di domani, martedì 7 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. Non sarà agevole portare a buon fine questa parte della settimana, con un martedì valutato "sottotono".

In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che ci saranno dei probabili problemi sentimentali in vista. Nulla che non possiate evitare, però: basterà un gesto gentile, un segno di rispetto e di disponibilità al dialogo per scongiurare uno scontro non voluto con la persona che amate. Single, la Luna ha intenzione di torturarvi un po' in questo periodo, sappiatelo. Comunque, potreste anche incontrare (casualmente) per strada l'ultima persona al mondo che vorreste vedere, a allora... Calma, fate buon viso a cattivo gioco sforzandovi di non rinvangare inutilmente il passato. Nel lavoro, un Mercurio dissonante annuncia contrattempi e intoppi di varia natura, ovviamente da affrontare con spirito fermo e un pizzico di diplomazia.

Cercate di mantenere l'equilibrio e di ascoltare il punto di vista delle altre persone. Riguardo la salute, avrete forse i nervi a fior di pelle, quindi vi converrà stare molto da soli o contare fino a 10 facendo respiri profondi prima di parlare.

Frase del giorno : "La perseveranza è la virtù per cui tutte l’altre virtù fanno frutto" (Arturo Graf).

: "La perseveranza è la virtù per cui tutte l’altre virtù fanno frutto" (Arturo Graf). Voto: 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. In arrivo una giornata quasi perfetta, buona o adeguata alle necessità fin dal primo mattino. Eventuali progetti che attualmente state coltivando saranno lievemente sostenuti da buone stelle: la sorte in parte sarà nelle anche vostre mani, dunque fatene un buon uso. In amore, in serata abbandonatevi alle suggestioni di un rapporto romantico, lasciandovi condurre per mano dal partner.

La giornata sarà in parte ideale per una fuga romantica: al mare, al lago o in campagna, ovunque sia purché alla fine coronata da una cenetta a lume di candela. Single, la voglia d'amare stuzzica la curiosità? Ebbene, una novità presto potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarvi in un'avventura bella sentimentale. Tenterete di soddisfare sia la vostra curiosità, che il piacere di sentirvi ammirati e apprezzati. In marito al lavoro, l'oroscopo giornaliero invoglia alla determinazione e alla forza di volontà. Tali qualità sosterranno positivamente eventuali vostre scelte: agite con rapidità allontanando eventuali dubbi cercando di tenere la situazione in pugno. Si prevedono ottime prestazioni negli affari: potreste prendervi delle soddisfazioni, dimostrando a tutti chi siete.

Per la salute, la strada di fronte a voi sarà in salita, ma il coraggio e la determinazione per affrontarla non vi mancano: siate energici!

Frase del giorno : "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato" (Nicolás Gómez Dávilà).

: "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato" (Nicolás Gómez Dávilà). Voto: 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani indica una giornata se non perfetta, almeno buona, valutata abbastanza affidabile in ogni situazione. La premura e la concentrazione saranno fondamentali per rendere la vostra giornata efficace e soddisfacente. In amore, la Luna in Acquario questo martedì si troverà in aspetto molto favorevole (trigono a Venere, vostro pianeta di settore). Tutto lascia prevedere un dolce e graduale risveglio di sentimenti.

La vostra relazione di coppia sarà più solida che mai con la passione e il coinvolgimento al top: intensi e reciproci, i momenti che presto vivrete insieme saranno per entrambi indimenticabili. Single, In questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che, comunque vada, avete bisogno di essere in sintonia con chi vorreste vicino per l'eternità. In merito alla parte lavorativa, tutto si sta muovendo in senso positivo: forma fisica, affari, denaro e nuove esperienze. Avrete l'impressione che la ruota della fortuna vi voglia bene! È infatti un buon momento.

Come avete capito le premesse per la riuscita ci sono tutte, basta aggiornare le conoscenze e non aver paura di rischiare. Sarete soprattutto euforici, parlando in questo caso di salute, sapendo anche coinvolgere le persone che avete intorno: un plauso al vostro entusiasmo!

Frase del giorno : "L’orgoglio è uguale in tutti gli uomini, e non c’è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo" (Francois de La Rochefoucauld).

: "L’orgoglio è uguale in tutti gli uomini, e non c’è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo" (Francois de La Rochefoucauld). Voto: 9.

L'oroscopo di martedì 7 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. Giornata della settimana appena iniziata valutata al massimo della positività. A fare per voi la differenza, come annunciato in apertura, un ottimo Nettuno in trigono al Sole nel segno, per voi nativi fonte di forza ed energia sia nei sentimenti che nella parte lavorativa.

In amore pertanto viaggerete col vento tra i capelli: non avrete nessuna difficoltà nel centrare gli obbiettivi prefissati soprattutto in ambito familiare o di coppia. Infatti, l'oroscopo sulla giornata di martedì invita ad essere spudoratamente fiduciosi in voi e nelle persone amate. Magnifici disegni celesti stanno preparando per voi belle notizie. I vostri punti di forza saranno la simpatia, il fascino e il successo che riscuoterete in ogni ambiente. Parliamo di problematiche sentimentali: se avete in stallo una storia d'amore, vi renderete conto che vale la pena investire emozioni ed energie per riportarla sulla retta via e renderla appagante. Single, le attuali geometrie astrali favoriscono i contatti sociali e vi rendono popolari.

Dotati di un forte magnetismo personale, voi Cancro sarete corredati anche di una notevole immaginazione. Tuttavia cercate di non perdere mai di vista l'aspetto pratico delle cose. Sul lavoro, il buongiorno si vede dal mattino: a giudicare dall'umore, la giornata si annuncia dinamica con sorprese e progetti professionali vincenti. Cogliete ogni occasione che il destino vi offrirà, accettando anche proposte che potrebbero sembrarvi sfide azzardate. La salute è ottimale: vi sentirete bene e sarete al pieno del vostro vigore fisico.

Frase del giorno : "La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito" (Khalil Gibran).

: "La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito" (Khalil Gibran). Voto: 10++.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani preannuncia una giornata abbastanza pesante in termini di impegni e problematiche da risolvere.

In effetti le due stelle indicative dei periodi "no" non aiutano di certo: l'agitazione non porta a nulla, calma! In amore qualcosa che vi verrà detto questo martedì (o nei prossimi giorni) vi risulterà molto difficile da digerire. Potrebbe trattarsi di una critica oppure di un'osservazione benevola ma percepita da voi in maniera errata. Giove e Saturno in Capricorno saranno in posizione dissonante (specularità negativa al 85%), e questo vi spingerà a mettere il broncio: non tenetelo a lungo. Single, ripiegate su una serata tranquilla se la stanchezza dovesse raggiungere il livello di guardia, oppure se la confusione o la compagnia non dovessero essere tra le migliori. Le risorse di certo non vi mancano, quindi sfruttatele.

Nel lavoro invece, il momento richiederà attenzione: potreste correre il rischio di cacciarvi in situazioni difficili. Fermatevi un istante e verificate ciò che non vi soddisfa. La salute intanto invita a rallentate gli attuali ritmi della giornata, un po' troppo elevati. Concedete un po' di sano movimento al fisico, oltre che buon cibo e sano relax.

Frase del giorno : "La solitudine, è il dramma della vita per molti; e tuttavia le persone più felici che ho conosciuto, erano dei solitari" (Jacques Chardonne).

: "La solitudine, è il dramma della vita per molti; e tuttavia le persone più felici che ho conosciuto, erano dei solitari" (Jacques Chardonne). Voto: 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 7 luglio, prevede che partirà abbastanza bene questo giorno. In qualche caso comunque, soprattutto a metà/fine periodo, potrebbe arrivare qualche inatteso intoppo: litigi o differenti punti di vista saranno subito rimpiazzati da una ritrovata armonia. In amore, se avete dei figli o un partner "mammone" da accudire, la Luna in Acquario vi sarà parzialmente di buon aiuto, magari facendovi rivivere dolci esperienze già vissute oppure momenti fantastici in loro compagnia. Riuscirete in molti casi a trasmettere il vostro amore, la vostra gioia di vivere e il vostro innato entusiasmo, spesso con grande facilità. Nella vita di coppia in tanti ritroveranno una buona intesa fisica, mentale ed emotiva: si preannuncia una serata all'insegna della tenerezza e della passione. Single, domani sprizzerete energia da tutti i pori, e ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri. Le stelle del periodo vi metteranno sotto una luce splendente: potreste ottenere tutto ciò che desiderate da tempo; l'importante sarà crederci e volerlo. Nel lavoro infine, con un Urano in Toro abbastanza positivo, tutto si trasformerà e le vostre azioni diventeranno più incisive. Mettete più grinta in tutto quello che andrete a fare prossimamente e vedrete che i risultati saranno all'altezza delle aspettative. Per la salute, si prevede un momento abbastanza favorevole per chi avesse intenzione di iniziare una dieta. Se l'organismo lo richiedesse, assecondatelo.

Frase del giorno : "La Sensibilità è l’abito più elegante e prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi" (Osho).

: "La Sensibilità è l’abito più elegante e prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi" (Osho). Voto: 8.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.