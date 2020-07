Venerdì 10 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico Nettuno e la Luna transitare in Pesci, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Urano proseguirà la sosta in Toro, così come Marte che continuerà il domicilio nel segno dell'Ariete. Infine, il Sole assieme a Mercurio permarranno in Cancro come il Nodo Lunare e Venere che rimarranno stabili in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Gemelli, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. L'alcova potrebbe essere la stanza più frequentata del venerdì nativo dove, per merito del trigono tra i Luminari in terza casa, potranno contare su un'invidiabile carica passionale.

Lavoro in stand-by.

2° posto Gemelli: affettuosi. Il corroborante sestile che Venere nella loro orbita formerà con Marte di Fuoco renderà, con tutta probabilità, i nati Gemelli inclini a donare grande affetto alle persone care con estrema naturalezza.

3° posto Scorpione: lucidi. Il Luminare femminile, congiungendosi a Nettuno e formando un sestile con Plutone, potrebbe donare ai nati del segno una lucidità senza eguali, utile per chiarire eventuali malintesi amorosi.

I mezzani

4° posto Leone: viaggi. Venerdì in cui molti nati del segno avvertiranno la voglia di concedersi un viaggio o una gita fuori porta. Qualora ciò non fosse possibile, per impegni di lavoro o ristrettezze economiche, il viaggio potrebbe anche essere mentale, come catapultarsi in un mondo fantasioso grazie alle parole un libro.

5° posto Cancro: amicizie. Il mese del compleanno è entrato nel vivo ma la Luna Nuova in Capricorno, di qualche giorno fa, ha messo sotto scacco la loro tranquillità lavorativa. A fronte di ciò, i nativi avranno buone chance di allentare lievemente il ritmo nella professione, per dedicare maggior attenzione alle amicizie.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

6° posto Bilancia: nuovi amori. Quell'amicizia storica potrebbe, d'un tratto, divenire qualcosa di più in casa Bilancia durante questa giornata. Bisognerà ovviamente capire, però, se anche per l'altra persona è scoccata la medesima scintilla.

7° posto Acquario: fiacchi. Il bottino energetico avrà buone chance di essere ridotto al lumicino nel giorno che precede il weekend, facendo optare alcuni nativi per staccare la spina dalla quotidianità, concedendosi del meritato relax.

8° posto Capricorno: introspettivi. Il Luminare maschile formerà un'imponente opposizione con Plutone in prima casa, e tale dimora, in questo caso, spingerà presumibilmente i nativi a soffermarsi sulle motivazioni inconsce dei loro comportamenti.

9° posto Toro: svogliati. Urano continua a spingere la terza decade verso un ammodernamento della propria esistenza ma, col Sole che bersaglia il terzetto Giove-Saturno-Plutone di Terra, i nativi non avranno una gran voglia di cambiamenti.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: insoddisfatti. Il parterre planetario, particolarmente ostico per i nativi questo venerdì, potrebbe renderli oltremodo insoddisfatti verso la loro quotidianità, facendogli vedere solo ciò che non va come anelano.

11° posto Sagittario: lavoro flop. Nella professione le mansioni cresceranno ma a non aumentare saranno gli introiti finanziari. Per un segno di Fuoco come il Sagittario, che al momento deve ponderare a dovere ogni singola scelta, ciò potrebbe pesare più del solito.

12° posto Vergine: finanze flop. Il bottino finanziario in casa Vergine dovrà, con ogni probabilità, essere posto sotto accurata revisione, eliminando qualsiasi spesa voluttuaria, onde evitare sgradite sorprese nel bilancio a fine mese.