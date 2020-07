Le previsioni dell'Oroscopo per la prossima settimana, quella che andrà da lunedì 20 a domenica 26 luglio rivelano ottime prospettive per i segni zodiacali dell'Acquario e del Toro mentre avranno alcune difficoltà da fronteggiare i segni zodiacali dell'Ariete e le coppie della Vergine. Novità professionali in arrivo per il Sagittario e buone notizie per i single del segno zodiacale della Vergine. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche per la prossima settimana.

Oroscopo dal 20 al 26 luglio, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana incerta quella dell'Ariete: qualcosa ancora non vi torna, siete in attesa di alcune risposte che daranno forse conferma ai vostri sospetti iniziali.

Il vostro partner o qualcuno che è molto vicino a voi potrebbe avervi nascosto qualcosa di molto importante per troppo tempo. È il momento di scoprire la verità.

Toro: siete spinti da una carica energica grazie al transito di Giove. Questo vi darà l'occasione di rispolverare qualche vostra vecchia passione e di riprendere i vostri hobby preferiti. Cercate, però, di ritagliare del tempo dai vostri impegni quotidiani per dedicare diversi momenti a voi stessi.

Gemelli: siete in bilico nel prendere una decisione definitiva. Il vostro cuore e la vostra mente sono in posizioni opposte. Nella prossima settimana sarà importante pensare bene alle vostre scelte future ma senza farvi assolutamente influenzare da altre persone.

Cancro: i consigli sono importanti ed è bene accettarli sempre, anche se non si condividono. Non sempre le vostre opinioni coincidono con quelle degli altri ma dovete pensare sempre a chi da buon amico o da buon genitore vuole solamente il vostro bene.

Previsioni astrologiche settimanali da Leone a Sagittario

Leone: passare le serate in compagnia dei vostri amici o dei vostri parenti è sicuramente piacevole, ma dovete ricordarvi che anche il vostro o la vostra partner ha bisogno delle vostre attenzioni. Quindi, cercate di passare le serate in intimità, senza la presenza di altre persone.

Vergine: settimana di novità per i single e di riflessione per le coppie della Vergine. Il vostro rapporto ha ancora qualche ferita aperta che necessita di essere curata. Durante la prossima settimana potrete concentrarvi sulla coppia e lavorare sul vostro legame reciproco.

Bilancia: la vostra eccessiva apprensione rischia di danneggiare il vostro rapporto. Tenere troppo ad una persona non significa che avete il potere di limitare i suoi spazi. Così rischierete di opprimere il vostro lui o la vostra lei. Volete proteggere a tutti i costi chi amate ma non riuscite a comprendere l'esagerazione.

Scorpione: dovete cercare di dare più importanza alle amicizie vere mentre dovreste accantonare quelle di passaggio.

Ricordatevi di chi è stato sempre presente nella vostra vita e di chi è con voi solo per soddisfare i propri interessi. Alla fine ritroverete solamente chi realmente tiene a voi.

Sagittario: inizio settimanale monotono e privo di vitalità. Tuttavia, nel fine settimana, potrebbero esserci alcune importanti novità professionali che vi sorprenderanno in modo particolare. Fate attenzione a chi non desidera il vostro successo e cercherà in tutti i modi di ostacolarvi.

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: è tempo di concedervi una pausa o magari una vacanza. Cercate di organizzare il vostro lavoro e, se potete, iniziate a programmare un piccolo viaggio da fare in compagnia del vostro partner o di qualche vostro amico o amica più stretta.

Acquario: lasciare tutto alle spalle non è sicuramente facile. Tuttavia state cercando di riprendervi da una brutta situazione che vi è capitata recentemente. Il recupero è lento ma la vostra determinazione vi darà la giusta forza per riprendervi al cento per cento. Settimana positiva per il segno zodiacale dell'Acquario.

Pesci: qualcuno occupa un posto speciale tra le vostre preferenze e ultimamente non riuscite proprio a farne a meno. L'unico problema rimane quello di farvi avanti e di dichiararvi, cosa molto difficile per voi dato che potrebbe scatenare la gelosia di una terza persona. Nella prossima settimana cercate di mettere da parte le vostre insicurezze: provate un nuovo approccio con la persona desiderata.