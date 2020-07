Con questo giovedì 16 luglio siamo giunti al giro di boa sia della settimana, sia del settimo mese dell'anno. Approfondiamo quindi le previsioni astrali e l'Oroscopo di questa nuova giornata per tutti i segni, con amore e lavoro assoluti protagonisti di queste 24 ore.

Astri e stelle del 16 luglio: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore dei nuovi possibili incontri sono possibili e vanno vissuti con coraggio, evitate però di esagerare. Nel lavoro è un periodo interessante, in questo momento è importante fare il punto della situazione.

Toro: per i sentimenti sarà una giornata importante, con queste stelle si può ottenere più di un vantaggio.

Nel lavoro potreste anche pensare a un cambiamento importante, ma dovete chiedere al più presto una conferma.

Gemelli: a livello sentimentale sarà possibile conoscere una persona speciale con la Luna che entra nel segno. Le storie d'amore che nascono ora sono più interessanti. Nel lavoro c'è una carica di energia positiva ed entro poco tempo potrà arrivare una soluzione a un problema.

Cancro: in amore, se dovete parlare di cose che vi interessano, farlo adesso sarà più semplice. Con una persona del Capricorno e dell'Ariete potrebbero nascere alcune discussioni. A livello lavorativo le stelle richiedono un maggiore spirito organizzativo.

Leone: a livello sentimentale le prossime ore saranno interessanti e potrebbe arrivare la risposta che cercavate.

Nel lavoro questi giorni sono decisivi, chi non vuole più collaborare con un certo gruppo di persone, adesso può anche pensare di andarsene.

Vergine: in amore le prossime giornate sono molto interessanti, ma potrebbe arrivare un piccolo calo nel weekend. Nel lavoro il cielo diventa sempre più importante man mano che ci si avvicina la fine dell'anno.

Previsioni e oroscopo del 16 luglio: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore una parola di troppo potrebbe creare qualche malinteso. A livello lavorativo non c'è una grande concentrazione, questo anche perché Mercurio dissonante porta problemi.

Scorpione: in amore sarà una giornata positiva perché la Luna non è più opposta. Le vostre idee adesso valgono di più. Nel lavoro le persone che hanno maturato una buona esperienza potranno ottenere vantaggi.

Sagittario: a livello sentimentale non riuscite ad essere tranquilli come vorreste. Sentite una maggiore agitazione. Nel lavoro la Luna in opposizione crea incertezza e qualche dubbio. Siete stanchi e nervosi.

Capricorno: per i sentimenti è un periodo interessante specie per i nuovi contatti. Se ci sono delle sensazioni non positive è meglio non dare spazio alle polemiche. A livello lavorativo liberatevi di situazioni che non vi piacciono più. Un progetto verrà presto confermato.

Acquario: per i sentimenti sta per arrivare un momento di verifica.

C'è qualche questione legale da chiarire. A livello lavorativo le prossime giornate vanno vissute con molta attenzione.

Pesci: in amore c'è la Luna in opposizione. È necessario fare il possibile per evitare polemiche. Nel lavoro cercate di superare se c'è un momento di stress, anche se qualcuno potrebbe farvi arrabbiare.