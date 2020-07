Mercoledì 8 luglio 2020 la Luna sosterà in Acquario, il Nodo Lunare con Venere transiteranno nel segno dei Gemelli. Il Sole insieme a Mercurio permarranno nell'orbita del Cancro, così come Urano proseguirà il moto in Toro. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come Nettuno che continuerà la sosta nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli ed Ariete, meno entusiasmante per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: amore top. Quando Venere nel loro domicilio entra in sestile con Marte in Ariete, in quinta casa, ecco che l'amore avrà buone chance di spiccare il volo. Tale dimora, infatti, è legata ai piaceri e ai desideri più profondi dell'individuo che saranno più facilmente raggiungibili in queste 24 ore, rendendo i nati Gemelli sia affettuosi che passionali.

2° posto Ariete: energici. Il bottino energetico, complice Marte nella loro orbita non stuzzicato dall'influsso lunare, sarà presumibilmente stracolmo. Questa imponente mole di forza potrà, a ragion veduta, essere indirizzata dai nativi verso le faccende professionali, con gratifiche al seguito.

3° posto Leone: lungimiranti. Ultima giornata dell'aspra battaglia tra i Luminari: i nati Leone più che penalizzati saranno stimolati ad alzare l'asticella dell'ambizione assumendo, però, un mood lungimirante. Evitando controproducenti colpi di testa, già da domani potranno cominciare la loro personalissima scalata verso le mete prefissate.

I mezzani

4° posto Acquario: tra l'incudine e il martello. Mercoledì in cui i nati del segno potrebbero risentire delle svariate incombenze a cui dovranno, gioco forza, dedicare tempo ed attenzioni.

I settori più coinvolti saranno il lavoro e l'amore, ma organizzando meticolosamente la giornata, riusciranno a non scontentare nessuno.

5° posto Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico, grazie alle concilianti posizioni di Luna e Venere nel loro Elemento, sarà presumibilmente sereno a patto, però, che i nativi non si cimentino in discussioni pruriginose col partner, dove Marte e Mercurio avversi ci metterebbero lo zampino.

6° posto Vergine: routine. 24 ore che, con tutta probabilità, scorreranno in maniera routinaria in casa Vergine, alcuni decideranno di dedicarsi alle attività domestiche spesso procrastinate, come pulire la grondaia. Amore in stand-by.

7° posto Capricorno: puntigliosi. La loro meticolosità non sarà ben vista sul versante amoroso, dove l'amato bene potrebbe fargli una sonora lavata di capo, intimandogli di assumere un atteggiamento più conciliante.

8° posto Cancro: testardi. La determinazione nativa potrebbe divenire testardaggine e a pagarne lo scotto sarà il fronte professionale, qualche nuovo collega si confronterà con un aspetto arcigno del loro carattere.

9° posto Scorpione: relax. I nati Scorpione, più per riorganizzare le idee che per una reale stanchezza fisica, decideranno, con ogni probabilità, di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi ampi e rigeneranti spazi di relax assoluto.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pantofolaio. I nati del segno potrebbero preferire ciondolare per casa anziché faticare al lavoro o discutere col partner.

11° posto Sagittario: pensierosi. La Luna, malgrado in angolo benevolo, non sarà molto d'aiuto ai nativi che, con ogni probabilità, saranno immersi nelle loro problematiche del periodo.

12° posto Pesci: bizzosi. Complice l'insoddisfazione del momento e un Nettuno, con l'avvallo di Urano, che stravolgono di continuo le carte in tavola, i nativi potrebbero risultare indisponenti e a tratti nervosi anche con le persone care.