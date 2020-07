Gli aspetti planetari sintetizzati nell'Oroscopo di giovedì 2 luglio puntano un riflettore sulle emozioni e la possibilità di sfruttare le opportunità che capitano in maniera imprevedibile, coinvolgendo ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e il lavoro. Marte in Ariete garantisce una sferzata di energia dinamica e ambiziosa, ma viene un po' ostacolato da Plutone in Capricorno che frena le emozioni offuscando le sensazioni con i pensieri ossessivi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di giovedì

Ariete: siete alquanto combattuti se seguire una scia dinamica proposta da Marte nel segno che spinge a vivere l'amore in modo più passionale o seguire il consiglio di Plutone dal Capricorno che mette in guardia dal vivere le emozioni in maniera impetuosa.

A chi state a sentire? Si prospetta il raggiungimento di ottimi risultati lavorativi.

Toro: Luna gioca in opposizione con Urano e siete molto nervosi. Attenzione alle scenate di gelosia in coppia, mentre voi single potete aprirvi ai nuovi incontri amorosi, solo se tenete a bada un'impetuosità travolgente che crea veri e propri "tumulti emotivi". Ci sono opinioni divergenti sul lavoro che innervosiscono gli animi.

Gemelli: Venere coccola i cuori e siete molto dolci, desiderosi di un affetto che spegne l'aridità accumulata nel tempo. I ricordi dolorosi di un passato che ha fatto soffrire forse hanno indurito i cuori, ma rimuovete questo ghiaccio e lasciatevi travolgere dalle emozioni, poiché gli astri sono dalla vostra parte.

Buoni i risultati raggiunti in ambito professionale.

Cancro: possono giungere dei disaccordi a minacciare la vostra serenità familiare. Gli astri in opposizione introducono pensieri pessimisti e Marte in quadratura di certo non aiuta, cambiando le carte in tavola in maniera imprevedibile e quasi costringendovi a modificare il campo d'azione deciso da voi.

Le novità giungono improvvise in tutte le sfere vitali, sta a voi destreggiarvi al meglio e con consapevolezza.

Leone: attenzione a una Luna dissonante che crea conflittualità in amore e fa celare le emozioni. Ma serbandole nella vostra interiorità può accadere che queste sensazioni scoppino all'improvviso, creando tumulti emotivi di un certo rilievo.

Mercurio e Sole molto vicini a voi cercano di illuminare il tutto, elargendo una ragionevolezza preziosa anche in campo lavorativo.

Vergine: in amore non siate testardi e andate incontro al partner, capendo anche le sue necessità. Voi single potete ricevere belle sorprese che soddisfano un po' questa voglia di rivoluzionare la solita routine in maniera eccitante. Sul lavoro alcuni progetti sono ostacolati da piccoli e fastidiosi contrattempi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le emozioni e le passioni si accentuano con una Luna molto magnetica in Scorpione e parecchio vicina a voi. Attenzione a non voler prevaricare a tutti i costi in campo lavorativo e in amore tendete a tenere sotto controllo il partner, in maniera spesso troppo possessiva.

Voi single siete desiderosi di amare, ma le novità sono ostacolate da una chiusura alla comunicazione che non fa approfondire le nuove conoscenze.

Scorpione: gli intrecci planetari con Luna nel segno spingono a capire a fondo le emozioni altrui, così diventate molto introspettivi sia nei confronti di voi stessi che degli altri. La capacità di capire gli altri deriva infatti da una maggiore autoanalisi che risulta preziosa per voi sia in amore che sul lavoro. Si prevedono belle sorprese in ambito sentimentale, approfittatene.

Sagittario: sigillati tra Luna e Plutone, siete alquanto ansiosi e irrequieti in amore. Le vostre opinioni sono portate avanti con testardaggine e non lasciate spazio ai ragionamenti altrui.

Che ne dite di approfondire la sfera amorosa con maggiore elasticità mentale? Spesso issate barriere portando avanti le vostre ragioni. Buono il lavoro.

Capricorno: spesso le vostre ossessioni risultano infondate e sono il risultato dell'incrocio astrale di Marte e Plutone che fanno suggestionare un po' nei confronti dell'amore. Non siate pessimisti quindi e non fissatevi su concezioni che creano solo rigidità. Urano trasforma la sfera amorosa in maniera imprevedibile, ma non dovete chiudervi alla comunicazione. Ciò può penalizzare anche il lavoro.

Acquario: attenzione a non amare in modo intenso e altalenante a causa di Luna in dissonanza che scombussola un po' le sensazioni. L'intensità emotiva è forte ed entrano in gioco percezioni difficili da controllare poiché conflittuali.

Venere viene in vostro aiuto dai Gemelli cercando di mitigare il tutto con maggiore ragionevolezza. Buono il lavoro dove siete dinamici e pronti a fronteggiare chiunque per raggiungere il traguardo ambito.

Pesci: attenzione a non spendere più del dovuto poiché anche in campo professionale la situazione non è delle migliori. Chi di voi è già in coppia può essere combattuto se seguite un altro amore segreto, poiché anche per voi single sta arrivando una persona a riscaldarvi il cuore. I legami sentimentali si consolidano in maniera intensa.