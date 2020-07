L'Oroscopo del 5 luglio vede protagonista la luna piena nel Capricorno che si forma alle ore 4:44. Alcuni Segni, tra cui l'Ariete e la Bilancia, si troveranno a combattere con un forte nervosismo e con la voglia irrefrenabile di rivoluzionare tutto. Il Cancro, invece, deve evitare discussioni.

L'oroscopo di oggi: l'Ariete mette la passione in primo piano

Ariete - Inutile girarci attorno: la giornata dal punto di vista pratico va gestita con le pinze e con tanta attenzione. Sarete insofferenti verso il prossimo e Mercurio dispettoso potrebbe costringervi, però, a uscire e a vedere gente. Per fortuna, Venere vi è favorevole e stimola il vostro Marte: la passionalità salirà a mille.

È davvero il caso di approfittarne.

Toro - Il vostro oroscopo di oggi vede la luna piena favorevole al vostro Segno. Solo una forte emotività potrebbe giocarvi qualche scherzo, ma nulla di grave: ce la farete a superare qualche attimo critico. Vi sentirete romantici e, dall'altro lato avrete voglia anche di uscire: in serata potreste proporre al partner di fare qualcosa di divertente.

Gemelli - La luna piena di oggi non vi tocca in modo diretto. Ricordate che avete sempre una bellissima Venere nel vostro Segno e Marte super favorevole: oggi potrete fare ciò che vorrete. Se resterete a casa, dedicate qualche ora alla cura della vostra bellezza. Se, invece, uscirete, il consiglio è di andate in un posto nel verde: oggi per voi niente mare, avete bisogno di aria fresca e di ombra.

Il Cancro sarà egoista, il Leone super dinamico

Cancro - Per voi è una giornata molto impegnativa. La luna, il vostro astro guida, agirà nei rapporti di coppia e potrebbe portare alcuni di voi, troppo impulsivamente, a volere un qualche chiarimento. Mercurio, inoltre, potrebbe farvi apparire un po' egoisti.

Per evitare incomprensioni fate qualcosa di pratico: pulite casa, rispondete alle email in sospeso, contattate un amico o un'amica con cui non vi sentite da tempo.

Leone - La giornata di oggi sarà positiva. Sono favorite le attività sportive: uscire e camminare o fare un'escursione. Movimento è, infatti, la parola d'ordine per questo periodo.

La luna piena non vi condizionerà più di tanto, tranne nel look che oggi dovreste curare di più per non rischiare di essere un po' fuori moda.

Vergine - Per quelli di voi che sono già in vacanza, la giornata sarà adatta al divertimento a tutto tondo: nuotate in mare, fate ginnastica sulla spiaggia, ecc. Il periodo è, però, poco soddisfacente in amore. Approfittate di questa luna piena, se siete in coppia, per organizzare una cenetta con vista mare e luce di candela.

L'oroscopo di oggi: la Bilancia va in crisi

Bilancia - Cari Bilancia nella giornata di oggi rischiate di perdere le staffe. C'è tantissima tensione nell'aria e sarà difficile tenerla a bada. Molti di voi iniziano a non sopportare un legame di lunga data e rischiano di arrivare al famoso punto di non ritorno.

L'eclissi renderà visibilissimo questo vostro stato d'animo al partner e potrebbe dare inizio ad un periodo di crisi.

Scorpione - La luna piena e l'eclissi potrebbero portare allo Scorpione single una nuova e interessante conoscenza, in tutto ciò sarà complice un amico o un'amica. Il suggerimento per tutti è quello di uscire: organizzate una gita in un bel borgo storico, troverete aria fresca e un'ottima proposta gastronomica per passare la giornata in modo spensierato.

Sagittario - Il vostro oroscopo è ottimo: avete Marte in aspetto super positivo e vi porta ottimismo e tanta allegria che, come sempre, poi comunicate a tutti intorno a voi. La giornata scorrerà in modo attivo e senza problemi.

Che ne dite di offrire un pranzo ad amici e parenti? Scegliete, però, un ristorante classico: una buona trattoria di altri tempi e con un menu assolutamente non dietetico.

Creatività nell'aria per l'Acquario

Capricorno - La luna piena si forma nel vostro Segno. L'oroscopo dice che vi sentirete molto inquieti. Di solito siete sempre controllati e freddi, invece oggi rischiate di arrabbiarvi moltissimo in una discussione e potreste contestare il punto di vista degli altri in modo anche intollerante. Fate così: avvertite tutti che se oggi sarete insopportabili, sarà solo per colpa della luna e dell'oroscopo.

Acquario - Dedicate la giornata alla visita di un museo. Per quelli di voi che lavorano in un ambito creativo, l'oroscopo dice che potrebbe arrivare l'ispirazione per un nuovo progetto lavorativo (o per scrivere il finale del vostro romanzo).

Se deciderete di uscire, andate in un locale nel centro storico della vostra città e gustatevi, oltre alla birra, anche il fascino del tempo e dell'arte del passato.

Pesci - Siete uno dei Segni favoriti dalla luna piena di oggi. La giornata per voi tenderà a essere positiva, anche se avete ancora quella Venere contraria che rende l'amore poco soddisfacente. In linea generale, se vivete da soli, potrebbe essere la giornata giusta per accettare un invito a pranzo dai vostri genitori: la cucina di casa è sempre la migliore e voi sapete come apprezzarla.