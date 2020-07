Giovedì 9 luglio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna e Nettuno sostare nell'orbita dei Pesci, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno. Mercurio insieme al Sole permarranno in Cancro, così come Venere e il Nodo Lunare che rimarranno stabili sui gradi dei Gemelli. Infine, Marte proseguirà il moto in Ariete come Urano che continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno roseo per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Giovedì in cui i nati godranno, con ogni probabilità, dell'ottimo influsso venusiano nel loro elemento per quanto riguarda le vicende professionali, le quali avanzeranno col vento in poppa.

La stessa Venere, però, non sarà conciliante nelle faccende di cuore, a causa del quadrato con la Luna e del sestile con Marte opposto.

2° posto Acquario: intraprendenti. Prendere l'iniziativa, professionalmente parlando, potrebbe essere l'asso nella manica dei nativi quest'oggi. Tale intraprendenza li favorirà e, di conseguenza, non passerà inosservata durante le nuove figure lavorative di cui faranno la conoscenza.

3° posto Gemelli: incontri. Eccezion fatta per le prime ore mattutine, i nati Gemelli potranno presumibilmente contare su degli stuzzicanti incontri durante le ore serali. Occhi ben aperti, quindi, perché con qualcuna di queste persone potrebbe nascere un travolgente flirt estivo.

I mezzani

4° posto Leone: organizzati. I Luminari toccheranno i gradi di Pesci e Cancro lasciando, per il momento, relativamente tranquilli i nati Leone, che potranno sistemare le faccende insolute dimostrando grande organizzazione. Concluso questo lavoro, delle durata di circa due giornate, potranno con entusiasmo catapultarsi verso uno sfavillante weekend.

5° posto Ariete: taciturni. Marte sarà bersagliata a vista da Mercurio e ciò, come conseguenza, porterà i nativi ad assumere, con ogni probabilità, un mood taciturno. Questi silenzi si riveleranno preziosi, sopratutto in amore, perché non urteranno l'equilibrio del menàge amoroso.

6° posto Scorpione: riflessivi.

Giornata di metà settimana che, c'è da scommetterci, sarà oltremodo riflessiva per i nati Scorpione, i quali rimugineranno di continuo sulle ultime scelte e discussioni fatte nell'ambito amoroso. Sarà bene, invece, svagare la mente dedicandosi ad un nuovo e rigenerante hobby.

7° posto Pesci: tira e molla. L'estate è entrata nel vivo ed anche la voglia dei nativi single di concedersi qualche flirt. L'inghippo quotidiano, però, risiede nel loro tira e molla con la preda amorosa che, alla lunga, potrebbe stancarla e farla scappare.

8° posto Sagittario: amore flop. Il fronte professionale assorbirà presumibilmente gran parte delle energie native questo giovedì, e ciò non sarà ben visto dall'amato bene, il quale lamenterà una certa trascuratezza.

9° posto Vergine: spossati. Il bottino energetico in casa Vergine sarà, con tutta probabilità, scarno ma, date le scadenze professionali, vorranno comunque essere presenti sul luogo di lavoro per ultimarle. Così facendo, però, lo stress potrebbe far capolino nella loro giornata.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: bizzosi. Il terzetto Giove-Plutone-Saturno retrogrado nella loro orbita potrebbe rendere insoddisfatti e, di conseguenza, nervosi i nativi sul fronte lavorativo. I risultati, ben al di sotto le aspettative, potrebbero essere, purtroppo l'inevitabile epilogo di questa giornata poco soddisfacente per il terzo segno dei Terra.

11° posto Toro: pigri. La voglia di mettersi in gioco verrà, c'è da scommetterci, spazzata via dal lassismo del Sole in Cancro che farà optare alcuni nativi per dedicarsi ad una giornata casalinga, senza ansietà supplementari.

12° posto Cancro: illusioni. Mentre Nettuno aizza il duetto retrogrado Giove-Plutone, Mercurio formerà un pesante quadrato con Marte, e tali configurazioni planetarie potrebbero mettere sul cammino nativo qualche controproducente illusione amorosa.