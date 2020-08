L'Oroscopo della settimana 17-23 agosto 2020 purtroppo vedrà Giove in opposizione alla costellazione della Vergine, ma il Sole e Mercurio saranno sicuramente favorevoli perché stazioneranno nei gradi del segno di terra.

Venere rimarrà nella costellazione del Cancro favorendo l'amore e il romanticismo, ma ora anche il lavoro subirà un rialzo degno di nota.

Ottime le energie dell'Ariete grazie alla presenza di Marte nella costellazione, Urano in Toro costituirà un valido alleato per la carriera.

Insuccessi per Gemelli

Ariete: avrete una settimana meno entusiasmante della precedente, perché dovrete essere pronti a risolvere alcune questioni in ambito burocratico, lavorativo ed economico.

Sarete quindi molto impegnati, ma l'amore costituirà quella scintilla che vi darà la carica nei momenti di stanchezza. Ciò che siete chiamati a fare sul fronte emozionale sarà di evitare di proseguire qualche litigio fuori luogo.

Toro: sarà un periodo ottimale per chi sta cercando lavoro, per chi è alla ricerca di un affare che potrebbe risollevare le proprie sorti finanziarie ma anche per poter essere notati da qualcuno che potrebbe farvi fare carriera. L'amore per il momento non verrà preso in considerazione, ma dovrete necessariamente essere sempre disponibili per evitare una eventuale rottura della relazione a cui tenete particolarmente.

Gemelli: qualche insuccesso nella prima parte della settimana e delusioni amorose oppure legate alla sfera dell'amicizia saranno purtroppo alcuni dei punti cardine di questi giorni.

Sarà utile quindi evitare di isolarvi con i vostri pensieri negativi e distrarvi per quel po' di estate che resta prima dell'incedere dell'autunno. Fate qualche breve viaggio che vi faccia entrare a contatto con la natura.

Leone entusiasta

Cancro: anche se la prima parte della settimana sarà ricca di impegni, di progetti e forse anche di qualche difficoltà a livello pratico, sappiate che i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati prima del fine settimana.

I guadagni infatti arriveranno prima che il sabato ceda il passo a una domenica di relax, ma forse anche caratterizzata da un viaggio breve che ritempri la vostra mente.

Leone: avrete sia il tempo per pensare alle prossime mosse lavorative sia per agire nel migliore dei modi. Non avrete rivali nella vostra corsa al progetto più remunerativo, ma fate attenzione a qualche scivolone causato dalla troppa fretta di dimostrare di cosa siate capaci.

Ottimo il dialogo nella coppia, l'ottimismo non vi farà mai cadere in qualche litigio fuori luogo.

Vergine: non avrete molta fortuna con gli affari, ma questo non vi fermerà dal concedervi qualche sfizio in più che ultimamente avete omesso di regalarvi. Peccare di egoismo stavolta sarà del tutto concesso, anche perché spesso avete messo da pare i vostri bisogni per la famiglia o per il partner. Dovrete solamente prestare attenzione al lavoro e non tralasciare niente al caso.