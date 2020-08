L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata vantaggiosa e interessante in particolare per l'Ariete, che soprattutto per quanto riguarda l'amore potrebbe vivere forti emozioni, al contrario del Toro che invece potrebbe essere alquanto litigioso e di cattivo umore. Le stelle non sono opposte al Sagittario, tuttavia consigliano cautela, meglio evitare le polemiche.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di venerdì 14 agosto 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche riguardanti amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 14 agosto da Ariete a Pesci

Ariete: l’amore è un gioco divertente e intrigante e premia chi non ha paura di seguire il proprio cuore.

Durante questa giornata la parola d’ordine è: si! Non opponetevi ai vostri sentimenti e abbandonatevi alla passione.

Toro: giornata faticosa per l’amore e i rapporti interpersonali. Il segno è particolarmente nervoso e a disagio e questo potrebbe favorire la nascita di contrasti e litigi con gli altri. Bene il fisico.

Gemelli: protetto dai raggi della propria Luna il segno ha davanti a se un fine settimana davvero emozionante e ricco di novità. L’amore è seducente e passionale e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo non è il momento ideale per lanciarsi in nuovi progetti o avanzare delle proposte lavorative.

Cancro: l’oroscopo del 14 agosto 2020 consiglia ai nativi del segno di ritagliarsi qualche momento di riposo e se è possibile rimandare gli impegni e gli appuntamenti.

Qualcuno ha bisogno di liberare la mente dai pensieri negativi. Meglio durante il weekend.

Leone: l’avvicinarsi del weekend spinge il segno a cercare nuove esperienze, in alcuni casi anche avventure amorose. È un buon momento per i single alla ricerca dell’amore, le stelle favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo.

Al contrario chi vive in coppia farà bene a stare alla larga dalle tentazioni. Lavoro faticoso.

Vergine: la giornata di venerdì 14 agosto 2020 potrebbe rivelarsi particolarmente faticosa per il segno, occupato da alcune questioni burocratiche o legali da risolvere. Al contrario a fine giornata ci di puoi dedicare alle cure della famiglia e del partner.

Bilancia: un quadro astrale limpido e vantaggioso protegge il segno per tutto il mese di agosto. È un buon momento per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o una serata tra amici. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Scorpione: l’oroscopo consiglia al segno durante questa giornata di risolvere tutte le situazioni rimaste in sospeso, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, così da poter sfruttare al meglio il weekend è dedicarsi all'amore. Anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di stare alla larga dalle provocazioni. Meglio cercare di non raccoglierle e lasciar cadere le polemiche prima ancora che inizino, tanto in ambito familiare quanto sul lavoro.

Recupero nel fine settimana.

Capricorno: quella di domani si presagisce una giornata serena e spensierata, ideale per trascorrere del tempo in famiglia o organizzare una cena tra amici. È un ottimo momento per il fisico, le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo potranno portare ottimi risultati.

Acquario: è un buon momento per i rapporti interpersonali e l’amore. I nativi del segno si sentono ottimisti, spensierati e di buon umore. L’amore ricopre un ruolo molto importante, anche se in ambito familiare potrebbero nascere piccoli contrasti. Bene il fisico.

Pesci: l’oroscopo di venerdì 14 agosto 2020 consiglia ai nativi del segno di lasciare alle spalle le preoccupazioni, ma soprattutto di non lasciarsi influenzare dal giudizio e dai commenti altrui.

È un buon momento per l’amore, stare in compagnia delle persone care puo' aiutare il segno a ritrovare la serenità.