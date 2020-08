Energica e piena di positività: la giornata di domani, giovedì 13 agosto l'Oroscopo si presenterà su queste note, soprattutto per i segni di fuoco quali il Sagittario ed il Leone. I segni di acqua avranno qualche spinta positiva in amore grazie a Venere nella costellazione del Cancro, mentre ci saranno delle situazioni più o meno instabili per i nati del segno dell'Acquario e della Bilancia sul piano gestionale e burocratico.

Di seguito, l'oroscopo dei 12 segni zodiacali.

Cancro al 'top'

Ariete: purtroppo avrete molti momenti di inquietudine che spesso e volentieri sfoceranno in arrabbiature. Potreste litigare con qualcuno che vi sta particolarmente a cuore e pentirvene subito dopo.

Sul lavoro ci saranno delle novità importanti.

Toro: dovrete necessariamente prendervi un po' di pausa o procrastinare qualche appuntamento per essere meno affaticati. In famiglia potrebbero esserci degli imprevisti, ma avrete il 'sangue freddo' per affrontarli nel migliore dei modi.

Gemelli: non smetterete di parlare amabilmente, nel corso di questa giornata. La vostra capacità di argomentare si estenderà in molti campi, quindi saranno favorite le persone con un lavoro a diretto contatto con la clientela.

Cancro: la fortuna di Venere raggiungerà il suo culmine. Quindi se state cercando un lavoro o se avete un progetto o un affare in corso, la giornata di giovedì sarà fra le più 'gettonate' per potervi dare una spinta significativa.

Leone: anche per il vostro segno la fortuna percorrerà i giusti binari. Avrete molte occasioni di guadagno, ma pure una grinta e una positività che saranno di aiuto anche ad altri, come ad esempio i colleghi. Ci sarà spazio anche per i sentimenti.

Vergine: l'amore purtroppo non darà i risultati sperati, cercate di prendere tempo.

Se non volete esporvi troppo, ci penserà il vostro magnetismo ad 'attirare' la persona che vi piace.

Pesci determinato

Bilancia: avrete qualche problema che si ripresenterà, ma la forza di queste giornate sarà preponderante per poter affrontare le avversità nel modo più positivo possibile. Fate del vostro meglio e ogni cosa funzionerà.

Scorpione: la sonnolenza potrebbe essere la 'compagna' che vi sarà accanto in questa giornata di giovedì. Sarà bene però 'darle ascolto' per essere pronti a eventuali novità in campo lavorativo. Evitate di essere troppo bruschi con il partner.

Sagittario: le energie di Marte saranno al centro della vostra intensa attività lavorativa, quindi evitate distrazioni di qualsiasi tipo e siate molto più concentrati nelle faccende professionali. Qualche sintomo di stanchezza sarà presente in serata.

Capricorno: i tentativi di riappacificarvi con il partner purtroppo falliranno, e dovrete rivedere qualche strategia di conquista se siete single e avete fallito qualche approccio. Sul lavoro la fortuna continuerà a scorrere indisturbata.

Acquario: sul lavoro sorgeranno delle situazioni di dissidi fra di voi e qualche collega. Per il momento sarà opportuno 'ingoiare il rospo' e lasciare che le cose vadano per il loro corso. Siate parsimoniosi con il denaro.

Pesci: "agire" in questa giornata dovrebbe essere la vostra parola d'ordine, ma preferite fare qualche pensiero su una strada alternativa da percorrere, sia sul piano degli studi che su quello professionale. Innanzitutto, dovete riflettere.