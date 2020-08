Per la giornata di domani, venerdì 21 agosto 2020, l'amore per molti segni dello zodiaco dovrà affrontare alcune difficoltà, anche se molte coppie usciranno “vittoriose” da questa situazione. Fra essi in particolare quelle di cui fanno parte persone del segno del Sagittario, ma anche dell'Ariete.

Ottimo l'ambito lavorativo per i segni di fuoco in generale, mentre i segni di acqua - come i Pesci - dovranno evitare di distrarsi troppo.

Guadagni per Cancro

Ariete: ci sarà molta tensione all'interno della coppia, ma tutto ciò che dovrete fare sarà essere pazienti e attendere che questa situazione cambi, anche grazie a qualche risvolto inaspettato.

Il lavoro vi regalerà qualche piccolo successo.

Toro: avrete bisogno di staccare la spina dalle faccende lavorative per dedicarvi maggiormente alla famiglia. Prendetevi qualche ora di riposo. I rapporti con gli amici saranno in netto miglioramento.

Gemelli: questo venerdì sarà essenziale per prendersi del tempo per il relax o per una semplice riflessione. Assumendo un atteggiamento un po' più “romantico” sarete anche più attraenti verso qualche conoscenza che ha puntato gli occhi su di voi.

Cancro: ottima giornata di guadagni, ma anche di spese urgenti e non. Anche se dovrete prima pensare agli acquisti importanti, ricordate di concedervi qualche piccolo sfizio in un luogo diverso da quelli che frequentate solitamente.

Leone: l'ottimismo vi farà rilassare sul campo professionale, facendovi essere meno ansiosi. Saprete mettervi in gioco ed essere più risoluti quando arriverà il momento di agire. I colleghi vi troveranno anche più gentili e disponibili.

Vergine: sarete meno concentrati sul lavoro, senza però tralasciare le questioni più importanti dal punto di vista pecuniario.

Le amicizie vi sosterranno per le varie scelte sul piano personale.

Scorpione innamorato

Bilancia: la noia sul posto di lavoro purtroppo non potrà essere “spezzata” tanto facilmente. Ci saranno invece alcuni piccoli diverbi che scoppieranno a causa di alcune divergenze di intenti piuttosto significative.

Scorpione: una persona catturerà la vostra attenzione per il suo modo di agire e di argomentare. Sarete molto presi, al punto da immaginare di provare a conquistarla, o perlomeno di apparire interessanti. Un po' di malessere potrebbe giocarvi dei brutti scherzi.

Sagittario: in amore potreste avere dei dubbi a causa del calo dell'intesa con il partner, ma probabilmente sarà soltanto una “nuvola passeggera” che darà solo un po' di fastidio alla solidità della vostra storia d'amore. Fate qualche sorpresa alla vostra dolce metà.

Capricorno: la calma in cui vi siete immersi di recente continuerà, anche se ci saranno degli scossoni sul lavoro. Dovrete però rimboccarvi le maniche per una nuova tipologia di mansione con cui forse non siate mai venuti in contatto.

Dimostrerete di essere molto eclettici.

Acquario: l'umore grigio di queste giornate sarà risollevato dall'aspetto lavorativo, ma soprattutto dalle amicizie, che sapranno come farvi distrarre da qualche problematica sentimentale. Divertitevi e prendetevi cura di voi stessi.

Pesci: sarete troppo distratti da qualche novità amorosa o da qualcosa che riguarderà l'ambito delle amicizie, pertanto non sarà facile concentrarsi sullo studio o sul lavoro. Dovrete cercare di liberare la mente e mettercela tutta, specialmente se avete un progetto appena “aperto”.