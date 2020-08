L'oroscopo della settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre prevede l'ingresso del pianeta Mercurio nel segno zodiacale della Bilancia, che si rivelerà un valido alleato per sistemare alcuni rapporti, soprattutto sul posto di lavoro. L'impegno sarà fondamentale per i nativi Cancro, soprattutto se vorranno raggiungere il successo che pensano di meritare. La Luna si troverà in Acquario nella giornata di lunedì, permettendo ai nativi del segno d'iniziare molto bene la settimana. Successivamente si sposterà nel segno dei Pesci e dell'Ariete, regalandogli qualche piccola soddisfazione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 31 agosto fino al 6 settembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 31 agosto al 6 settembre, segno per segno

Ariete: dire che sarà una settimana "soddisfacente" è una parola grossa per voi nativi del segno, considerato che Mercurio si troverà in opposizione. Nel prossimo periodo la situazione non sarà così piacevole e i rapporti con partner, familiari e colleghi potrebbero non essere al massimo. Fortunatamente la Luna vi farà fare un sospiro di sollievo tra le giornate di venerdì e sabato, ma da domenica iniziate a essere più cauti, soprattutto voi che avete una relazione di coppia. Se siete single il rapporto con i vostri amici potrebbe essere un pochino più freddo del solito.

Nel lavoro le vostre mansioni procederanno bene e Marte non vi farà mancare le forze, ma con i colleghi dovrete essere più espansivi. Voto - 6,5

Toro: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della prossima settimana, con il Sole in trigono dal segno della Vergine che illuminerà la vostra relazione sentimentale, portando serenità e tranquillità tra voi e il partner.

Il weekend si prospetta fiammante con l'arrivo della Luna nel vostro cielo. Se siete single vi sentirete abbastanza affettuosi e con la voglia di trascorrere queste ultime giornate estive come meglio credete, prima di tornare alle vostre mansioni. Inoltre potreste essere voi quelli a essere corteggiati per una volta, dunque occhio.

Nel lavoro ci vorrà un po’ di pazienza prima di godere di una situazione economica ottimale, ma al momento la situazione è discreta. Voto - 8-

Gemelli: oroscopo della settimana discreto per voi nativi del segno, considerato che la Luna spesso si troverà in posizione sfavorevole. Venere in sestile dal segno del Cancro non sarà sufficiente per risollevare le sorti della vostra relazione di coppia, dunque attenzione a non agire in maniera impulsiva, almeno fino a quando non avrete una configurazione astrale migliore. In ogni caso non preoccupatevi: vi aspetta un mese di settembre piuttosto soddisfacente. Se siete single e non vi sentite a vostro agio con alcuni rapporti, dateci un taglio. Per quanto riguarda l'ambito professionale, è arrivato il momento di essere più produttivi e prepararsi al meglio per questa nuova stagione lavorativa.

Voto - 7+

Cancro: sul posto di lavoro sarà necessario tanto impegno durante questa settimana, soprattutto se tenete a raggiungere il successo che state inseguendo così disperatamente. Cercate di sfruttare al meglio questa settimana, considerato che successivamente non avrete più Mercurio favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere sarà ancora con voi per i prossimi sette giorni e di conseguenza approfittatene per amplificare al meglio la vostra relazione di coppia e vivere ancora bei momenti insieme. Se siete single avrete ancora buone possibilità d'innamorarvi o di far innamorare. Non perdete la speranza. Voto - 7,5

Leone: settimana che inizierà in maniera un po’ nervosa a causa della Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, che potrebbe farvi perdere facilmente la pazienza.

Fortunatamente a partire da martedì pomeriggio la situazione migliorerà e tornerete in voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non fermatevi di fronte al primo ostacolo e impegnatevi per superarlo insieme alla persona che amate, altrimenti che amore è? Il fine settimana sarà pieno di passione con una romantica Luna in trigono dal segno dell'Ariete. Se siete single potreste anche riconsiderare una persona che inizialmente avevate sottovalutato. Il denaro vi sembrerà mancare al momento, considerate anche le entrare un po’ scarse. Forse sarebbe il caso di fare qualche lavoretto extra. Voto - 7+

Vergine: Mercurio resterà in congiunzione al vostro cielo fino alla giornata di domenica secondo l'oroscopo.

Questo significa che se in ambito lavorativo avete dei progetti di gruppo da terminare, sarebbe il caso di farlo adesso, prima che i rapporti con i colleghi possano incrinarsi.. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, in genere siete abituati a un rapporto basato sul rispetto con il partner, ma per una volta vi piacerebbe anche essere coccolati. Attenzione alle giornate tra martedì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. Se siete single un incontro causale potrebbe diventare all'improvviso il vostro più grande desiderio. Voto - 7+

Bilancia: preparatevi ad accogliere nel vostro cielo il pianeta Mercurio a partire dalla giornata di domenica. Sul fronte lavorativo saranno favoriti i progetti di gruppo, fatti con i colleghi di cui vi fidate di più.

Inoltre un temperamento più calmo vi permetterà di avere intuizioni geniali con quelle mansioni che vi sembreranno più complesse. Situazione che non cambierà di molto per quanto riguarda la sfera sentimentale. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario (fino a martedì) promette un po’ più di stabilità tra voi e il partner, situazione che potrebbe far riaccendere anche la passione tra voi. Se siete single e la persona che amate non vi apprezza, semplicemente vuol dire che non è quella giusta. Così come ci sono persone che a voi non piacciono, può valere il contrario. In ogni caso non rassegnatevi. Voto - 7

Scorpione: oroscopo della settimana nel complesso positivo per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno del Cancro che continua a darvi manforte nella vostra relazione di coppia.

Attenzione però, perché dalla prossima settimana il pianeta della passione sarà in quadratura dal segno del Leone, dunque fate in modo che questo periodo sia indimenticabile per voi e per il partner, evitando di combinare guai quando Venere non potrà più aiutarvi. Se siete single vorrete semplicemente avere una persona al vostro fianco che vi ami e che vi apprezzi per come siete, con un po’ d'impegno potreste riuscirci in questa settimana. Nel lavoro non fatevi abbindolare da incarichi lunghi e pesanti, che poi potrebbero rivelarsi poco proficui. Sfruttate al meglio Mercurio per concludere i vostri incarichi in maniera impeccabile. Voto - 8-

Sagittario: oroscopo della prossima settimana che vedrà a partire da domenica Mercurio sfavorevole.

Nel lavoro potreste percepire un lieve calo, ma con Marte in trigono potreste riuscire a tenere stabile la situazione. Bene la sfera sentimentale con la Luna favorevole tra martedì e giovedì, che vi regalerà dei bei momenti insieme alla vostra anima gemella, facendovi sentire adorati dalla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non vi dispiacerà al momento non avere nessuno da amare, per fare in modo di godere di queste ultime giornate estive. Ciò nonostante, se riuscirete a trovare qualcuno da amare veramente non vi dispiacerà affatto. Voto - 8-

Capricorno: Mercurio non sarà più favorevole, ma potrete comunque contare su una situazione lavorativa soddisfacente secondo l'oroscopo.

Dovrete solamente fare attenzione a come reagite con i colleghi e mantenere la calma quando ci sono dei problemi tra di voi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete inclini a parlare di sentimenti con il partner, nel tentativo di sistemare alcune cose che non funzionano. Se siete single vi sentirete particolarmente affezionati a una persona in particolare, Se vi farete coraggio potreste anche riuscire a concludere qualcosa. Voto - 7,5

Acquario: la settimana inizierà in maniera abbastanza soddisfacente secondo l'oroscopo. La Luna, infatti, si troverà in congiunzione al vostro cielo fino a martedì e vi permetterà di vivere con più serenità la vostra relazione di coppia. Se continuerete con questo atteggiamento potreste anche ottenere qualcosa in più.

Se siete single ci sarà una grande profondità nelle vostre conversazioni. Sul fronte professionale, secondo l'oroscopo della prossima settimana, Mercurio presto tornerà a esservi favorevole e di conseguenza potrete contare su risultati decisamente migliori rispetto alle settimane precedenti. Voto - 7,5

Pesci: ottima Luna in congiunzione tra martedì e giovedì secondo l'oroscopo, che assieme a Venere in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di godere di una magnifica relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se avete in mente dei progetti da proporre alla vostra anima gemella, non tiratevi indietro. I single potrebbero concludere la loro estate in maniera eccezionale, se sapranno giocare bene le loro carte.

Per quanto riguarda il lavoro ancora un po’ di pazienza e vedrete che i risultati che state aspettando da tempo arriveranno. Nel frattempo continuate a dare il meglio di voi stessi. Voto - 8