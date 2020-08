I nati del segno dei Pesci in questo settembre 2020 avranno positività proveniente un po' dappertutto, nel panorama astrale. Venere la prima settimana sarà utile per fare amicizie, e forse anche qualche conoscenza che si tramuterà in amore e Mercurio favorirà l'ambito professionale per gran parte dell'arco mensile aumentando progressivamente nel corso della giornata.

Ottima la fortuna proveniente da Giove, ma bisognerà prestare attenzione ad un Marte decisamente altalenante con le energie fisiche.

In basso, le previsioni per il segno nel dettaglio.

Amore

Dovrete dare il massimo nel corso della prima settimana, se volete realmente conoscere persone e rimanere in buoni rapporti.

Venere purtroppo dal giorno 7 del mese non sarà molto benevolo con voi, perciò potrebbero subentrare l'assenza di incontri e dei malumori nella coppia. Questi ultimi avranno bisogno di una focalizzazione più attenta, perché se arriverà un problema o semplicemente delle gelosie insormontabili allora potreste incorrere in una rottura insanabile.

Se tenete alla coppia tenete duro, perché dal giorno 21 Mercurio vi darà una capacità di dialogo che placherà anche le incomprensioni più forti. L'ultima settimana del mese sarà ottima per farsi delle amicizie, quindi cercate di essere più estroversi senza però forzare il vostro atteggiamento.

Lavoro

Per avere maggiori probabilità di successo lavorativo e di collaborazioni con colleghi più che ottimali, vi basterà attendere il 6 settembre.

In questa data particolare Mercurio uscirà dall'opposizione al vostro segno regalandovi dei momenti in cui tirerete un sospiro di sollievo, anche per quanto riguarda eventuali guadagni. Progressivamente gli ostacoli saranno sempre meno e i successi lavorativi sempre più frequenti.

Si potrà trovare un lavoro che soddisferà le vostre esigenze più urgenti, o comunque che vi facciano far fronte a spese impreviste, perché in questo mese potrebbero essere parecchie.

Se necessario, sarà opportuno allargare i vostri orizzonti professionali con idee in aggiunta.

Fortuna e salute

I primi giorni del mese saranno 'baciati' dalla fortuna di Venere, quindi dovrete fare il massimo proprio in questo periodo, perché potrebbe essere certamente breve ma decisamente intenso. I progetti ma anche i piccoli investimenti saranno a portata di mano grazie a Giove in sestile in Capricorno.

Marte vi darà delle energie che non saranno scarse, ma nemmeno così forti come potrebbe sembrare in un primo momento. Perciò dovrete preservarle al massimo, così come la salute, evitando sforzi troppo onerosi e prendendovi più cura del vostro corpo.