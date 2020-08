Giornata positiva per i Gemelli grazie alla Luna, questo significa che le prossime 24 ore saranno piene di energia e voglia di fare, ma soprattutto d’amore e armonia. Anche per il Sagittario è una giornata estremamente vantaggiosa, durante cui potrebbero nascere delle opportunità da prendere al volo. Alti e bassi per lo Scorpione, che farebbe bene a prestare attenzione, soprattutto all guida. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo della giornata di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, 19 agosto 2020, da Ariete a Pesci

Ariete: la giornata di oggi si prevede piuttosto faticosa per il segno, che potrebbe risentire particolarmente delle alte temperature e vedersi costretto a concedersi un riposo forzato e in alcuni casi anche a rimandare impegni importanti. Niente da temere però, durante le prossime giornate possibile recuperare.

Toro: come si suol dire:” al cuore non si comanda”, e durante questa giornata resistere ai richiami del cuore si rivela particolarmente difficile per il segno. Attenzione però, chi vive un rapporto di coppia farebbe bene a combattere questa voglia di novità, o rischia di compromettere un rapporto importante. Soddisfazioni in ambito lavorativo.

Gemelli: gli influssi della Luna nuova rendono il segno energico e pieno di voglia di fare. In ambito lavorativo si può concludere qualcosa di importante. È il momento ideale per presentare un progetto o firmare una nuova trattativa. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso protegge l’amore e favorisce i nuovi incontri, tuttavia i nativi del segno in questo momento sono molto più concentrati sulla sfera professionale, in quanto qualcuno si trova alle prese con progetti importanti, che stando al presagio delle stelle porteranno delle buone soddisfazioni.

Leone: per quanto riguarda l’ambito lavorativo è il momento di concentrarsi e rimboccarsi le maniche, qualcuno infatti potrebbe riuscire nella conclusione di acquisti e vendite vantaggiose. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda l’amore e anche i nuovi incontri sono favoriti per i single.

Vergine:l’oroscopo di mercoledì 19 agosto lascia prevedere una giornata estremamente positiva per il segno, che può fare affidamento sugli influssi della propria Luna.

È dunque la giornata ideale per cercare dei chiarimenti in amore o in famiglia. Al contrario in ambito lavorativo è meglio muoversi con i piedi di piombo.

Bilancia: questa giornata aiuta il segno a rivalutare la propria visione dell’amore. Un incontro o una relazione, considerata impossibile, potrebbe far ricredere completamente i nativi del segno e catturarli come mai prima d’ora. In ambito lavorativo c’è un’aria di disagio e insoddisfazione, qualcuno potrebbe considerare l’opzione di cambiare impiego o di mettere su un’attività in proprio.

Scorpione: nonostante la protezione di Marte, in posizione amica, di questa giornata potrebbe rivelarsi alquanto svantaggiosa per il segno. L’oroscopo consiglia prudenza alla guida, ma anche in caso di contatto con oggetti appuntiti o pericolosi.

Meglio l’amore. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: il consiglio dell'oroscopo per la giornata del 19 agosto è quello di tenere gli occhi ben aperti e non lasciarsi sfuggire le opportunità che si presentano. Gli astri infatti preannunciano momenti vantaggiosi durante cui potrebbero presentarsi delle occasioni d’oro, assolutamente da non farsi sfuggire.

Capricorno: rischiarati dal chiaro di Luna i nativi del segno vivranno una giornata interessante, soprattutto per l’amore e i rapporti interpersonali. Anche in ambito lavorativo il cielo si presenta piuttosto vantaggioso, potrebbe essere un momento fortunato per presentare una proposta o chiedere un avanzamento di carriera.

Acquario: un quadro astrale nuvoloso si riflette sul seno durante questa giornata e lascia presagire delle tensioni all’interno del rapporto di coppia.

Causa scatenante dei contrasti potrebbero essere alcune questioni legate alla sfera economica o alla gestione della casa. Il consiglio è quello di tenere le vostre questioni personali, lontane dagli affari lavorativi o rischiate di compromettere il lavoro svolto finora.

Pesci: quella di mercoledì 19 agosto potrebbe essere una giornate alquanto complicata per il segno, alle prese con un terremoto emotivo che agitava il sonno, ma soprattutto l’animo. Il consiglio delle stelle è quello di ritagliarsi dei momenti per se, al fine di riordinare i pensieri e trovare un accordo con cuore. Recupero fisico.