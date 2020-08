Il mese di agosto ha ormai preso il via. L'oroscopo di questa sua prima settimana, da lunedì 3 fino a domenica 9, prevede giornate a dir poco fortunate per alcuni segni zodiacali, come nel caso del Sagittario. Ad attendere lo Scorpione ci sarà una miriade di emozioni e sensazioni forse nuove, sviluppate sia in ambito lavorativo che sul piano sentimentale. Pronti ad accogliere ogni tipologia di notizia, specialmente quelle positive, saranno i nati sotto al segno fiero del Leone, così come i Vergine potranno ampliare i propri orizzonti incontrando persone sempre più diverse dalle precedenti e sicuramente più interessanti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la settimana che sta per arrivare sembra proprio essere il momento decisivo per portare alla luce situazioni "scomode" e irrisolte nella vita di coppia. Qualche piccolo battibecco è naturale, l'importante è non fossilizzarsi sempre sugli. Stessi argomenti

Toro - rallentamenti in arrivo sul lavoro. Sfortunatamente, non tutti gli sforzi potranno essere ripagati e l'arrivo sempre più incombente del caldo e delle temperature elevate non può portare ad altro se non a rallentamenti nella produzione

Gemelli - la presenza di Venere inizia a farsi sentire sempre meno e l'allontanamento di questo astro potrebbe portare alla nascita di incomprensioni con il proprio partner.

Il consiglio forse più opportuno è quello di godersi i momenti di intimità senza chiedere troppo.

Cancro - lo stesso astro che sta abbandonando il segno dei Gemelli si sta inserendo nelle giornate del Cancro rendendolo apparentemente più affascinante e in grado di ammaliare. Riuscire a sfruttare questo periodo potrebbe portare alla nascita di qualcosa di grande e positivo.

Leone - l'oroscopo preannuncia giornate movimentate per questo segno, soprattutto per coloro che attendono l'arrivo di notizie. Un nuovo contratto di lavoro potrebbe piazzarsi sul cammino del Leone senza alcun preavviso.

Vergine - spesso ci si ritrova a dover ascoltare gli altri ripetere sempre la frase "non dare mai nulla per scontato" e in questo periodo si potrà comprendere il motivo.

Incontrare persone nuove potrebbe risultare essere un qualcosa di molto proficuo e produttivo, specialmente per chi non ha ancora realizzato i propri sogni.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Venere smetterà di influenzare positivamente i nati sotto al segno della Bilancia, causando qualche nota di malcontento generale all'interno della vita di coppia. Organizzare una bella gita fuori porta potrebbe essere l'unica soluzione plausibile alla monotonia.

Scorpione - questo che sta per arrivare è un periodo davvero particolare e pieno di nuove emozioni per il segno dello Scorpione. La nascita di un nuovo amore potrebbe essere alle porte, così come si potrebbe aspettare il ritorno di una vecchia fiamma.

Sagittario - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nati sotto al segno del Sagittario potranno finalmente godersi qualche giorno di totale fortuna, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Lanciare una scommessa ora potrebbe risultare proficuo.

Capricorno - la vita di coppia non sembra più essere quella di una volta e, specialmente in questo periodo, la pazienza potrebbe essere messa a dura prova. Consolarsi con il lavoro, cimentandosi in. Qualcosa di produttivo, potrebbe essere la soluzione al problema.

Acquario - anche per il segno dell'Acquario la fortuna è ormai alle porte. Chi gioca in borsa potrebbe finalmente riuscire a recuperare quanto scommesso, mentre chi spera nell'arrivo di un lavoro potrà finalmente imbattersi in quello giusto.

Pesci - giornate fortunate, almeno per quanto riguarda l'amore, si presenteranno lungo il cammino di questo segno zodiacale. La vita di coppia si rivelerà positivamente movimentata, così come la ricerca del vero amore porterà i suoi frutti.