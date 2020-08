Il terzo mese della stagione estiva ha ormai avuto inizio. Come andrà agosto 2020 per i 12 segni zodiacali? Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per il periodo compreso tra l'1 e il 31 agosto.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: sono in arrivo delle buone opportunità per quel che riguarda il settore professionale. Soprattutto a livello finanziario, in questo mese di agosto è possibile che possiate recuperare. A livello sentimentale, c'è una lieve ripresa, ma le situazioni più difficili potranno essere superate solo quando le dissonanze tra i pianeti cesseranno.

Se ci sono delle questioni in sospeso è meglio affrontarle.

Toro: ci sono delle situazioni professionali da risolvere in questo mese. Le stelle sono comunque dalla vostra parte, potrete anche sanare il lato economico. In amore, a partire dalla seconda settimana del mese, Venere sarà favorevole e potrete fare dei passi avanti con il partner o rimediare a delle problematiche vissute nei mesi precedenti.

Gemelli: non sarà semplice affrontare il lato sentimentale per la prima parte del mese, non mancheranno dei momenti di ansia. Venere concluderà il suo transito nel segno, ma non dovrete in ogni caso mettere l'amore da parte. Se una relazione non funziona, forse sarà meglio mettere le cose in chiaro.

Nel lavoro, ci saranno delle questioni da affrontare, soprattutto con i collaboratori.

Cancro: a partire dalla seconda settimana del mese Venere entra nel segno. Non mancherà l'energia da poter spendere in campo amoroso. I single, potranno fare degli incontri, in questo mese sono favorite le nuove relazioni.

Nel lavoro se ci sono delle questioni in sospeso, sarà meglio affrontarle il prima possibile.

Leone: a livello lavorativo potrete pensare di fare dei passi avanti, ma anche cambiare mansione. Se avete ricevuto il nuovo incarico, potreste non sentirvi appagati. In amore le stelle sono dalla vostra parte e potrete affrontare il vostro rapporto, ma anche le nuove conoscenze, con spontaneità.

Vergine: in questo mese avrete una marcia in più, soprattutto a livello amoroso nonostante le problematiche vissute negli ultimi tempi. Se ci sono dei progetti, nel lavoro, sarà meglio portarli avanti. Non mancheranno nuove idee che daranno risultati nel periodo autunnale.

Previsioni astrologiche del mese di agosto per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello lavorativo ultimamente non avete avuto molte conferme, ma nel mese di agosto potrete gettare le basi per nuove ripartenze. In amore, potreste sentirvi sottotono, affidatevi alle persone che vi circondano, potrebbero diventare importanti per voi.

Scorpione: nel lavoro potreste provare dei sentimenti contrastanti, perché negli ultimi tempi le cose non sono andate come previsto: cercate di non perdere la pazienza.

Chi vive in coppia, dovrebbe concedersi un momento di relax.

Sagittario: sentite l'esigenza di ripartire e questo è il mese giusto, considerato che ad agosto l'opposizione di Venere cesserà e le coppie potranno riavvicinarsi. Nel lavoro non mancherà un senso di insoddisfazione, che sarà necessario superare.

Capricorno: in amore è importante che ritroviate l'intimità, solo così potrete portare avanti il vostro rapporto, senza perder vi in tensioni. Nel lavoro, sono molte le responsabilità cui dovrete far fronte.

Acquario: avete bisogno di portare avanti nuovi progetti in campo lavorativo. Non sarà semplice e rinnovare la propria posizione. In amore, in questo mese, chi ha il partner giusto al proprio fianco potrà fare dei passi avanti notevoli.

Pesci: nella seconda settimana del mese di agosto Venere tornerà ad essere favorevole per il segno. Bisognerà sfruttare questo periodo per sistemare delle questioni in sospeso in amore. Per quel che riguarda il lavoro, preparate le vostre mosse per il futuro.