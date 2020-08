Una nuova settimana prende il via, si tratta dell'ultima del mese di agosto 2020. La giornata di lunedì 24 agosto lancia l'inizio di nuovo periodo e pertanto è interessante approfondire le previsioni dei cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore nel lavoro per tutti i 12 segni zodiacali.

Previsioni astrali del 24 agosto

Ariete: in amore sarà una mattinata tranquilla. Attenzione solo a Venere che continua un transito non esaltante: ciò porterà maggiore nervosismo. Nel lavoro grandi progetti e voglia di rivalsa, ma c'è da controllare l'aspetto economico.

Toro: per i sentimenti se la vostra è una coppia in crisi occorre affrontare il problema.

Con Sole e Mercurio favorevole si potrà avere qualcosa in più. Nel lavoro è un momento utile per fare chiarezza, attenzione solo alla Luna contraria che potrà portare qualche momento di agitazione.

Gemelli: a livello sentimentale cercate di fare tutto con attenzione, visto che potranno arrivare grandi soddisfazioni. Non sottovalutate le nuove amicizie. Nel lavoro evitate le polemiche che nascono anche per motivi banali.

Cancro: in amore queste sono delle giornate particolari, la Luna è favorevole e vi invita a vivere emozioni speciali. A livello lavorativo meglio non fare troppo, se qualcosa è difficile cercate di evitarla.

Leone: a livello amoroso non scoraggiatevi se una relazione è finita.

Anche le coppie che stanno insieme da anni potrebbero vivere delle difficoltà. Nel lavoro state cercando di ripartire e risolvere un problema che andava avanti da tempo.

Vergine: per i sentimenti il cielo è dalla vostra parte. Favoriti anche i nuovi incontri. Sarà una giornata che vi permetterà di vivere sensazioni positive.

A livello lavorativo vorreste fare qualcosa in più.

L'oroscopo di lunedì 24 agosto

Bilancia: in amore le storie che erano in crisi non recupereranno facilmente, ci vorrà maggiore forza di volontà. Nel lavoro novità in vista, ma bisogna aspettare prima di vederle concretizzate.

Scorpione: per i sentimenti le storie che nascono ora sono interessanti.

Sarà una giornata ricca di intuizioni anche grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro, se ci sarà un cambiamento che sarà deciso da voi è il caso di affrontarlo con coraggio.

Sagittario: in amore emozioni forti, ma attenzione a Mercurio dissonante. Nel lavoro i cambiamenti sono consigliati solo se strettamente necessari. Nel complesso sarà una giornata stancante.

Capricorno: per i sentimenti coloro che fino ai giorni scorsi erano in dubbio ora sono più tranquilli. La giornata porterà consigli utili. A livello lavorativo sarà necessario mettere in chiaro quello che non va in questo periodo.

Acquario: a livello sentimentale giornata non esaltante per decidere di far partire alcune polemiche. Nel lavoro potrete contare su una piccola rivincita.

Pesci: in amore la Luna favorevole vi aiuta a ricucire uno strappo. Nel lavoro sono possibili dei ritardi in un contratto, siete preoccupati per alcune spese.