L'Oroscopo di lunedì 24 agosto rivelerà molte sorprese per tutti i segni zodiacali. La sfera emozionale, lavorativa e sociale verrà influenzata dai movimenti dei pianeti. Fra i transiti principali sarà possibile osservare la congiunzione del Sole con Mercurio, di Giove con Plutone e di Saturno con Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Urano e Venere in opposizione a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi avrà in serbo l'oroscopo di domani 24 agosto dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di lunedì 24 agosto: Toro irrazionale e relax per Gemelli

Ariete: metterete al primo posto il vostro orgoglio. Sul posto di lavoro, farete fatica ad ammettere i vostri errori. Cercherete di risolvere ogni cosa da soli perché vi peserà il dover chiedere aiuto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi sulla paura di sbagliare. Avrete molte risorse da utilizzare a vostro vantaggio, dovrete solo avere il coraggio di sfruttarle al meglio. In ambito sentimentale, la situazione rimarrà stabile, ma desidererete maggiore coinvolgimento.

Toro: i sentimenti prenderanno il sopravvento e vi spingeranno a essere più irrazionali del solito. Non avrete voglia di ascoltare quella parte di voi che vi dirà di agire cautamente.

In amore sarete spericolate e adorerete il rischio. Purtroppo, non sarete ancora pronti ad assumervi le conseguenze delle vostre azioni. Vi sarà utile relazionarvi con persone pronte ad ascoltarvi e ad entrare in empatia con voi. Caratteri troppo vivaci e indomabili, al contrario, vi metteranno in difficoltà.

Gemelli: avrete voglia di rilassarvi davanti alla tv o di dedicare tempo ai vostri hobby preferiti. Purtroppo, i numerosi impegni quotidiani, vi impediranno di staccare la spina e vi richiameranno all'ordine. Farete fatica a concentrarvi sul luogo di lavoro, ma vi impegnerete per fare del vostro meglio.

Gli amici avranno in mente qualcosa di divertente da fare insieme. Sarà importante non essere troppo critici nei loro confronti e provare a godervi i momenti che vivrete.

Cancro: sarete dotati di un forte senso critico nei confronti di chi vi circonderà. La parola perdono sarà esclusa dal vostro vocabolario e tenderete ad allontanare chiunque abbia dei comportamenti che non riterrete compatibili con i vostri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a essere più tollerante. Un atteggiamento più morbido e compassionevole vi permetterà di interagire più facilmente con gli amici e con i parenti. Apertura mentale e pazienza vi saranno d'aiuto anche in amore.

Oroscopo del 24 agosto: Leone grintoso e confusione per Bilancia

Leone: sarete pronti a iniziare questa giornata con grinta ed entusiasmo. Avrete molte cose da realizzare e per questo cercherete di rimanere il più concentrati possibili. Avvertirete il desiderio di voler migliorare alcuni aspetti della vostra vita. Un ottimo punto di partenza potrebbe essere la cura per il corpo e l'alimentazione. Lo sport vi aiuterà a sfogare le frustrazioni e a sentirvi più energici. Inoltre, sarà importante non sottovalutare le proprietà di un buon sonno ristoratore.

Vergine: sarete pronti ad occuparvi delle persone che amate. La vostra premura vi farà apparire buoni e disponibili agli occhi degli altri. Forse, in piccola parte, questo atteggiamento si potrà ritorcere contro di voi.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbassare mai la guarda e di ragionare sulle azioni che compirete. Non tutti vi mostreranno la loro riconoscenza, alcuni per vergogna e altri per superficialità. In ogni caso, sarà importante che restiate fedeli a voi stessi.

Bilancia: avrete la sensazione di essere disorientati e confusi. Farete fatica a mettere a fuoco il mondo circostante e preferirete concentrarvi sulle vostre abitudini. Userete la routine come arma contro gli imprevisti quotidiani. In caso di difficoltà, potreste chiedere aiuto agli amici: saranno lieti di porgervi i loro consigli. Non sarà il momento giusto per lanciarvi in nuovi interessi romantici, però non dovrete aspettare ancora a lungo.

Prima o poi avrete modo di cogliere la vostra occasione!

Scorpione: proverete svariati sentimenti e questo vi metterà in difficoltà. Non sarà facile controllare tutte le sfaccettature del vostro carattere perché vi renderete conto di avere pensieri contrastanti tra loro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sulle cose pratiche. Potreste rimandare, a un secondo momento, gli aspetti spirituali della quotidianità. Sul lavoro, sarete pronti a mettervi in gioco, ma non avrete voglia di interagire molto con i colleghi.

Previsioni zodiacali di domani 24 agosto: Capricorno pigro e contatto con la natura per Acquario

Sagittario: avrete voglia di avventura e di confrontarvi con il lato meno prudente di voi.

Sul lavoro, agirete senza freni e proporrete rivoluzionarie. Tenderete a essere molto gelosi delle vostre cose e questo vi porterà a non voler condividere con gli altri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di essere meno legati agli aspetti materialistici e più vicini a quelli sociali. Forse, qualche piccolo cambiamento vi renderà più sereni e pronti a seguire i vostri sentimenti.

Capricorno: vi farete travolgere dalla pigrizia e non avrete voglia di rispettare i vostri impegni quotidiani. Cercherete qualcuno che possa aiutarvi a svolgere le vostre mansioni, ma il lavoro maggiore spetterà sempre a voi. Per recuperare le energie, potreste prendervi delle piccole pause tra un impegno e l'altro.

Se non perderete di vista l'obiettivo, riuscirete ad arrivare a fine serata senza problemi. Il partner vi fornirà un grande supporto emotivo.

Acquario: avrete voglia di trascorrere del tempo a contatto con la natura. Se riuscirete a trovare un posticino tranquillo, potrete risvegliare sentimenti assopiti e dare una nuova scala di priorità alle vostre azioni. Potrebbe essere un modo per distrarvi dalle difficoltà quotidiane e per entrare in connessione con il vostro io più profondo. Coinvolgere il partner non farà altro che rendere più solida la vostra relazione. Potreste ricevere delle belle sorprese dal vostro legame.

Pesci: finalmente, la fortuna vi sorriderà. Sarete pronti a cogliere il meglio della giornata e ad esprimere i vostri sentimenti senza paura di essere giudicati.

Potrebbe essere il momento giusto per togliervi qualche sfizio. Un po' di shopping e una passeggiata nel vostro negozio preferito vi aiuteranno a sentirvi più appagati. In amore, cercherete di mostrare ogni lato del vostro carattere. Forse, non tutti lo apprezzeranno, ma la persona giusta non potrà fare a meno di essere attratta da voi!