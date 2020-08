Il mese di agosto è appena iniziato e già le stelle promettono giornate vantaggiose e produttive per la Bilancia.

Con il passaggio di Mercurio in Leone è un momento vantaggioso per gli affari e gli accordi lavorativi, ideale per avanzare delle proposte o dar vita a nuovi progetti. L’amore diventa sensuale e passionale, all'interno dei rapporti di coppia la sessualità è in crescita e i nuovi incontri sono favoriti per i single. Nonostante il Sole in aspetto positivo, le giornate dell’8, del 6 del 28 si possono rivelare alquanto faticose a causa di una Luna difficile che invita prudenza alla guida, ma anche in campo alimentare.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo nel mese di agosto 2020 per il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per la Bilancia

Amore: secondo l’oroscopo di agosto 2020 l’amore diventa intrigante e passionale. Dopo ben quattro mesi dipendere positiva, il pianeta diventa peperino portando provocazioni sessuali e voglia di avventure. Dunque è un momento molto fortunato per i single, le occasioni di fare nuovi incontri infatti non mancano, anche se le stelle raccomandano una dose di prudenza: meglio evitare le situazioni controverse, non infilatevi in avventure invitanti, ma irte di complicazioni. Potreste rimanere scottati. Per chi ha un rapporto stabile che dura da tempo e altrettanto un momento vantaggioso, in cui la passione si accende e la sessualità è in crescita.

Lavoro: l'oroscopo di agosto lascia presagire un mese vantaggioso dal punto di vista lavorativo e finanziario. Con Mercurio favorevole a partire da giorno 5 è il momento di rimboccarsi le maniche e mettere mano alla vita pratica e professionale, cercando di concretizzare i piani e progetti segnati fino ad oggi.

Mercurio in Leone si presenta più collaborativo e aiuta i nativi del segno a tirare fuori il meglio da un gruppo di lavoro, ma anche accogliere e sfruttare le nuove opportunità. Il consiglio delle stelle è quello di cercare di non perdere il vantaggio acquistato, cercando di sfruttare ogni nuova prospettiva.

Le stelle consigliano inoltre a coloro i quali sono già partiti per le ferie di mantenere un contatto attivo con il posto di lavoro, cosa che al giorno d’oggi si può fare attraverso molti mezzi, per esempio con una videoconferenza. La situazione sul posto di lavoro deve essere tenuta sotto controllo, Marte ostile segnala la presenza di nemici e concorrenti agguerriti.

Salute: nonostante il favore del Sole caldo e generoso che non vi priva della sua energia e della sua vitalità, secondo le oroscopo di agosto 2020 i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero andare incontro a momenti particolarmente faticosi per il fisico. In tal senso maggiore prudenza occorre durante le giornate dell’8, del 16 e del 28 agosto quando la Luna in posizione ostile potrebbe causare qualche fastidio fisico.

Qualcuno potrebbe andare incontro a scottature o intossicazioni alimentari. Cautela alla guida.