Il nono mese dell'anno è alle porte, è dunque interessante scoprire quali sono i disegni degli astri e delle stelle per l'inizio della stagione autunnale per i nati sotto il segno del Cancro. Sarà un mese faticoso per il fisico e per i nervi, qualcuno potrebbe avere improvvisi crolli nervosi che inevitabilmente si ripercuoteranno anche sul benessere fisico. In ambito lavorativo c'è voglia di rivalsa, di successo e soddisfazione, ma certo non mancheranno i momenti sottotono e i contrasti con i superiori o i colleghi. L'amore rappresenta l'unica ancora di salvezza in mezzo a questo mare in tempesta, anche se i rapporti familiari potrebbero vivere delle leggere tempeste.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per il segno del Cancro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di settembre 2020 per il Cancro

Amore: secondo l'oroscopo di settembre in un cielo agitato da stelle turbolente, l'amore lotta per mantenere la propria stabilità. La vicinanza del coniuge e dei familiari possono aiutare il Cancro a ritagliarsi delle distrazioni e dei momenti di serenità, ma anche a sciogliere alcuni dubbi. Tuttavia non è il momento migliore per prendere delle decisioni, chi vorrebbe sposarsi o avviare una convivenza farebbe bene ad aspettare il mese di ottobre. Secondo le stelle inoltre verso la metà del mese qualcuno potrebbe incontrare delle problematiche nei rapporti dei figli, soprattutto nel caso di neo-genitori bisognosi di ricevere un aiuto o maggior assistenza da parte della famiglia.

Non è un mese negativo per gli incontri, ma le conoscenze che si fanno a settembre non porteranno vantaggi per il futuro.

Lavoro: gli influssi della Luna durante il mese di settembre 2020 proteggono il segno e lo avvantaggiano dal punto di vista professionale. Dopo la pausa estiva si risveglia nel Cancro la voglia di successo, messa poi in risalto ancora di più da Marte determinato ed intraprendente, ma anche un po' aggressivi.

Datori di lavoro, colleghi e autorità potrebbero dare l'impressione di remare contro di voi, meglio mantenere la lucidità ed evitare di dar sfogo ai vostri nervi. In tal senso particolarmente difficili potrebbe rivelarsi la giornata del 24 settembre quando il primo quarto potrebbe rendervi particolarmente battaglieri e guerrafondai.

Salute: come anticipato, quello di settembre 2020 non è un mese semplice per il segno e anche la salute potrebbe risentirne. Soprattutto nei giorni di Luna difficile, previsti per il 5, il 18, il 19 e il 24 del mese, qualcuno potrebbe diventare facilmente vittima delle proprie emozioni, finendo per avere un crollo nervoso e di conseguenza alcuni malesseri fisici.