Il fine settimana è ormai alle porte e dunque può essere interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni zodiacali.

È un momento di recupero per i Pesci, che ricaricano le energie e la forza fisica e si preparano a vivere 48 ore interessanti e romantiche. Anche il Cancro può dedicarsi alla cura delle persone care, al contrario dello Scorpione, concentrato sui propri sogni di rivalsa e cambiamento.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 15 e domenica 16 agosto 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 15-16 agosto 2020, da Ariete a Pesci

Ariete: è un momento di riflessione per il segno, che durante il weekend potrebbe avere dei ripensamenti in ambito sentimentale. Il presagio delle stelle riguarda soprattutto i rapporti instabili, che cercano di andare avanti nonostante le increspature. Bene il fisico. In ambito lavorativo si può fare di più.

Toro: sono giornate faticose per il segno, la pazienza non gli appartiene in questo momento e basta poco a farlo incendiare. In amore e nei rapporti interpersonali è meglio muoversi con cautela e cercare di mantenere la calma. Ottime prospettive lavorative tra domenica 16 e lunedì 17 agosto.

Gemelli: durante il fine settimana il segno potrebbe essere chiamato a prendere una decisione, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Qualcuno potrebbe decidere di abbandonare progetti inconcludenti, altri al contrario potrebbero trovare il coraggio di avviare un nuovo progetto o un’attività. Bene l’amore.

Cancro: le giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto sono da dedicare alla cura del partner e della famiglia. È il momento giusto per coloro i quali sono alla ricerca di chiarimenti o cercano di ricucire un rapporto in crisi.

Anche gli incontri sono favoriti. Al contrario è bene staccare un po’ la spina dagli impegni lavorativi e concedersi un po’ di relax.

Leone: l’oroscopo consiglia di prendere le prossime 48 ore con le pinze, cercando di evitare gli scontri, le discussioni e gli sforzi. È un momento sottotono per il fisico, ma a partire da domenica le stelle lasciano presagire un buon recupero.

Alti e bassi nel lavoro. Amore passionale.

Vergine: un quadro astrale ostile e turbolento si riflette sul segno durante questo fine settimana. È dunque bene rimandare gli impegni e gli appuntamenti, in quanto potreste non avere la lucidità necessaria a gestirli come vorreste.

Bilancia: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate vantaggiose per l'amore e i rapporti sociali. Chi è single da tempo o desidera ricominciare dopo una storia finita o una separazione, potrebbe fare degli incontri molto interessanti. Bene la sfera lavorativa.

Scorpione: c’è voglia di rivalsa, è arrivato il momento per il segno di rimettere insieme i cocci e continuare ad inseguire i propri sogni. In amore si possono trovare dei chiarimenti, le stelle favoriscono i nuovi incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Sagittario: l’oroscopo consiglia di non fare mosse azzardate durante il weekend, chi non è più soddisfatto della propria relazione potrebbe cercare conforto in un altro paio di braccia. Meglio resistere alle trasgressioni e concentrarsi nel migliorare la propria relazione. Bene il lavoro, è un momento di grande soddisfazione.

Capricorno: le prossime 48 ore serviranno al segno per recuperare le energie e la voglia di fare, dopo una settimana abbastanza impegnativa e faticosa. L’amore può offrire la serenità di cui si è alla ricerca, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: questo è un segno molto irruento nei gesti e nelle iniziative, ciò potrebbe rappresentare un ostacolo al fine di risolvere alcune situazioni che creano disagio o preoccupazione.

L’oroscopo del weekend consiglia di prendersi il tempo necessario a ritrovare la serenità, escogitando il modo migliore per agire.

Pesci: le giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto offrono al segno l’opportunità di recuperare dopo una settimana faticosa. L’amore occupa un ruolo centrale durante il weekend e anche gli incontri sono favoriti. Qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie ed accusare lievi malesseri, nulla che non si possa risolvere con un po’ di riposo.