Nella settimana dal 24 al 30 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dallo Scorpione all'Acquario, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Marte rimarrà stabile in Ariete. In ultimo, il Sole assieme a Mercurio permarranno in Vergine come Nettuno che continuerà il moto in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Vergine, meno entusiasmante per Sagittario ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri amorosi. Col corroborante trigono che Nettuno formerà con Venere saranno presumibilmente favorite le nuove conoscenze affettive in casa Vergine, specialmente per la prima decade che riuscirà con facilità a trasformarli in splendidi flirt.

2° posto Toro: lavoro top. Mentre l'estate sta per avviarsi a conclusione, ecco che il primo segno di Terra inizierà, con ogni probabilità, a percepire gli influssi benevoli del duetto Sole-Mercurio di Terra, spingendolo a premere sul pedale dell'acceleratore nelle faccende professionali.

3° posto Leone: senza indugi. Adesso che lo Stellium in Capricorno andrà arricchendosi col binomio Mercurio-Sole in Vergine, i nati del segno saranno probabilmente ancora più decisi a raggiungere le proprie mete lavorative, non facendosi abbattere da nessuna difficoltà.

I mezzani

4° posto Capricorno: revisioni comportamentali. Col terzetto Giove-Plutone-Saturno che continuerà a camminare all'indietro ed andrà in opposizione a Venere in Cancro, i nati Capricorno saranno probabilmente chiamati a revisionare i loro comportamenti sul versante professionale.

La seconda dimora astrologica, che li interesserà dalla seconda parte della settimana, infatti, ci parla di una necessaria modifica da parte dei nativi circa il loro aspro atteggiamento verso i suddetti sul luogo di lavoro.

5° posto Scorpione: lunedì top. Sette giorni che si prospettano, c'è da scommetterci, riflessivi ma, allo stesso tempo, incoraggianti per le faccende finanziarie in casa Scorpione.

Ad un lunedì sprint, con la Luna nel loro domicilio, seguirà una settimana zeppa di buone intuizioni, dove dovranno soltanto fare attenzione alla nervosa giornata di domenica.

6° posto Ariete: taciturni. Mercurio in Vergine e Marte sui loro gradi si guarderanno di sguincio, facendo probabilmente optare i nativi per assumere un insolito mood taciturno, anziché esternare il loro malcontento nelle faccende di cuore.

Il 25 e 26 avranno buone chance di essere le giornate più interessanti del periodo.

7° posto Cancro: a tamburo battente. Settimana in cui i nati Cancro faranno, c'è da scommetterci, i conti con numerose faccende sia professionali che amorose, almeno sino a domenica quando, dopo tante fatiche, potranno finalmente concedersi del meritato relax.

8° posto Bilancia: finanze sotto revisione. Le diverse sessioni di shopping che i nativi si sono concessi nei mesi estivi, potrebbero presentare il conto proprio in questa settimana spingendoli, gioco forza, a stringere i cordoni della borsa.

9° posto Pesci: fuochi di paglia. Con la retrogradazione nettuniana nel loro segno in opposizione a Mercurio in Vergine, i nativi si appresteranno, con tutta probabilità, a conoscere nuove persone, con le quali però sarà difficile instaurare un rapporto amoroso.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: nemici segreti. C'è probabilmente chi rema contro i nati Sagittario sopratutto sul versante professionale ma, fortunatamente, martedì e mercoledì con la quadratura tra i Luminari alcuni di essi verranno allo scoperto.

11° posto Acquario: spossati. Il bottino energetico parrà essere ridotto al lumicino in questa settimana per i nati del segno che, volente o nolente, dovranno portare a compimento ugualmente le faccende lavorative assegnategli. Probabili perplessità amorose dal 27 al 29 agosto.

12° posto Gemelli: umore flop. Eccezion fatta per la giornata di domenica, i nati Gemelli potrebbero attraversare una settimana dove il tono umorale sarà ai livelli minimi, e non faticheranno ad accorgersene nemmeno i nuovi colleghi.