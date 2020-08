Mercoledì 19 agosto 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna, il Sole e Mercurio transitare sui gradi del Leone, nel frattempo Marte sosterà nel domicilio dell'Ariete. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano che continuerà il moto in Toro. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci come Venere che proseguirà in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti. La Luna si farà nuova nel loro domicilio aprendo, con ogni probabilità, le porte a nuove e promettenti prospettive professionali che, come piacevole conseguenza, renderanno entusiasti i nati del segno.

2° posto Bilancia: cambio di prospettiva. Malgrado la retrogradazione di alcuni pianeti generazionali, Giove nel Capricorno in primis, che renderanno l'ambiente lavorativo tutt'altro che conciliante, i nativi potranno presumibilmente contare su un nuovo approccio al quotidiano donato dal Novilunio.

3° posto Sagittario: finanze top. Lo stacanovismo dimostrato dal terzo segno di Fuoco durante le ultime settimane potrebbe trovare la giusta ricompensa economica proprio in queste 24 ore, grazie a un bonus legato legato all'operatività.

I mezzani

4° posto Ariete: shopping. Mercoledì che si prospetta ideale in casa Ariete per concedersi una gratificante sessione di shopping, dove potranno soddisfare le loro voglie materiali più recondite senza badare più di tanto al portafoglio.

5° posto Gemelli: figli. Il focus odierno dei nati Gemelli sarà orientato sulla prole che necessiterà di una particolare attenzione. Il loro supporto sarà propedeutico per cimentare il rapporto tra genitore e figlio.

6° posto Pesci: mondani. La parola "lavoro" potrebbe essere estromessa dal vocabolario nativo quest'oggi, in quanto il dodicesimo segno zodiacale preferirà divertirsi girovagando per i locali del centro città con le amiche di sempre.

7° posto Cancro: tra l'incudine e il martello. Sul versante amoroso i nati del segno saranno presumibilmente alle prese con una scelta di cuore da compiere entro breve, a causa dell'opposizione Venere-Giove.

8° posto Toro: spossati. Il bottino energetico dei nativi sarà probabilmente sotto i livelli standard, facendo optare diversi tra loro per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da ricaricare le pile.

9° posto Vergine: stress. Le molteplici incombenze, perlopiù professionali, a cui i nativi dovranno adempiere questo mercoledì potrebbero risultare più numerose del solito. Sarà bene rimandarne qualcuna, onde evitare che lo stress faccia capolino.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: sotto pressione. I nati del segno si troveranno probabilmente a dovere far fronte a una serie di inconvenienti tanto fastidiosi quanto dispendiosi in termini di tempo. Meglio, però, non scoraggiarsi e armarsi di pazienza per trovare una soluzione agli stessi.

11° posto Scorpione: pessimisti. Il Novilunio nel nemico/amico del Leone non sarà, c'è da scommetterci, il miglior biglietto da visita per i nati Scorpione in queste 24 ore, perché donerà loro un controproducente pessimismo che difficilmente li abbandonerà prima della tarda serata.

12° posto Capricorno: amore flop. Con la pesante opposizione che Giove retrogrado sui loro gradi formerà con Venere in Cancro, perlopiù avvalorata dal terzetto di Fuoco formato da Sole-Mercurio-Luna, i nativi potrebbero dover trascorrere una giornata turbolenta in amore.