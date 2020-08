Giovedì 6 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Nettuno stazionare sui gradi dei Pesci, nel frattempo Saturno, Plutone e Giove sosteranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio con Sole permarranno in Leone, così come Marte che proseguirà il moto in Ariete. Infine, Urano continuerà la sosta in Toro come Venere insieme al Nodo Lunare che rimarranno stabili nel domicilio dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Acquario, meno roseo per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top. Le faccende di cuore in casa Scorpione procederanno, c'è da scommetterci, a gonfie vele in questa giornata di metà settimana, ad un pomeriggio di coccole seguirà una notte all'insegna della passione.

2° posto Acquario: stacanovisti. I malumori dei giorni scorsi potrebbero continuare a frullare nelle loro menti, ma i nativi sceglieranno di gettarsi a capofitto nel lavoro, dando prova di spiccato stacanovismo. Amore in stand-by.

3° posto Leone: taciturni. La congiunzione Mercurio-Sole, tenuta sott'occhio dai pianeti lenti di Terra, renderà presumibilmente i nati del segno particolarmente riflessivi e abbottonati. Soltanto in serata sarà possibile scorgere la loro verve frizzante.

I mezzani

4° posto Gemelli: umore top. Questo giovedì ci saranno buone chance di vedere i nati Gemelli nella loro versione esuberante e sorridente, tanto che partner e amici storici faranno a gara per trascorrere del tempo in loro compagnia.

5° posto Sagittario: pochi ma buoni. Urano di Terra e il Sole di Fuoco si guarderanno di sguincio in queste 24 ore e i nativi, a fronte di ciò, si renderanno più facilmente conto, anche grazie a Mercurio benevolo, delle amicizie su cui potranno contare.

6° posto Bilancia: mondani. In casa Bilancia potrebbe esserci voglia di accantonare le problematiche quotidiane a fronte di un pizzico di sano e rigenerante divertimento.

Molti tra loro si concederanno un aperitivo in quel locale chic con le amiche di sempre.

7° posto Cancro: fiacchi. Le energie del primo segno d'Acqua potrebbero venir meno questo giovedì, facendo optare diversi nativi per prendersi un giorno di ferie dal lavoro. Chi, invece, dovrà necessariamente esser presente sarà presumibilmente tacciato di lassismo.

8° posto Ariete: gaffes. Con Venere al giro di boa in Gemelli e la spinta del binomio Mercurio-Sole in Leone, i nati Ariete saranno, con tutta probabilità, spinti a dire la propria in ogni circostanza, dando vita ad imbarazzanti gaffes. Perplessità amorose probabili in mattinata.

9° posto Capricorno: a rilento. Le faccende professionali del terzo segno di Terra parranno avvertire tutta la pesantezza del terzetto retrogrado formato da Giove, Plutone e Saturno, che rallenterà la loro ascesa lavorativa.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: svogliati. Andare a lavoro in questa giornata potrebbe risultare un'ardua impresa per i nati della Vergine, in quanto la loro voglia di darsi da fare sarà ridotta ai minimi termini, anche a causa degli esigui risultati delle ultime settimane.

11° posto Pesci: illusioni. Ad essere maggiormente bersagliato nel giovedì nativo sarà il fronte amoroso, i nativi avranno diverse possibilità di fare delle nuove conoscenze.

12° posto Toro: lavoro flop. Le scelte professionali, specialmente dei liberi professionisti, che i nati del segno hanno fatto negli ultimi giorni potrebbero rivelarsi inefficaci e li getteranno in un controproducente sconforto.