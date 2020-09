L'Oroscopo dell'1 ottobre analizza il transito di Luna in Pesci, che rende la sfera affettiva più sensibile e riflessiva. Il mondo emozionale di tutti i segni zodiacali di Acqua, si colora di mistero con Nettuno congiunto all'astro d'argento.

La Luna crea uno scudo protettivo intorno ai Pesci e fa vivere momenti splendidi in coppia, smorzando le pulsioni inconsce di Nettuno che confonde un po' il sogno con la realtà. E gli altri segni? Continua il transito dinamico e impetuoso di Marte in Ariete, mentre Venere elargisce un modo di amare affettuoso, talvolta orgoglioso nelle previsioni astrali.

Sensibilità e romanticismo nell'oroscopo di giovedì

Ariete: alcune situazioni amorose non vanno come volete e vi sembra di essere in un vicolo cieco. Luna alle vostre spalle, confonde un po' i sentimenti e rischiate di perdere la direzione giusta, quella che conduce al successo sentimentale. Marte nel segno regala grande forza di volontà e Mercurio dallo Scorpione introduce un sospetto, benefico per illuminare le parti buie delle storie amorose già in atto o per approfondire le nuove conoscenze con maggiore introspezione. Alti e bassi sul lavoro.

Toro: Mercurio agisce in opposizione a Urano e anche Venere in Leone non è nella posizione migliore. Cercate di contenere eventuali nervosismi e attenzione che possono sorgere tensioni in amore.

Non siate troppo rigidi e non covate malumori nei confronti delle persone a cui tenete. Piuttosto allargate gli orizzonti mentali e mettetevi in discussione con grande obiettività e una nuova consapevolezza. È prevista apatia sul lavoro.

Gemelli: attenzione a non annullarvi per amore. Gli astri dai Pesci sprigionano sensazioni talmente empatiche che riuscite a sentire il dolore di chi vi sta accanto.

Così affiora un bisogno impellente di aiutare gli altri, tanto che potete trascurarvi per amore. I Nodi lunari nel segno di certo non aiutano e introducono anche sensazioni passate, un vissuto che ha fatto soffrire. Che ne dite di issare barriere razionali e costruttive? Così ne beneficia anche la sfera professionale.

Cancro: siete più sensibili alle energie emotive, con Luna e Nettuno in Pesci che creano atmosfere sognanti e romantiche intorno a voi. Come una "spugna emotiva", assorbite le emozioni delle persone che vi sono accanto. Cercate quindi di mettere sempre al primo posto l'ottimismo, arginando in modo costruttivo le emozioni. Mercurio dalla Bilancia risulta in quadratura e quasi sfida a tenere a bada queste energie sensibili. Solo Urano riesce a contrastare il tutto, introducendo grandi novità rivoluzionarie per tutte le sfere vitali.

Leone: alti e bassi sono impartiti sul lavoro da Urano in dissonanza che procura insoddisfazione, voglia di raggiungere obiettivi troppo elevati. Puntate sull'aiuto benefico di Marte dall'Ariete che produce grande fiducia in voi stessi e maggiore dinamismo, tutto da investire anche nella sfera sentimentale.

In amore, uno spirito conciliante fa trovare le soluzioni giuste al momento giusto.

Vergine: gli astri opposti dai Pesci sprigionano irrequietudine e sensazioni altalenanti. Arginate un po' le emozioni negative e issate barriere protettive nei confronti del dolore altrui. Siete investiti dai problemi degli altri, che non vi appartengono. Piuttosto avviate cambiamenti produttivi per l'amore, costruendo insieme con dedizione e maggiore elasticità mentale. Anche sul lavoro ricordate che la perfezione non esiste.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore così come sul lavoro, imponete le vostre idee con maggiore fiducia in voi stessi. Sole riscalda i cuori ma gli astri dal Capricorno fanno avanzare, per poi indietreggiare.

Luna e Nettuno dai Pesci quasi sfidano a superare una dipendenza emotiva dalla persona amata che fa soffrire. Arginate queste sensazioni negative e riempite i vuoti interiori. Così voi single potete gestire l'amore in modo più empatico e costruttivo.

Scorpione: Mercurio nel segno razionalizza un po' gli affetti, così riuscite a vivere le emozioni con maggiore distacco mentale. Luna e Nettuno in Pesci regalano tanto romanticismo, tutto da investire in coppia per beneficiare di splendidi momenti a due. Voi single potete andare incontro all'amore con coraggio e ottimismo. Si prevedono incontri entusiasmanti, quindi evitate di rimanere a casa. Buono il lavoro.

Sagittario: Nettuno e il satellite notturno sono in dissonanza e costruiscono falsificazioni inconsce difficili da sostenere.

Come in bilico tra il sogno e la realtà, costruite un mondo amoroso spesso surreale. Che ne dite quindi di ritornare con i piedi per terra? Anche voi single discernete e cercate di prendere bene le distanze da un amore spesso surreale. Mercurio alle vostre spalle, risulta prezioso per razionalizzare il tutto con una diffidenza che risulta utile anche sul lavoro.

Capricorno: i pianeti presenti in dodicesima casa astrologica incrociano le loro energie con i vostri astri presenti nel segno. Una nuova sensibilità smorza il rigore di Saturno che irrigidisce le emozioni. Giove sprigiona benessere. Accoglietelo e progredite in amore, senza sensi di colpa e pensieri ossessivi. Liberatevi dalle scorie emotive che attanagliano l'anima.

Così potete concentrarvi di più anche sul lavoro.

Acquario: Luna presente in Pesci parla di affetti, di sensibilità e romanticismo. Cogliete alcune vibrazioni positive intorno a voi e progredite con maggiore fiducia, riempiendo alcuni vuoti interiori che fanno soffrire tuttora. Urano produce insoddisfazione e voglia di avere sempre di più dalla vita. Ma dovete procedere per gradi e contare anche sull'aiuto benefico di Marte, prezioso per ottenere successo anche sul lavoro.

Pesci: Luna nel segno e legata a Nettuno, sprigiona l'approfondimento di grandi risorse interiori. Le emozioni volano con questa congiunzione che rafforza i legami di coppia e regala grande intuizione sentimentale a voi single.

Via libera all'espressione della creatività in tutte le sue forme, anche sul lavoro dove Mercurio in Scorpione garantisce grande intelligenza e profondità d'animo.