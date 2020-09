L'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì 24 settembre punta un riflettore sulle opportunità sentimentali, analizzando i transiti planetari fortunati.

La Luna in Capricorno irrigidisce un po' le emozioni e sprigiona riservatezza. Ma Venere brilla dal Leone, riscaldando i cuori. Sole e Mercurio illuminano il percorso amoroso di tutti i segni zodiacali di Aria alle prese con le faccende del cuore. Di seguito le previsioni astrali con le affinità di coppia per ciascun segno zodiacale.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: la Luna risulta in quadratura e insieme agli altri astri presenti in Capricorno, sprigiona nervosismo.

Marte nel segno assorbe tutta la sensibilità e la carica magnetica ed emozionale di Plutone, facendovi diventare quasi aggressivi nei confronti dell'amore. Siete anche molto ambiziosi e pur di arrivare alle vostre mete amorose, prendete delle scorciatoie che procurano guai in futuro. Attenzione quindi e bando all'impulsività. Gli astri consigliano di aprirvi di più a una comunicazione intelligente. Buona l'intesa con Cancro, Sagittario, Toro e Acquario.

Toro: la Luna in Capricorno rischiara un po' di ombre impartite da Venere in dissonanza, che rende la sfera amorosa un po' tesa. Le riserve di energia regalate da Urano sono ai massimi livelli, utilizzatele al meglio per ottenere successo in amore.

A breve stanno per giungere novità importanti. Quindi pazientate e non pretendete di ottenere tutto e subito. Soprattutto non siate affrettati nel prendere decisioni che poi possono risultate sbagliate. Per voi l'affinità di coppia è con l'Ariete, Cancro, Leone, Vergine, Pesci e Bilancia.

Gemelli: Marte vi rende molto affascinanti e la carica sensuale è spiccata.

Siete più sicuri di voi stessi e pronti a mietere vittime in amore. Attenzione a Nettuno che confonde un po' il sogno con la realtà. Quindi è richiesta maggiore realismo nei confronti dell'amore e approfondite il tutto a 360°, prima di giungere a decisioni affrettate. Si prevedono nuovi incontri per voi.

Selezionate amicizie che possono diventare qualcosa di più con l'Ariete, Bilancia, Leone e Scorpione.

Cancro: state portando avanti una situazione amorosa che può essere sbloccata solo facendo un salto nel buio coraggioso e intraprendente. Non abbiate paura di osare poiché Urano è dalla vostra parte. Molti astri vi rendono parecchio arrendevoli e pessimisti di fronte alle difficoltà ma rivalutate il tutto con maggiore introspezione, trovando la soluzione giusta al momento giusto. Per voi sono favorevoli le relazioni con Capricorno, Toro, Ariete e Scorpione.

Leone: Venere preannuncia amore. Il Sole riscalda i cuori e dà il via libera a sensazioni davvero coinvolgenti e appaganti. Stanno per giungere belle sorprese in amore, approfittatene.

Gli astri consigliano di essere più lesti nel cogliere al volo alcune situazioni imprevedibili, vincendo eventuali dubbi e superando i blocchi impartiti da Urano in quadratura che produce un po' di insoddisfazione. Per voi è buona l'affinità con Gemelli, Toro, Bilancia, Sagittario e Capricorno e Pesci.

Vergine: non abbiate paura di aprirvi all'amore e non chiudetevi in voi stessi. Mille dubbi e incertezze sono scaturiti dagli astri in Capricorno, che richiamano al rigore e raffreddano un po' le emozioni. Attenzione ai Nodi lunari che ricollegano a eventi passati che fanno soffrire tutt'ora. Lasciate tutto alle spalle e vivete il presente e il futuro con maggiore elasticità. Buona l'affinità con Toro, Vergine, Bilancia, Scorpione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole e Mercurio splendono nel segno e garantiscono belle novità in amore. Possono verificarsi anche bei colpi di fulmine, preparatevi ad accoglierli con audacia e approfondendo il tutto con grande charme. Siete molto socievoli grazie agli influssi mercuriani che danno il via libera a un flirt intrigante, che colpisce nel segno la "preda amorosa" adocchiata. Sono favoriti gli incontri coi segni della Vergine, Gemelli, Toro, Leone e Sagittario, Pesci.

Scorpione: Venere in quadratura produce alti e bassi in amore. Possono sorgere delle difficoltà nell'approccio o nell'attuazione dei desideri in corso. Ma le energie che giungono da Nettuno sono buone e vi rendono più comprensivi e sensibili.

Approfondite alcune amicizie che possono diventare qualcosa di più e non siate troppo rigidi nel manifestare i sentimenti che provate. Buona l'affinità con Gemelli, Cancro, Vergine, Scorpione e Pesci.

Sagittario: utilizzate l'intelligenza per intraprendere la strada giusta in amore. Forse di recente la sfera amorosa ha subito dei rallentamenti e ritardi. Piccoli imprevisti che hanno innervosito gli animi. Ma ci sono delle energie positive in atto, che sbloccano le situazioni amorose in chiave positiva. Marte vi carica di fascino magnetico e di intraprendenza. Buona l'affinità con Ariete, Leone, Bilancia, Acquario e Pesci.

Capricorno: Luna nel segno vi rende troppo rigorosi e freddi nei confronti dell'amore.

Attenzione a non ghiacciare le emozioni e a chiudervi in voi stessi. C'è un universo amoroso da scoprire che non aspetta altro che di essere vissuto. Bando all'apatia quindi e accogliete le novità, richiamandole con una maggiore apertura mentale al nuovo. Affinità con Cancro, Leone, Acquario e Capricorno.

Acquario: Venere risulta in opposizione e rende le sensazioni alquanto capricciose. Siete molto desiderosi di affetto e in cerca di amore. Ma attenzione a non lasciarvi prendere da un'impulsività e da un'immediatezza che fanno fare le scelte sbagliate. Valutate le situazioni con maggiore obiettività e contate sulla presenza benefica di Marte che regala tanto dinamismo e charme. Sole e Mercurio illuminano il cammino amoroso con maggiore ragionevolezza.

Per voi l'affinità è con l'Ariete, Sagittario, Capricorno e Pesci.

Pesci: le notizie volano veloci e giungono a voi, illuminando il cielo amoroso. Sole e Mercurio dalla Bilancia, invogliano ad aprirvi a una comunicazione più brillante, arginando l'introversione e facendo splendere il Sole in voi. Sono favoriti anche i piccoli viaggi o i ritorni di amori passati. Come in una sorta di rodaggio, spingete il piede sull'acceleratore dell'amore e non abbiate paura di osare. Buona l'affinità con il Toro, Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Acquario.