Il weekend rappresenta un momento di recupero per lo Scorpione che dopo alcune giornate sottotono, può finalmente trovare dei chiarimenti all'interno dei rapporti di coppia e ritrovare la stabilità. Anche gli incontri sono favoriti. Per il Toro, continua un momento vantaggioso per i sentimenti, in cui anche le decisioni per il futuro trovano l'approvazione delle stelle. Leone diffidente in ambito lavorativo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 12 e domenica 13 settembre per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 12 e 13 settembre segno per segno

Ariete: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate di recupero per il segno. In ambito familiare e all'interno dei rapporti di coppia è possibile sanare le divergenze dei giorni precedenti e trovare un po' di serenità. Quella di domenica è una giornata di recupero per il fisico, il segno ricarica le energie e la voglia di fare.

Toro: la settimana appena trascorsa è stata abbastanza impegnativa per il segno, dunque il consiglio delle stelle per il fine settimana è quello di staccare un po' la spina e concedersi qualche momento di relax. Amore al top, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la possessività del segno e la sua forte gelosia potrebbero costituire due grandi ostacoli in amore, qualcuno potrebbe arrivare a prendere decisioni drastiche.

In ambito lavorativo continua il favore delle stelle, è un buon momento per i progetti e le iniziative.

Cancro: l'oroscopo di sabato 12 e domenica 13 settembre lascia presagire un fine settimana di recupero per il segno, durante cui è possibile dedicarsi quasi totalmente alla cura del coniuge e della famiglia, un po' trascurata nei giorni precedenti a causa degli impegni lavorativi.

Bene il fisico, tuttavia è meglio non affaticare il corpo con inutili stress.

Leone: potrebbero essere due giornate faticose per il segno. Un atteggiamento diffidente potrebbe aiutarvi a non cadere in qualche tranello, soprattutto in ambito lavorativo, ma potrebbe non servire ad allontanarvi dalle polemiche.

Le stelle consigliano di rallentare un po' i ritmi. Bene l'amore.

Vergine: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate emozionanti e interessanti per il segno, soprattutto per l'amore. Le stelle favoriscono i nuovi incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo dell'anno. Anche la sessualità è in crescita.

Bilancia: saranno 48 ore faticose per il segno, che non riesce a trovare un giusto equilibrio tra lavoro e famiglia, finendo per doversi quasi dividere a due tra uno e l'altro. Meglio fare una pausa, permettendo al fisico di ricaricarsi e all'amore di ritrovare una propria stabilità.

Scorpione: è un fine settimana di ripresa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore.

In amore e in famiglia si possono trovare dei chiarimenti e anche gli incontri sono favoriti, per coloro i quali ne sono alla ricerca. Alti e bassi nel lavoro.

Sagittario: è un ottimo momento per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e pratica. L'approvazione di una richiesta di finanziamento potrebbe cambiare in vostro favore le carte in tavola, permettendovi di concludere un affare vantaggioso. Domenica 13 settembre l'amore rappresenta la vostra grande priorità e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: potrebbe essere un weekend sottotono per il segno, che sia in amore che in ambito lavorativo potrebbe incontrare degli ostacoli. Gli astri consigliano prudenza, meglio evitare liti e polemiche.

Siate cauti alla guida.

Acquario: mentre la giornata di sabato 12 settembre potrebbe rivelarsi vantaggiosa, soprattutto per chi è alla ricerca di un impiego o in attesa di una promozione. Quella di domenica 13 è da dedicare alla cura di mente e corpo, i giorni precedenti sono stati abbastanza faticose e ore la stanchezza potrebbe farsi sentire portando con sé alcuni lievi fastidi. Recupero con l'inizio della settimana.

Pesci: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate di grande recupero per il segno. È infatti possibile ricaricare le energie e ritrovare l'ottimismo e dunque la serenità necessaria a cercare dei chiarimenti in amore. Soddisfazioni nel lavoro. Non smettete mai di credere in voi.