L'oroscopo della settimana che va dal 21 al 27 settembre prevede grande energia in ambito lavorativo per i nativi Cancro, ma un ipotetico cambio di rotta riguardo ad alcune mansioni, mentre per il Toro sarà un periodo abbastanza tranquillo per quanto riguarda i sentimenti, grazie soprattutto ad una Luna spesso favorevole. Luna che inizialmente sosterà nel segno del Sagittario, che porterà voglia di osare, e di incrementare la propria attività sentimentale. Infine i nativi Pesci saranno molto spesso fiduciosi delle loro capacità per dare il loro meglio sul fronte professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 21 al 27 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 21 al 27 settembre 2020 segno per segno

Ariete: un'altra settimana piuttosto soddisfacente grazie prima di tutto a Venere in trigono dal segno del segno. Partirà infatti molto bene la settimana con la Luna in trigono dal segno del Sagittario, che vi dona fascino e voglia di fare i sentimentali con il partner, mettendo parte i problemi della vita quotidiana e concentrandovi solamente sulla persona che amate, almeno fino a quando sarete in sua compagnia. Se siete single rincorrere una fantasia o un sogno sarà il pretesto ideale per continuare ad avere degli obiettivi da portare a termine. Per quanto riguarda il lavoro vi identificate nelle mansioni a voi più adatte e in questo periodo potrete avanti le vostre mansioni nella maniera più appropriata.

Voto - 8,5

Toro: oroscopo della settimana entusiasmante, grazie soprattutto ad una configurazione astrale a vostro favore. Dal punto di vista sentimentale sarà un momento piuttosto tranquillo, che vi permetterà di fare progetti in completa serenità ed autonomia con la vostra anima gemella. Particolarmente favorevoli saranno le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in trigono dal segno amico del Capricorno.

Se siete single potreste essere sedotti in questo periodo, per cui godetevi il momento e prendete con calma un eventuale decisione, senza perdere troppo tempo. In ambito lavorativo l'ambiente sarà piuttosto discreto in questo periodo, ma in ogni caso favorevole per produrre idee e mansioni interessanti.

Voto - 8

Gemelli: una settimana nel complesso soddisfacente secondo l'oroscopo, anche se dal punto di vista sentimentale, non ci saranno risultati grandiosi. Prendete quindi periodo per quello che è, senza strafare troppo e senza far innervosire il partner. Molto interessante invece il prossimo weekend, da tenere sicuramente d'occhio. Se siete single bisognerà che teniate conto di alcuni aspetti prima di proseguire. In ambito lavorativo gli affari saranno un punto importante in questo momento, perché potrebbero condizionare il prossimo periodo. Prendete una decisione dunque con estremo criterio. Voto - 7+

Cancro: settimana di grande energia soprattutto per quanto riguarda il settore professionale.

Vi sentirete spesso pronti a nuove iniziative che possano rivelarsi proficue, ciò nonostante potreste pensare ad un cambio di rotta, a dei cambiamenti che possano migliorare la vostra situazione e magari portare più in alto i vostri guadagni. Bene anche la sfera sentimentale, dove gli affetti del partner e dei vostri familiari saranno in primo piano, eliminando dove possibile eventuali problemi che risolverete al più presto. Se siete single non aspettate che sia l'amore a venire da voi e datevi da fare per trovarlo voi. Voto - 8-

Leone: oroscopo settimanale ricco d'amore, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, quando oltre a Venere in posizione favorevole, ci sarà anche la Luna, in trigono dal segno del Sagittario.

Sarete abbastanza maturi da saper gestire al meglio il vostro rapporto, confrontandovi con il partner e arrivando solamente alle migliori conclusioni. Se siete single questo periodo sarà molto ricco di incontri. Per quanto riguarda il lavoro, limate al meglio alcuni dettagli della vostra strategia di marketing per portare la maggior parte di pubblico dalla vostra parte. Voto - 8+

Vergine: tanti pensieri per la mente ma tanta voglia di fare caratterizzeranno la prossima settimana secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista professionale. Controllate spesso i conti correnti, le vostre mansioni, insomma, vi darete da fare affinché tutto sia perfetto sotto ogni punto di vista, cercando di non lasciare nulla in sospeso, neanche l'ultimo pensiero che avete in mente.

Sfera amorosa tutto sommato discreta, anche se la settimana inizierà un po’ male per via della Luna in quadratura. Siate un po’ cauti con il partner al momento cercando di preservare il vostro rapporto. Fine settimana invece decisamente interessante. Se siete single occhio a tenere sotto controllo certe situazioni. Voto - 7,5

Bilancia: potrete approfittare della congiunzione di Mercurio per questa settimana secondo l'oroscopo, che porterà ancora dei piccoli vantaggi per quanto riguarda il settore professionale. Sfruttate appieno il momento dunque se volete migliorare ulteriormente la vostra posizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la monotonia non fa affatto bene alla vostra relazione di coppia, non in questo momento di ripresa.

Dunque, che ne dite di fare qualche piccola sorpresa al partner? Se siete single un bel regalo ve lo meritate in questo momento, dunque perché non concedersi uno sfizio. Voto - 8

Scorpione: oroscopo della prossima settimana ancora non molto soddisfacente, complice il pianeta Venere in quadratura dal segno del Leone. Sul fronte sentimentale qualche incomprensione e qualche litigio dovrete pur aspettarvelo da parte del partner, ma con un po’ di calma, forse potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. Se siete single recupererete con stile il rapporto con i vostri amici, senza causare troppi problemi. Nel lavoro con il carattere emotivo che avete, potreste anche rimanerci male se qualcosa non va come previsto.

L'importante sarà riuscire a rialzarsi e tornare a lottare. Voto - 7-

Sagittario: essere corteggiati vi sarà sicuramente piacere, e con questa Luna in congiunzione tra lunedì e martedì potrebbero esserci tutti i presupposti adatti per entrare in una nuova e favolosa storia d'amore secondo l'oroscopo. Se invece avete una relazione fissa la posizione favorevole di Venere sarà un valore aggiunto per trascorrere serate veramente indimenticabili con la persona che più amate al mondo. Per quanto riguarda il lavoro intraprendere nuovi percorsi sarà sicuramente utile per fare esperienza, ma potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio dal punto di vista economico, dunque fate attenzione. Voto - 8-

Capricorno: configurazione astrale che prevede l'arrivo della Luna tra le giornate di mercoledì e giovedì secondo l'oroscopo, andando a creare ottime situazioni per vivere bei momenti insieme al partner.

Se siete single sarete alla ricerca di un po’ di libertà, anche se questa di solito va guadagnata. Per quanto riguarda il settore professionale sarà più facile convincere i vostri colleghi a fare qualcosa per come la immaginate voi, nel tentativo di dirigere progetti gruppo destinati al successo. Voto - 8

Acquario: oroscopo settimanale ancora povero di risultati concreti per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale a causa di Venere in opposizione, che fortunatamente sarà ancora sfavorevole per poco. In amore dunque meglio rimandare eventuali progetti importanti per voi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Un po’ meglio il fine settimana, quando la Luna transiterà nel vostro cielo.

Se siete single tenete d'occhio l'umore che spesso non sarà dei migliori. Per quanto riguarda il lavoro tante vi frullano nella vostra mente ma affinché si realizzino correttamente, meglio portarle a termine uno per volta. Voto - 6,5

Pesci: settimana più che discreta per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Dimostrerete spesso di avere le carte in regola per svolgere determinate mansioni, grazie anche ad un incredibile ottimismo e i vostri colleghi saranno spesso soddisfatti dei risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se non vi sentite abbastanza sereni, provate a parlare con il partner, evidenziando ciò che non funziona e cercando di risolvere insieme la situazione. I single tenderanno ad approfondire una potenziale relazione che giorno dopo giorno diventa sempre più interessante.

Voto - 7,5