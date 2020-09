L'Oroscopo di martedì 22 settembre accoglie la presenza di Luna in Sagittario che regala dinamismo e tanto ottimismo. Tutti i segni zodiacali di Fuoco sono lambiti da sensazioni intelligenti e un'apertura mentale a 360°, risulta positiva per evolvere ricercando maggiore indipendenza in amore. Nel frattempo continua il transito di Venere in Leone e di Mercurio in Bilancia, che garantiscono fortuna anche sul lavoro. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Ariete: l'astro d'argento diventa vostro complice e insieme a Marte garantisce tanto charme e fascino.

Siete più dinamici anche sul lavoro, pronti a consolidare i progetti tenuti in cantiere con successo. Luna in Sagittario diffonde socievolezza, intelligenza e voglia di vivere l'amore con libertà, soddisfacendo il desiderio con immediatezza. Attenzione però a non chiudervi a un dialogo prezioso per tutte le sfere vitali.

Toro: Nettuno dai Pesci accentua la sensibilità e vi sentite più vulnerabili alle circostanze esterne. Se il passato ritorna prepotente ad affliggervi, evitate di guardare indietro. Piuttosto progredite nel presente e apritevi a un futuro più promettente e fortunato. Stanno per giungere belle novità capaci di far tornare di nuovo il sole all'orizzonte amoroso. Superate eventuali difficoltà lavorative cambiando alcune idee poco produttive.

Gemelli: attenzione a Luna in opposizione che può sprigionare un atteggiamento indolente. Siete alquanto insoddisfatti e i Nodi lunari nel segno vi rendono ipersensibili ai ricordi passati. Cercate di trovare il giusto equilibrio, bilanciando al meglio razionalità e sentimento. C'è scarso impegno in ambito lavorativo e pure in amore, siete troppo cerebrali.

Cancro: è richiesta maggiore concentrazione in ambito lavorativo e se sorgono degli imprevisti, non scoraggiatevi e superateli con audacia e determinazione. Mercurio dalla Bilancia propone di stare in guardia e di cogliere le novità al volo. Possono giungere infatti occasioni fortunate che non dovete lasciarvi scappare.

In amore non siate così eccessivamente critici.

Leone: Venere risulta in trigono con Luna e le sensazioni amorose volano, così l'amore riprende quota. Voi single siete baldanzosi e vi approcciate all'amore con maggiore fiducia in voi stessi. Si prevedono belle novità in ambito sentimentale e anche voi in coppia, potete dialogare con calma e costruire insieme un futuro migliore. Un'intelligenza brillante diventa preziosa per ottenere successo sul lavoro.

Vergine: azione e sentimento, istintività e consapevolezza sono in conflitto a causa di Luna in quadratura a Sole. Così vivete in modo litigioso l'amore e stentate a concretizzare i progetti in cantiere. Questo aspetto astrale causa un'altalena di emozioni che non ha eguali.

Che ne dite di rivalutare il tutto con maggiore realismo? In ambito professionale, non siate troppo autoritari.

Bilancia: siete più autonomi e dinamici, così vivete le nuove opportunità con maggiore slancio. Mercurio nel segno acuisce l'intelligenza e fa valutare i pro e i contro con giudizio e grande obiettività. Luna risulta benefica per avviare nuove storie, anche se siete alquanto irrequieti nei confronti dell'amore poiché desiderosi di seguire una scia d'azione più libera e indipendente. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: la vicinanza di Luna si fa sentire e crea un po' di irrequietudine. Siete desiderosi di vivere l'amore in modo più libero e assumete anche un atteggiamento permaloso e ribelle.

Mercurio alle vostre spalle fa comunicare i sentimenti con difficoltà. Urano opposto al segno, crea insoddisfazione e voglia di desiderare sempre di più dall'amore. Buono il lavoro e accogliete cambiamenti positivi per ottenere successo.

Sagittario: siete molto dinamici e positivi con Luna nel segno, che vi rende anche molto socievoli. Siete sicuri di voi e questa Luna allarga gli orizzonti mentali, facendovi afferrare al volo le situazioni sentimentali e apportando successo in amore. Mercurio dalla Bilancia garantisce belle sorprese in amore e anche sul lavoro giungono notizie positive.

Capricorno: Sole regala tanto senso pratico dalla Vergine, così potete rimboccarvi le maniche e procedere alla realizzazione dei vostri desideri.

È ora di cacciare fuori i sogni dal cassetto e progredire in tutte le sfere vitali con calma e audacia. Una persona appartenuta al passato, può irrompere nel presente in maniera improvvisa. Attenzione alle critiche sul lavoro.

Acquario: è buono l'influsso di Luna dal Sagittario che regala tanto ottimismo. Siete molto portati a vivere le relazioni amorose con intelligenza, investendo per progredire. In ambito sentimentale, cercate maggiore indipendenza e anche le nuove storie che si avviano richiedono da parte vostra un modo di amare più libero, che rispetti i vostri spazi. Venere contro innervosisce un po' gli animi anche sul lavoro, quindi attenzione a non giungere a conclusioni affrettate.

Pesci: Luna sprigiona irrequietudine e Marte dal Toro produce ribellione alla solita routine. Siate positivi in amore e non esagerate con le discussioni scaturite da un atteggiamento troppo permaloso. Avete bisogno di ricevere sempre maggiori attenzioni e Venere rende anche voi single un po' capricciosi nei confronti dell'amore. Revisionate il tutto con maggiore consapevolezza e obiettività. Ne beneficia anche la sfera lavorativa.