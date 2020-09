L'oroscopo complessivo per il mese di ottobre 2020 mostrerà un pianeta Venere piuttosto capriccioso sia con i segni di aria che con quelli di acqua, in particolar modo per i Pesci, i Gemelli e la Bilancia. La componente della comunicazione però sarà determinante per mantenere le proprie relazioni intatte.

Giove favorevole al segno del Leone e di riflesso a tutti i segni di fuoco offrirà maggiori guadagni e occasioni per poter fare affari più sostanziosi anche per poter essere candidabili ad eventuali promozioni.

In basso sono riportati i vari segni dello zodiaco con le relative previsioni.

Cancro tranquillo

Ariete: l'unico alleato a vostra disposizione per supportare le fatiche lavorative sarà il pianeta Marte, che sarà preponderante per il lavoro dato che Giove in opposizione non vi permetterà di avere la fortuna che state cercando.

In amore probabilmente non avrete una situazione di romanticismo eccelso, ma sarà pieno di affetto e di comprensione anche per le faccende più difficili da gestire in ambito familiare. Dagli incontri che farete potrebbero nascere delle ottime amicizie.

Toro: avrete poco a che fare con il pianeta Marte per le questioni puramente erotiche, mentre andrà meglio l'aspetto dell'affinità di coppia e una buona intesa anche a livello familiare.

Sul suolo professionale riscontrerete parecchie difficoltà, che metteranno a dura prova anche la vostra volontà di azione, più che le vostre capacità.

Potreste rischiare di passare gran parte del mese senza che ci siano lavori di squadra ben fatti.

Gemelli: niente romanticismo. Se non fosse per l'aspetto erotico, potreste vedere la vostra relazione alquanto difficile da tenere viva. Solo alla fine del mese potrete avere una relativa tranquillità data da Venere in Bilancia.

Il lavoro sarà l'aspetto che vi darà maggiori soddisfazioni, incentivato innanzitutto dalla vostra perspicacia, ma dovreste essere molto cauti nel prendere decisioni, soprattutto quelle che riguarderanno investimenti di qualunque genere.

Cancro: nelle coppie finalmente ci sarà aria di dialoghi costruttivi misti a un romanticismo che può portare anche alla realizzazione di molti desideri nascosti.

Attenzione a qualche litigio, se non si potrebbe rovinare la relazione, potrebbe essere deleterio per l'atmosfera del momento.

Anche il lavoro vi darà soddisfazioni più intense, soprattutto vi darà l'opportunità di fare un salto di qualità non indifferente, sia che si tratti di una promozione o di un aumento.

Vergine distante

Leone: sarà un mese che si prospetta molto fortunato grazie a Giove e Venere, ma anche l'amore costituirà un motivo di benessere, se non di qualche passo in avanti nella vostra relazione. Purtroppo Saturno in opposizione potrebbe arrecare qualche difficoltà sul lavoro causata da una concentrazione che purtroppo potrebbe calare drasticamente.

Le spese da affrontare saranno molte, ma anche i guadagni potrebbero notevolmente aumentare.

Vergine: in amore apparirete alquanto distanti, quasi freddi, ma la verità sarà che avrete altro di cui occuparvi. Sul lavoro invece sicuramente navigherete in acque più tranquille, anche grazie all'ausilio di Giove che vi darà fortuna negli affari e nella ricerca di un impiego. Purtroppo dovrete fare attenzione ai cali di energia, perché non sempre potrete contare sulle vostre sole forze nel corso di questo mese.

Bilancia: non avrete più il sostegno di Venere, quindi non sarà un caso se arriverete a non comprendervi, a provare a rimanere il più lontani possibile e ad evitare di intavolare relazioni a lungo termine. Ci sarà molto dialogo però, e questa spigliatezza sarà utile soprattutto per le questioni burocratiche e professionali.

Fate attenzione alla salute, allo stress e a quegli elementi che potrebbero incentivare il nervosismo.

Scorpione: sarà un mese bellissimo in amore e stupefacente sul lavoro. Svilupperete un romanticismo basato sui gesti e sulle parole e una spiccata capacità di fare progetti che nessuno si aspetterebbe. Non avrete niente di cui lamentarvi se non fosse per una salute che necessiterà di più riposo e meno affaticamenti sia dal punto di vista fisico che mentale.

Sagittario frainteso

Sagittario: se vorrete chiarire eventuali fraintendimenti all'interno della coppia, sappiate che questo mese sarà quello meno adatto per farlo. Probabilmente non arriverete ad una separazione, ma sarà molto difficile gestire la situazione, in questo momento.

Andranno molto meglio le faccende professionali, sia a livello comunicativo che pecuniario. La fortuna giocherà un ruolo fondamentale per le finanze.

Capricorno: la tenerezza sicuramente sarà un punto cardine su cui baserete il mese, ma altrettanto certamente non ci saranno risvolti passionali.

Fra guadagni e fortuna, la sfera professionale sarà costellata di buone notizie non solo per la parte prettamente economica, ma anche per quella progettuale.

Evitate affaticamenti, sport troppo intensi e concentratevi sugli aspetti essenziali per non favorire la fuoriuscita eccessiva di energie.

Acquario: l'amore per il vostro segno al momento non sarà affatto contemplato. Anzi, Marte suggerisce anche delle schermaglie non indifferenti con il partner.

La comunicazione spesso porterà a far degenerare la situazione, e questo Mercurio in quadratura sarà negativo anche sul lavoro e in particolare sul lavoro di squadra.

Un periodo di stanchezza prolungato potrebbe impedirvi di svolgere alcune attività.

Pesci: al momento non avvertirete molta passionalità, tanto meno sarete disposti a lasciarvi andare al romanticismo. Sarete molto di più a vostro agio con le amicizie.

Una scarsa capacità di fare affari e un “blocco” che vi impedirà di avere una efficienza sul lavoro saranno le cause che vi porteranno ad avere un mese privo di autostima, ma Giove arriverà presto in vostro soccorso per poter regalare delle opportunità, specialmente nella ricerca di lavoro.