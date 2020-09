La prima settimana di settembre sta per volgere al termine, dunque può essere interessante scoprire quali sono le previsioni astrologiche per il weekend di sabato 5 e domenica 6. Si profila un periodo positivo per la Vergine che può beneficiare della presenza di Mercurio in Bilancia che promette cambiamenti sia in ambito lavorativo che economico. Venere in Leone rende il segno romantico e passionale, favorendo i nuovi incontri.

Oroscopo del weekend 5-6 settembre per tutti i segni

Ariete: durante la giornata di sabato 5 settembre Mercurio in opposizione potrebbe creare un certo nervosismo al segno che potrebbe anche risentire di un lieve affaticamento fisico.

Al contrario, domenica 6 gli influssi positivi di Venere lasciano presagire una fase di recupero con tanta energia e vitalità. L'amore sarà passionale e saranno favoriti gli incontri.

Toro: per il fine settimana Mercurio invita il segno a concentrarsi maggiormente sulle proprie condizioni fisiche. Qualcuno infatti potrebbe risentire degli sforzi e della stanchezza accumulati nei giorni precedenti. Domenica, una Venere dispettosa potrebbe rendere turbolenti i rapporti con il partner e la famiglia.

Gemelli: Mercurio amico aiuterà il segno a concretizzare alcuni obiettivi lavorativi, dunque si prospettano due giornate produttive durante le quali si potranno concludere degli affari vantaggiosi. Domenica 6 settembre una Venere sensuale e passionale prenderà il sopravvento e regalerà al segno una giornata ricca di emozioni e armonia.

Cancro: l'Oroscopo lascia presagire due giornate sottotono per il segno. Mercurio in posizione dissonante farà emergere qualche piccolo disagio fisico; il nervosismo non mancherà e la gestione dei rapporti interpersonali potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Attenzione alle spese.

Leone: l'oroscopo del weekend si preannuncia interessante grazie al favore di Mercurio e Venere.

In ambito lavorativo si potranno ottenere dei risultati soddisfacenti, e chi avrà una proposta da fare o una vendita da concludere farebbe bene a muoversi proprio durante queste giornate. Il pianeta dell'amore garantirà armonia nei rapporti di coppia e favorirà i single alla ricerca dell'amore.

Vergine: Mercurio in ottimo aspetto preannuncia cambiamenti economici.

Qualcuno potrebbe ottenere un aumento o riscuotere una vincita in denaro. Domenica 6 settembre Venere si nasconderà, l'amore potrebbe essere in ombra, quindi sarà meglio evitare le polemiche.

Bilancia: fine settimana interessante per il segno che durante la giornata di sabato 5 settembre accoglierà Mercurio nel proprio cielo. Il pianeta darà una marcia in più sul lavoro e garantirà un buon apporto energetico. Non mancherà la voglia di fare che permetterà di raggiungere obiettivi importanti. Venere assicurerà una domenica passionale e romantica.

Scorpione: l'oroscopo del fine settimana prevede due giornate sottotono per il segno che sabato 5 saluterà definitivamente Mercurio. Venere tiranna agiterà i rapporti sentimentali, e anche in famiglia non mancheranno le discussioni.

Qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e vedersi costretto a rimandare alcuni impegni già presi.

Sagittario: gli influssi positivi di Mercurio e Venere fanno pensare ad un weekend promettente. Sia in amore che in ambito lavorativo potrebbero presentarsi delle occasioni vantaggiose, meglio non lasciarsele scappare. Sarà un buon momento per la salute, le cure iniziate in questo periodo porteranno dei buoni risultati.

Capricorno: la giornata di sabato 5 settembre potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno con un piccolo calo di energie o dei malesseri soprattutto alla schiena e agli arti inferiori. Domenica 6 sarà possibile recuperare grazie a Venere in buon aspetto che porterà serenità alla sfera sentimentale.

Acquario: l'oroscopo preannuncia un fine settimana interessante. Mercurio non sarà né favorevole né sfavorevole, dunque sabato 5 si farà bene ad essere cauti e ad evitare le decisioni prese di impulso, così come gli sforzi. Domenica 6 invece si potrà contare su una splendida Venere che aiuterà a ricaricare le energie e porterà serenità nei rapporti con gli altri.

Pesci: sarà un weekend di ripartenza che consentirà un recupero di energie e vitalità. Le stelle consigliano comunque di non esagerare e di preservare il benessere ritrovato. Venere in Leone non sarà negativa per l'amore, ma alcune vecchie questioni potrebbero mettersi tra il segno e il partner. Incontri favoriti.