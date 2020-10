Giovedì 29 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale Marte e Luna sostare nel domicilio dell'Ariete, mentre Venere con Mercurio stazioneranno in Bilancia. Giove, Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Infine, il Sole continuerà la sosta in Scorpione, così come Nettuno permarrà in Pesci.

Oroscopo giornaliero favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Le faccende di cuore in casa Acquario balzeranno presumibilmente in piano piano questo giovedì, in quanto i nativi vedranno la coppia come un rifugio in cui dimenticare le ansietà legate all'ambiente professionale.

2° posto Gemelli: focosi. Giovedì la carica passionale potrebbe tornare a essere la protagonista del nido domestico nativo, grazie a Venere nel loro Elemento e la Luna nell'affine Ariete che li spingeranno anche alla sperimentazione nell'alcova.

3° posto Vergine: shopping. Considerata la probabile floridezza finanziaria di cui i nati Vergine godranno in queste 24 ore, i nativi delle prime due decadi vorranno presumibilmente concedersi qualche sessione di shopping. Il rischio, però, sarà di tornare a casa avendo acquistato tutt'altro rispetto a ciò che avevano in mente precedentemente.

I mezzani

4° posto Leone: strategici. La retrogradazione mercuriale che formerà una pressante opposizione col binomio Marte-Luna spingerà, c'è da scommetterci, i nati Leone a porre le basi per una strategia professionale da attuare dal 12 novembre in poi, quando il parterre planetario diverrà più conciliante.

5° posto Sagittario: hobby. Le problematiche legate alla professione, preponderanti questo giovedì, faranno probabilmente optare molti nati Sagittario per dedicare del tempo ai loro hobby preferiti, in modo da rilassare il corpo e rigenerare la mente.

6° posto Toro: pantofolai. Giovedì i nati Toro potrebbero preferire starsene in panciolle tra le mura domestiche, ciondolando tra divano e tavola da pranzo, perché la loro voglia di darsi da fare sarà pari allo zero e il partner, com'è lecito aspettarsi, non gradirà affatto tale lassismo.

7° posto Scorpione: critici. Urano e Mercurio, retrogradi e in posizioni poco concilianti, faranno sì che i nati Scorpione divengano presumibilmente esasperatamente critici nel focolare domestico. Basterà un tubetto del dentifricio spremuto diversamente a farli inveire contro la persona amata che, di tutta risposta, non gliele manderà a dire.

8° posto Cancro: schietti. I nativi metteranno in campo, con tutta probabilità, una sincerità smodata che farà storcere il naso a più d'una persona nella loro cerchia amicale. Sarà bene, però, non tornare sui propri passi mantenendo fisso il proprio pensiero sincero, in modo da non essere tacciati di ipocrisia.

9° posto Pesci: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarderà le faccende lavorative dei nativi, i quali dovranno probabilmente fare i conti con un ambiente tutt'altro che sereno dove potranno contare esclusivamente sulle loro forze.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: bizzosi. Già dalle prime ore mattutine i nati Ariete potrebbero avvertire un certo nervosismo che, col trascorrere delle ore, si farà via via più pressante: con Marte nella loro orbita quadrato a Giove sarà meglio evitare qualsiasi colpo di testa dialettico.

11° posto Capricorno: insoddisfatti. I nativi nella terza decade del segno trascorreranno probabilmente questa giornata di metà settimana analizzando con scrupolosità il proprio percorso esistenziale, rendendosi conto che diversi obiettivi stentano a decollare al momento. Per evitare di farsi prendere dallo scoramento sarà meglio soffermarsi, invece, su ciò che sta dando dei prolifici frutti.

12° posto Bilancia: stress. Le molteplici incombenze che il secondo segno d'Aria dovrà portare a compimento in questa giornata potrebbe essere più del dovuto, e l'unica via per non stressarsi sarà rinviare a data da destinarsi quelle meno impellenti.